Алгоритм диагностики эритроцитоза
* У некоторых пациентов с обструктивным апноэ сна при осмотре в кабинете наблюдается нормальная сатурация кислорода.
† Гомозиготная мутация в гене EGLN1 приводит к чувашской полицитемии.
‡ EGLN1 - белок, кодируемый геном EPAS1.
§ EPAS1 (также известный как индуцируемый гипоксией фактор-2 альфа [HIF-2альфа]) представляет собой белок, кодируемый геном.
EGLN1 = индуцируемый гипоксией фактор 1 семейства кодируемых egl-9 факторов; EPAS1 = эндотелиальный белок 1, содержащий PAS-домен; VHL = фон Гиппеля-Линдау.
Данные предоставлены от Спивак Дж.Л. (Spivak JL) и Сильвера Р.Т. (Silver RT.) . The revised World Health Organization diagnostic criteria for polycythemia vera, essential thrombocytosis, and primary myelofibrosis: an alternative proposal. Кровь. 2008;112(2):231-239. doi:10.1182/blood-2007-12-128454