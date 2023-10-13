После поражения первично вылеченных с фрамбезией, происходит обобщенное извержение мягкой гранулемы на лице, конечностях (верхних) или ягодицы. Еще одна особенность вторичных фрамбезией это мягкие, ороговевшие, опухолевидные массы, которые развиваются на подошвах ног (внизу). Массы заставляют пациентов ходить ступая на боковую часть ступни, что приводит к возникновению прозвища краб фрамбезия.