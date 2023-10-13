Младенец на этих изображениях имеет в анамнезе недоношенность и бронхолегочную дисплазию. На рентгенографии грудной клетки слева показано грубое ретикулярное легочное затемнение и гиперинфляция обоих легких. На КТ-изображении справа визуализируются грубое ретикулярное затемнение легочной ткани и нарушение воздушности легкого, вызванные лежащими в основе альвеолярным перегородочным фиброзом и повышением воздушности паренхимы легкого.