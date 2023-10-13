Шум при дефекте межжелудочковой перегородки
Шум при дефекте межжелудочковой перегородки похож на шум при митральной регургитации, но в пределах левой нижней стернальной границы он громче, чем над верхушкой сердца.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум при дефекте межжелудочковой перегородки
Шум при дефекте межжелудочковой перегородки похож на шум при митральной регургитации, но в пределах левой нижней стернальной границы он громче, чем над верхушкой сердца.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).