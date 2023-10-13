Жизненный цикл Шистосомы
1. 1. Из человека-хозяина яйца, содержащие мирацидии, попадают с фекалиями или мочой в воду.
2. При соответствующих условиях яйца вылупляются и высвобождают мирацидий.
3. 3. Мирацидии плавают и проникают в улитку (промежуточный хозяин).
4 и 5. 4. В улитке мирацидии проходят через 2 стадии спороцист, чтобы превратиться в церкарий.
6. 5. Свободно плавающие церкарии покидают улитку и проникают через кожу в человека-хозяина.
7. 6. Во время проникновения церкарии теряют разветвленный хвост, становясь шистосомой.
8 и 9. Шистосомулы мигрируют по венозному кровотоку в легкие, затем в сердце, после чего развиваются в печени и в зрелом состоянии выходят из нее через систему воротной вены.
10. 7. Парные (мужская и женская особь) взрослые черви мигрируют (в зависимости от их разновидностей) к кишечным венам в кишечнике или прямой кишке или к сосудистому сплетению мочеполового тракта, где они проживают и начинают откладывать яйца.
Японская шистосома чаще всего обнаруживается в верхних брыжеечных венах, отводящих кровь из тонкого кишечника (см. А).
Шистосома Мансона чаще встречается в нижних брыжеечных венах, отводящих кровь из толстого кишечника (см. B).
Однако оба вида могут обитать в любых областях организма, а также способны перемещаться между ними.
Кишечная шистосома и гвинейская шистосома также обитают в нижнем брыжеечном сплетении, но ниже по кишечнику, чем место обитания шистосомы Мансона.
Кровяная шистосома наиболее часто обитает в везикулярном и тазовом венозном сплетении мочевого пузыря (см. С), но также может быть обнаружена в ректальных венулах.
Самки (размер в зависимости от вида колеблется от 7 до 28 мм) откладывают яйца в мелкие венулы портальной и перивезикальной систем. Яйца постепенно продвигаются к просвету кишечника (шистосома Мансона, японская шистосома, меконгская шистосома, кишечная/гвинейская шистосома) и мочевого пузыря и мочеточников (кровяная шистосома) и выводятся соответственно с калом или мочой.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.