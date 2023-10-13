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Шум при дефекте межжелудочковой перегородки

Шум при дефекте межжелудочковой перегородки похож на шум при митральной регургитации, но в пределах левой нижней стернальной границы он громче, чем над верхушкой сердца.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

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Шум при дефекте межжелудочковой перегородки

Шум при дефекте межжелудочковой перегородки похож на шум при митральной регургитации, но в пределах левой нижней стернальной границы он громче, чем над верхушкой сердца.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам