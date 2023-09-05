Снижение уровня магния обычно связано с недостаточным его потреблением в сочетании с нарушением почечных и кишечных механизмов его задержки в организме. Клинически значимый дефицит магния может быть обусловлен множеством причин (см. таблицу Причины гипомагниемии). Гипомагниемия распространена среди госпитализированных пациентов и часто возникает при других нарушениях электролитов, включая гипокалиемию и гипокальциемию. Гипомагниемия связана со сниженным потреблением у пациентов с неполноценным питанием или длительным расстройством, связанным с употреблением алкоголя. Уменьшение перорального приема часто усугубляется увеличением экскреции мочи, усиленной приемом диуретиков, которые увеличивают выделение магния с мочой.

Прием лекарственных средств может вызвать гипомагниемию. Примеры включают хронический (> 1 год) прием ингибиторов протонной помпы и одновременное использование диуретиков. Амфотерицин В может вызвать гипомагниемию, гипокалиемию и острое повреждение почек. Риск каждого из них увеличивается с продолжительностью терапии амфотерицином B и одновременным использованием другого нефротоксического средства. Липосомальный амфотерицин B с меньшей вероятностью вызывает либо повреждение почек, либо гипомагниемию. Гипомагниемия, как правило, разрешается с прекращением терапии.

Цисплатин может вызвать повышенные почечные потери магния, а также общее снижение функции почек. Потери магния могут быть серьезными и сохраняться, несмотря на прекращение приема цисплатина. При появлении признаков нефротоксичности во время терапии по-прежнему рекомендуется прекращение использования цисплатина.