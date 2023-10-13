Верхнее изображение показывает мезангиальное отложение IgM (иммунофлюоресценция с анти-IgM, исходное увеличение ×400). На нижнем изображении при помощи просвечивающей электронной микроскопии (×8000) видны мезангиальные плотные отложения иммунных комплексов и ретикулярные агрегаты в цитоплазме эндотелиальных клеток.