Шум митральной регургитации с 3-м сердечным тоном
Наличие S3 сопровождающего митральную регургитацию, предполагает расширение левого желудочка и прогрессирование сердечной недостаточности.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум митральной регургитации с 3-м сердечным тоном
Наличие S3 сопровождающего митральную регургитацию, предполагает расширение левого желудочка и прогрессирование сердечной недостаточности.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).