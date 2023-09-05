Гипомагниемию диагностируют при концентрации магния в сыворотке < 1,8 мг/дл (< 0,70 ммоль/л). Причинами гипомагниемии являются недостаточное потребление и всасывание магния или его усиленная экскреция, связанная с гиперкальциемией или приемом таких средств, как фуросемид. Клиническая картина часто определяется сопутствующими гипокалиемией и гипокальциемией и включает такие проявления, как сонливость, тремор, тетания, судороги и сердечные аритмии. Лечение сводится к восполнению дефицита магния.
(См. также Обзор нарушений концентрации магния(Overview of Disorders of Magnesium Concentration)).
Концентрация магния в сыворотке, даже его свободных ионов, может оставаться нормальной, несмотря на уменьшение его запасов во внутриклеточном пространстве и костях.
Этиология гипомагниемии
Снижение уровня магния обычно связано с недостаточным его потреблением в сочетании с нарушением почечных и кишечных механизмов его задержки в организме. Клинически значимый дефицит магния может быть обусловлен множеством причин (см. таблицу Причины гипомагниемии). Гипомагниемия распространена среди госпитализированных пациентов и часто возникает при других нарушениях электролитов, включая гипокалиемию и гипокальциемию. Гипомагниемия связана со сниженным потреблением у пациентов с неполноценным питанием или длительным расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Уменьшение перорального приема часто усугубляется увеличением экскреции мочи, усиленной приемом диуретиков, которые увеличивают выделение магния с мочой.
Прием лекарственных средств может вызвать гипомагниемию. Примеры включают хронический (> 1 год) прием ингибиторов протонной помпы и одновременное использование диуретиков. Амфотерицин В может вызвать гипомагниемию, гипокалиемию и острое повреждение почек. Риск каждого из них увеличивается с продолжительностью терапии амфотерицином B и одновременным использованием другого нефротоксического средства. Липосомальный амфотерицин B с меньшей вероятностью вызывает либо повреждение почек, либо гипомагниемию. Гипомагниемия, как правило, разрешается с прекращением терапии.
Цисплатин может вызвать повышенные почечные потери магния, а также общее снижение функции почек. Потери магния могут быть серьезными и сохраняться, несмотря на прекращение приема цисплатина. При появлении признаков нефротоксичности во время терапии по-прежнему рекомендуется прекращение использования цисплатина.
Причины гипомагниемии
Причина
Примечание
Расстройство, связанное с употреблением алкоголя
Вследствие недостаточного потребления и усиленной экскреции почками
Потеря жидкости через желудочно-кишечный тракт
Хроническая диарея
Стеаторея
Шунтирование тонкой кишки
Длительное применение ингибитора протонного насоса
На фоне беременности
Беременность (особенно 3-й триместр, чрезмерная почечная экскреция, другие факторы, обычно физиологические)
Лактация (повышенная потребность в магнии)
Первичные почечные потери
Редкие заболевания, сопровождающиеся несоответственно высокой экскрецией магния (например, синдром Гительмана)
Вторичные почечные потери
Петлевые и тиазидные диуретики
После удаления опухоли околощитовидной железы
Гиперсекреция альдостерона, тиреоидных гормонов или вазопрессина
Нефротоксины (например, амфотерицин В, цисплатин, циклоспорин, аминогликозиды)
Симптомы и признаки гипомагниемии
Симптомы у неготорых пациентов отсутствуют. Клинические проявления включают анорексию, тошноту, рвоту, сонливость, общую слабость, изменения личности, тетанию (например, положительные симптомы Труссо или Хвостека или спонтанный карпопедальный спазм, гиперрефлексию), тремор и мышечные подергивания.
Симптом Труссо – это кистевой спазм, возникающий из-за уменьшения кровоснабжения руки с помощью жгута или манжеты тонометра, накачанной до 20 мм рт. ст. выше систолического артериального давления; манжету держат на предплечье в течение 3 минут.
Симптом Хвостека – это непроизвольное подергивание лицевых мышц при легком постукивании в области лицевого нерва (тотчас перед наружным слуховым проходом).
Неврологические признаки (в частности, тетания) отражают развитие сопутствующей гипокальциемии, гипокалиемии или того и другого вместе. Миопатические потенциалы, обнаруживаемые при электромиографии, также связаны с гипокальциемией или гипокалиемией.
При тяжелой гипомагниемии, особенно у детей, могут возникать генерализованные тонико-клонические судороги.
Диагностика гипомагниемии
Концентрация магния в сыворотке < 1,8 мг/дл (< 0,70 ммоль/л).
Гипомагниемию диагностируют на основании измерения концентрации магния в сыворотке. При его концентрации < 1,25 мг/дл (< 0,50 ммоль/л) обычно возникают симптомы тяжелой гипомагниемии. Часто имеют место сопутствующие гипокальциемия и гипокалиемия. Гипокалиемия может быть связана с усиленной экскрецией калия с мочой и метаболическим алкалозом.
Дефицит магния следует подозревать даже при нормальной его концентрации в сыворотке у пациентов с необъяснимой гипокальциемией или рефрактерной гипокалиемией. Дефицит магния следует подозревать также у пациентов с необъяснимыми неврологическими симптомами, расстройством по причине употребления алкоголем, хроническим поносом или после лечения циклоспорином, химиотерапии на основе цисплатины, при длительном применении амфотерицина В или аминогликозидов.
Лечение гипомагниемии
Соли магния перорально
При тяжелой гипомагниемии или непереносимости пероральной терапии – внутривенно или в/м введение сульфата магния
Лечение солями магния показано при наличии симптомов дефицита магния или постоянном уровне магния <1,25 мг/дл (<0,50 ммоль/л). В случае расстройства, связанного с употреблением алкоголя, используют эмпирический подход. У таких пациентов дефицит магния может достигать 12–24 мг/кг.
При сохранной функции почек нужно вводить вдвое больше рассчитанного дефицита, поскольку 50% вводимого магния выводится с мочой. Пероральные препараты солей магния (например, глюконат магния 500–1000 мг перорально 3 раза в день) назначаются в течение 3–4 дней. Начавшийся понос может препятствовать пероральной терапии.
Парентеральное введение необходимо для пациентов с симптомами тяжелой гипомагниемии, которые не могут переносить пероральные препараты. Иногда пациентам, страдающим расстройством, связанным с употреблением алкоголя, которые вряд ли способны долго придерживаться рекомендаций по пероральной терапии, производят однократную инъекцию. Для парентерального восполнения дефицита магния в/в вводят 10% раствор (1 г/10 мл) сульфата магния или в/м 50% раствор (1г/2 мл) этой соли. Во время лечения необходимо часть контролировать уровень магния в сыворотке, особенно у больных с почечной недостаточностью или при повторных парентеральных введениях. В этих случаях лечение продолжают до нормализации уровня магния в сыворотке.
При выраженной гипомагниемии [например, при концентрации магния < 1,25 мг/дл (< 0,5 ммоль/л), сопровождающейся судорогами или другими тяжелыми симптомами] вводят внутривенно сульфат магния со скоростью 2-4 г за 5-10 минут. Если судороги продолжаются, можно повторять вливания, доводя общее количество Mg, вводимого в течение последующих 6 часов до 10 г. В случае прекращения судорог для восполнения общих запасов магния в организме и предотвращения последующего падения его уровня в сыворотке, можно вводить 10 г в 1 литре 5% раствора декстрозы в воде в течение 24 часов, затем до 2,5 г каждые 12 часов.
При концентрации магния в сыворотке ≤ 1,25 мг/дл (< 0,5 ммоль/л), но менее тяжелых симптомах, внутривенно вводят сульфат магния в 5% водном растворе декстрозы со скоростью 1 г/час; медленную инфузию можно продолжать до 10 часов. В менее тяжелых случаях гипомагниемии постепенное восполнение может быть достигнуто путем введения небольших парентеральных доз в течение 3–5 дней, пока концентрация магния в сыворотке не станет нормальной.
Сопутствующие гипокалиемия или гипокальциемия должны быть устранены вместе с гипомагниемией. Эти нарушения электролитов трудно исправить до тех пор, пока магний не будет восполнен. Кроме того, гипокальциемию можно усугубить изолированным лечением гипомагниемии с помощью внутривенного сульфата магния, потому что сульфат связывает ионизированный кальций.
Основные положения
Гипомагниемия может развиваться у алкоголиков, при неконтролируемом диабете или гиперкальциемии, или в случае приёма пациентом петлевых диуретиков.
Симптомы включают анорексию, тошноту, рвоту, сонливость, общую слабость, изменения личности, тетанию (например, положительные симптомы Хвостека и Труссо или спонтанный карпопедальный спазм, гиперрефлексия), а также тремор и мышечные подергивания.
Лечение заключается в назначении солей магния при наличии симптомов дефицита магния или стойкой концентрации магния < 1,25 мг/дл (< 0,50 ммоль/л).
Назначают соли магния внутрь; при наличии судорог или других тяжелых симптомов назначают от 2 до 4 г сульфата магния в/в в течение 5-10 минут.