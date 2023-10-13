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Митральный стеноз при фибрилляции предсердий

Интенсивность шумов при митральном стенозе колеблется с изменением продолжительности циклов сердечных сокращений. При таком показателе мерцательной аритмии шум сердца усиливается при циклах длинной продолжительности и снижается при циклах более короткой продолжительности, поскольку изменяется объем крови, поступающей через митральный клапан. Уменьшение общей мощности происходит из-за потери предсердного сокращения.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

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Митральный стеноз при фибрилляции предсердий

Интенсивность шумов при митральном стенозе колеблется с изменением продолжительности циклов сердечных сокращений. При таком показателе мерцательной аритмии шум сердца усиливается при циклах длинной продолжительности и снижается при циклах более короткой продолжительности, поскольку изменяется объем крови, поступающей через митральный клапан. Уменьшение общей мощности происходит из-за потери предсердного сокращения.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам