Рентгенограммы шейного отдела позвоночника показывают атлантоаксиальный подвывих и субосевой подвывих у пациента с ревматоидным артритом. Рентгенограммы шейного отдела позвоночника в боковой проекции были сделаны при разгибании (слева) и сгибании (справа) шеи. При сгибании передняя дуга С1 далеко впереди зубовидного отростка С2 (позади черной стрелки), что указывает на передний подвывих. Этот признак не очевиден в разгибании (черная стрелка), указывающем на то, что атлантоаксиальный подвывих подвижен. Субосевой подвывих (белые стрелки) также присутствует в С2-С3 и C3-C4 в разгибании и в С3-С4 и С4-С5 в сгибании.