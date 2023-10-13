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Жизненный цикл двуустки (<i >Clonorchis sinensis</i>)

Жизненный цикл двуустки (Clonorchis sinensis)

  • 1. У человека-хозяина взрослый червь откладывает зародышевые яйца, которые через желчные протоки попадают в кишечник. Они выделяются из экскрементов.

  • 2. Яйца попадают в организм улитки (промежуточный хозяин); > 100 видов улиток могут выступать в качестве промежуточных хозяев. Каждое яйцо выделяет мирацидий (первая личиночная стадия), который превращается в спороцисту, затем в редию, затем в церкарию.

  • 3. Церкарии высвобождаются из улитки и после короткого периода свободного плавания в воде контактируют с пресноводными рыбами, внедряясь в их тела, где инцистируются, превращаясь в метацеркарии.

  • 4. Люди заражаются при употреблении недоваренной, засоленной, маринованной или термически не обработанной рыбы, а иногда и пресноводных креветок.

  • 5. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку.

  • 6. Затем они проникают в общий проток желчи через фатерову ампулу и мигрируют к малым внутрипеченочным протокам (или иногда к желчному пузырю и протокам поджелудочной железы), где они дорастают до взрослого состояния приблизительно в течение 1 месяца.

Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.

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