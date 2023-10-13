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Жизненный цикл <i >Trypanosoma cruzi</i>

Жизненный цикл Trypanosoma cruzi

  • 1. Во время паразитирования кровяной мухи, инфицированных Triatominae насекомых переносчиков (или "целующий" клоп) выпускает трипомастиготов в своих фекалиях около места укуса.

  • 2. Трипомастиготы попадают в организм хозяина через рану или через неповрежденные слизистые оболочки (например, конъюнктивы). Внутри хозяина, трипомастиготы проникают в клетки рядом с местом заражения, где они дифференцируются во внутриклеточные амастиготы.

  • 3. Клетки продолжают делиться (продвинутый этап расщепления).

  • 4. Они дифференцируются на трипомастигот, затем вырваются из клеток и попадают в кровоток. Трипомастиготы в кровотоке могут инфицировать клетки в различных тканях; там, они превращаются во внутриклеточные амастиготы и вызвают симптоматическую инфекцию. В крови, трипомастиготы, в отличие от африканских трипаносом, не размножаются. Размножение возобновляется только, когда паразиты попадают в другую клетку или поглощаются другим преносчиком инфекции.

  • 5. "Целующий" клоп заражается, питаясь кровью человека или животного, который содержит циркулирующие паразиты.

  • 6. Затем, через фатерову ампулу, они проникают в общий желчный проток и переходят в более мелкие внутрипеченочные протоки (а иногда и в желчный пузырь и поджелудочную железу).

  • 7. Паразиты размножаются в кишке.

  • 8. В задней кишке, они дифференцируются в инфекционные метациклические трипомастиготы, которые выделяются с фекалиями.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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