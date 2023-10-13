Шум при стенозе клапана легочной артерии
Шум становится слышимым только при вдохе («in»), так как при вдохе уменьшается внутригрудное давление, что ведет к увеличению притока крови в правый желудочек и усилению правожелудочкового оттока.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум при стенозе клапана легочной артерии
Шум становится слышимым только при вдохе («in»), так как при вдохе уменьшается внутригрудное давление, что ведет к увеличению притока крови в правый желудочек и усилению правожелудочкового оттока.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).