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Бронхолегочная дисплазия (рентгенография и КТ)

Бронхолегочная дисплазия (рентгенография и КТ)

Младенец на этих изображениях имеет в анамнезе недоношенность и бронхолегочную дисплазию. На рентгенографии грудной клетки слева показано грубое ретикулярное легочное затемнение и гиперинфляция обоих легких. На КТ-изображении справа визуализируются грубое ретикулярное затемнение легочной ткани и нарушение воздушности легкого, вызванные лежащими в основе альвеолярным перегородочным фиброзом и повышением воздушности паренхимы легкого.

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