Жизненный цикл Angiostrongylus cantonensis
1. Взрослые особи червей A. cantonensis живут в легочных артериях крыс. Самки откладывают яйца, из которых выводятся личинки (первая стадия).
2. Личинка во время первой стадии мигрирует в глотку, проглатывается и проникает в кал.
3. Личинки 1-й стадии проникают или попадают в организм промежуточного хозяина (улитки или слизняка) и там развиваются до личинок 3-й стадии.
4. Когда промежуточный хозяин поглощается окончательным хозяином, личинки 3-й стадии мигрируют в мозг, где они превращаются во взрослых особей. Молодые взрослые особи возвращаются в венозную систему, а затем в легочные артерии, где происходит их созревание.
5. Люди могут получить инфекцию, употребляя в пищу сырых или недоваренных зараженных улиток или слизней, или сырые продукты, в которые попали мельчайшие улитки или слизни, или их частицы или переносчик, такой как некоторые сухопутные крабы, лягушки, жабы, пресноводные или морские креветки.
6. У человека личинки мигрируют из желудочно-кишечного тракта в оболочки головного мозга. Иногда они проникают в глаза или легкие. A. cantonensis не достигают полной зрелости у человека.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.