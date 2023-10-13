Коклюшный кашель (кашлевой пароксизм)
Коклюш без судорожного кашля у ребенка Коклюш вызывает приступообразный кашель; только примерно у половины пациентов развивается классический коклюш.
В этой записи ребенок кашляет без вдоха, пока не опустошит легкие, а затем вдыхает. Между приступом кашля и вдохом есть небольшая пауза. При тяжелых формах коклюша она может быть достаточно длинной, чтобы рассматриваться как апноэ; в таких случаях кожа у детей может стать синюшной и апноэ может стать угрожающим для жизни состоянием.
Audio file courtesy of Doug Jenkinson, MD.
Коклюшный кашель (кашлевой пароксизм)
Коклюш без судорожного кашля у ребенка Коклюш вызывает приступообразный кашель; только примерно у половины пациентов развивается классический коклюш.
В этой записи ребенок кашляет без вдоха, пока не опустошит легкие, а затем вдыхает. Между приступом кашля и вдохом есть небольшая пауза. При тяжелых формах коклюша она может быть достаточно длинной, чтобы рассматриваться как апноэ; в таких случаях кожа у детей может стать синюшной и апноэ может стать угрожающим для жизни состоянием.
Audio file courtesy of Doug Jenkinson, MD.