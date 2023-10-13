skip to main content
MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
Search icon

Шум при аортальном стенозе

Шестой систолой является желудочковая экстрасистола (ЖЭ). Седьмой звук иллюстрирует постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы после ЖЭ.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам

Шум при аортальном стенозе

Шестой систолой является желудочковая экстрасистола (ЖЭ). Седьмой звук иллюстрирует постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы после ЖЭ.

Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).

По этим темам