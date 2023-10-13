Шум при аортальном стенозе
Шестой систолой является желудочковая экстрасистола (ЖЭ). Седьмой звук иллюстрирует постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы после ЖЭ.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).
Шум при аортальном стенозе
Шестой систолой является желудочковая экстрасистола (ЖЭ). Седьмой звук иллюстрирует постэкстрасистолическое усиление шума вследствие увеличенного наполнения левого желудочка во время компенсаторной паузы после ЖЭ.
Запись предоставлена Джулом Константом, врачом (Jules Constant, MD).