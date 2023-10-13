Жизненный цикл Toxoplasma gondii
Единственными окончательными хозяевами T. gondii являются представители семейства Felidae (домашние кошки и их родственники).
1a. Ооцисты выходят с экскрементами кошки. Большие количества теряются, но обычно только в течение 1-2 недель. Ооцистам требуется 1-5 дней, чтобы образовать споры и стать инфекционными.
1b. Кошки повторно заражаются, проглатывая спорулированные ооцисты.
2. Почва, вода, материал растений или наполнитель для кошачьего туалета становятся заражёнными ооцистами. Промежуточные хозяева в природе (например, птицы, грызуны, дикие звери, животные, разводимые для потребления человеком) становятся зараженными после поглощения инфицированных материалов.
3. Ооцисты развиваются до тахизоитов вскоре после приема пищи.
4. Тахизоиты распространяются по всему телу и формируют цисты в тканях нервов, глаз и мышц.
5. Кошки заражаются после употребления в пищу промежуточных хозяев, содержащих цисты.
6a. Люди могут заразиться, употребляя в пищу недоваренное мясо, содержащее цисты.
6b. Люди могут заразиться, употребляя еду или воду, заражённую экскрементами кошки или другими материалами, заражёнными экскрементами (например, почва), или при контакте с вещами домашней кошки.
7. Редко человеческая инфекция следует после переливания крови или трансплантации органа.
8. Редко происходит трансплацентарная передача от матери к плоду.
9. В хозяине-человеке паразиты формируют цисты, обычно в скелетных мышцах, миокарде, головном мозге и глазах; эти цисты могут оставаться в течение жизни хозяина и могут возвращаться к жизни, если у хозяина слабеет иммунитет.