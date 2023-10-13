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Жизненный цикл <i >Toxoplasma gondii</i>

Жизненный цикл Toxoplasma gondii

Единственными окончательными хозяевами T. gondii являются представители семейства Felidae (домашние кошки и их родственники).

  • 1a. Ооцисты выходят с экскрементами кошки. Большие количества теряются, но обычно только в течение 1-2 недель. Ооцистам требуется 1-5 дней, чтобы образовать споры и стать инфекционными.

  • 1b. Кошки повторно заражаются, проглатывая спорулированные ооцисты.

  • 2. Почва, вода, материал растений или наполнитель для кошачьего туалета становятся заражёнными ооцистами. Промежуточные хозяева в природе (например, птицы, грызуны, дикие звери, животные, разводимые для потребления человеком) становятся зараженными после поглощения инфицированных материалов.

  • 3. Ооцисты развиваются до тахизоитов вскоре после приема пищи.

  • 4. Тахизоиты распространяются по всему телу и формируют цисты в тканях нервов, глаз и мышц.

  • 5. Кошки заражаются после употребления в пищу промежуточных хозяев, содержащих цисты.

  • 6a. Люди могут заразиться, употребляя в пищу недоваренное мясо, содержащее цисты.

  • 6b. Люди могут заразиться, употребляя еду или воду, заражённую экскрементами кошки или другими материалами, заражёнными экскрементами (например, почва), или при контакте с вещами домашней кошки.

  • 7. Редко человеческая инфекция следует после переливания крови или трансплантации органа.

  • 8. Редко происходит трансплацентарная передача от матери к плоду.

  • 9. В хозяине-человеке паразиты формируют цисты, обычно в скелетных мышцах, миокарде, головном мозге и глазах; эти цисты могут оставаться в течение жизни хозяина и могут возвращаться к жизни, если у хозяина слабеет иммунитет.

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