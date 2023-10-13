Жизненный цикл Fasciolopsis buski
1. У человека-хозяина неоплодотворенные яйца выводятся из организма через кишечник вместе с калом.
2. При попадании в воду яйца уже эмбрионизированы (содержат развившегося мирацидия).
3. Из яиц вылупливается мирацидий, который проникает в улитку (промежуточного хозяина).
4. В теле улитки мирацидии развиваются до стадии спороцисты, затем до стадии редия, а затем до стадии церкария.
5. Церкарии высвобождаются из улитки.
6. Они превращаются в метацеркарии на водных растениях и могут попасть в организм млекопитающего (человека или свиньи).
7. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку и закрепляется на стенке кишечника.
8. Там они развиваются до стадии взрослой особи примерно в течение 3 месяцев.
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