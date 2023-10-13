В центре этого изображения находится влагалище, канал, состоящий из гладкой мускулатуры. Небольшое отверстие непосредственно над ним – уретра, которая представляет собой мочеиспускательный канал, начинающийся от мочевого пузыря и оканчивающийся отверстием. Ниже влагалища находится анус. Над уретрой находится клитор, тело с эректильной тканью, гомологичное половому члену. Влагалище окружено малыми половыми губами, которые окружены большими половыми губами. Лобковая кость находится вверху. Ткань пурпурного цвета является продолжением клитора, ножками клитора. Луковица преддверия влагалища (синяя) также состоит из эректильной ткани. Ниже луковицы расположена бартолиновая железа, которая выделяет слизь для смазывания влагалища.