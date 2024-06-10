honeypot link
skip to main content
Справочник Msd
Профессиональная версия
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
ИСТОЧНИКИ
КОММЕНТАРИИ
ОПРОСЫ
О НАС
РАЗДЕЛЫ МЕДИЦИНЫ
Профессиональная
/
Клинические калькуляторы
/
Площадь поверхности тела (метод Дюбуа)
/
По этим темам
Мониторинг и обследование тяжелобольных пациентов
Катетеризация сердца
Обзор нефритического синдрома (Overview of Nephritic Syndrome)
Фокально-сегментарный гломерулосклероз
Оценка состояния пациента с заболеваниями почек
Врожденная гиперплазия надпочечников, вызванная дефицитом 21-гидроксилазы