Митральный стеноз при фибрилляции предсердий
Интенсивность шумов при митральном стенозе колеблется с изменением продолжительности циклов сердечных сокращений. При таком показателе мерцательной аритмии шум сердца усиливается при циклах длинной продолжительности и снижается при циклах более короткой продолжительности, поскольку изменяется объем крови, поступающей через митральный клапан. Уменьшение общей мощности происходит из-за потери предсердного сокращения.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Митральный стеноз при фибрилляции предсердий
Интенсивность шумов при митральном стенозе колеблется с изменением продолжительности циклов сердечных сокращений. При таком показателе мерцательной аритмии шум сердца усиливается при циклах длинной продолжительности и снижается при циклах более короткой продолжительности, поскольку изменяется объем крови, поступающей через митральный клапан. Уменьшение общей мощности происходит из-за потери предсердного сокращения.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).