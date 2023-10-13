Шум Остина Флинта
S1– мягкий; S2 скрыт мягким регургитирующим шумом и более громким, низким пресистолическим шумом. Этот диастолический шум имитирует шум при митральном стенозе и объясняется колебанием створок митрального клапана или стенозом при некотором их смещении относительно друг друга быстрым регургитирующим потоком крови.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум Остина Флинта
S1– мягкий; S2 скрыт мягким регургитирующим шумом и более громким, низким пресистолическим шумом. Этот диастолический шум имитирует шум при митральном стенозе и объясняется колебанием створок митрального клапана или стенозом при некотором их смещении относительно друг друга быстрым регургитирующим потоком крови.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).