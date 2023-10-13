Жизненный цикл двуустки (Clonorchis sinensis)
1. У человека-хозяина взрослый червь откладывает зародышевые яйца, которые через желчные протоки попадают в кишечник. Они выделяются из экскрементов.
2. Яйца попадают в организм улитки (промежуточный хозяин); > 100 видов улиток могут выступать в качестве промежуточных хозяев. Каждое яйцо выделяет мирацидий (первая личиночная стадия), который превращается в спороцисту, затем в редию, затем в церкарию.
3. Церкарии высвобождаются из улитки и после короткого периода свободного плавания в воде контактируют с пресноводными рыбами, внедряясь в их тела, где инцистируются, превращаясь в метацеркарии.
4. Люди заражаются при употреблении недоваренной, засоленной, маринованной или термически не обработанной рыбы, а иногда и пресноводных креветок.
5. После проглатывания метациркарий попадает в двенадцатиперстную кишку.
6. Затем они проникают в общий проток желчи через фатерову ампулу и мигрируют к малым внутрипеченочным протокам (или иногда к желчному пузырю и протокам поджелудочной железы), где они дорастают до взрослого состояния приблизительно в течение 1 месяца.
Image from the Centers for Disease Control and Prevention, Global Health, Division of Parasitic Diseases and Malaria.