Жизненный цикл Trypanosoma cruzi
1. Во время паразитирования кровяной мухи, инфицированных Triatominae насекомых переносчиков (или "целующий" клоп) выпускает трипомастиготов в своих фекалиях около места укуса.
2. Трипомастиготы попадают в организм хозяина через рану или через неповрежденные слизистые оболочки (например, конъюнктивы). Внутри хозяина, трипомастиготы проникают в клетки рядом с местом заражения, где они дифференцируются во внутриклеточные амастиготы.
3. Клетки продолжают делиться (продвинутый этап расщепления).
4. Они дифференцируются на трипомастигот, затем вырваются из клеток и попадают в кровоток. Трипомастиготы в кровотоке могут инфицировать клетки в различных тканях; там, они превращаются во внутриклеточные амастиготы и вызвают симптоматическую инфекцию. В крови, трипомастиготы, в отличие от африканских трипаносом, не размножаются. Размножение возобновляется только, когда паразиты попадают в другую клетку или поглощаются другим преносчиком инфекции.
5. "Целующий" клоп заражается, питаясь кровью человека или животного, который содержит циркулирующие паразиты.
6. Затем, через фатерову ампулу, они проникают в общий желчный проток и переходят в более мелкие внутрипеченочные протоки (а иногда и в желчный пузырь и поджелудочную железу).
7. Паразиты размножаются в кишке.
8. В задней кишке, они дифференцируются в инфекционные метациклические трипомастиготы, которые выделяются с фекалиями.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.