4. Они дифференцируются на трипомастигот, затем вырваются из клеток и попадают в кровоток. Трипомастиготы в кровотоке могут инфицировать клетки в различных тканях; там, они превращаются во внутриклеточные амастиготы и вызвают симптоматическую инфекцию. В крови, трипомастиготы, в отличие от африканских трипаносом, не размножаются. Размножение возобновляется только, когда паразиты попадают в другую клетку или поглощаются другим преносчиком инфекции.