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Жизненный цикл <i >Fasciolopsis buski</i>

Жизненный цикл Fasciolopsis buski

  • 1. У человека-хозяина неоплодотворенные яйца выводятся из организма через кишечник вместе с калом.

  • 2. При попадании в воду яйца уже эмбрионизированы (содержат развившегося мирацидия).

  • 3. Из яиц вылупливается мирацидий, который проникает в улитку (промежуточного хозяина).

  • 4. В теле улитки мирацидии развиваются до стадии спороцисты, затем до стадии редия, а затем до стадии церкария.

  • 5. Церкарии высвобождаются из улитки.

  • 6. Они превращаются в метацеркарии на водных растениях и могут попасть в организм млекопитающего (человека или свиньи).

  • 7. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку и закрепляется на стенке кишечника.

  • 8. Там они развиваются до стадии взрослой особи примерно в течение 3 месяцев.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention Image Library.

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