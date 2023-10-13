6. Затем они проникают в общий проток желчи через фатерову ампулу и мигрируют к малым внутрипеченочным протокам (или иногда к желчному пузырю и протокам поджелудочной железы), где они дорастают до взрослого состояния приблизительно в течение 1 месяца.