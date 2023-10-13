CAPS = криопирин-ассоциированные периодические синдромы; ССЛ (FMF) = семейная средиземноморская лихорадка; NOMID = мультисистемное воспалительное заболевание с неонатальным началом; ПФАПА = периодические лихорадки с афтозным стоматитом, фарингитом и аденитом; TRAPS = периодический синдром, ассоциированный с рецептором фактора некроза опухоли.