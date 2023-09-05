Гипернатриемия отражает дефицит общего количества воды (ОКВ) в организме по отношению к общему содержанию натрия. Поскольку общее содержание натрия в организме коррелирует с объемом внеклеточной жидкости (ВКЖ), гипернатриемия должна рассматриваться вместе с состоянием объема ВКЖ.

Гиповолемия

Нормоволемия

Гиперволемия

Следует помнить, что объем ЭЦЖ – это не то же самое, что эффективный объем плазмы. Например, снижение эффективного объема плазмы может иметь место на фоне не только уменьшения (как при приемке диуретиков или при гемораргическом шоке), но и увеличения объема ЭЦЖ (например, при сердечной недостаточности, гипоальбуминемии, синдроме повышенной проницаемости капилляров).

Гипернатриемия обычно связана с нарушением механизма жажды или ограниченным доступом к воде, что может играть роль как способствующих факторов, так и основных причин. Именно тяжесть основного заболевания, не позволяющая утолить жажду, или последствия гиперосмоляльности головного мозга считаются причиной высокой смертности госпитализированных взрослых больных с гипернатриемией. Несколько частых причин гипернатриемии перечислены здесь (см. таблицу Основные причины гипернатриемии).

Таблица Основные причины гипернатриемии Таблица

Гиповолемическая гипернатриемия Гипернатриемия в сочетании с гиповолемией происходит с потерей натрия, которая сопровождается относительно большей потерей воды. Частые внепочечные причины этого состояния включают большинство тех, которые вызывают гипонатриемию и дегидратацию. Развитие как гипер-, так и гипонатриемии возможно при выраженном уменьшении объема, в зависимости от соотношения потерь натрия и воды и от количества воды, выпитой пациентом перед обследованием. Почечные причины гипернатриемии на фоне снижения объема ЭЦЖ включают прием диуретиков. Петлевые диуретики ингибируют реабсорбцию натрия в концентрирующем отделе нефрона и могут увеличивать клиренс воды. При осмотическом диурезе способность почек концентрировать мочу также нарушается, поскольку в просвете дистальных канальцев присутствуют вещества, создающие гипертоническую среду. Осмотический диурез, обусловленный глицерином, маннитолом и (иногда) мочевиной, может стать причиной гипернатриемии. Самой частой причиной гипернатриемии, связанной с осмотическим диурезом, является гипергликемия, характерная для сахарного диабета. Поскольку в отсутствие инсулина глюкоза не проникает в клетки, гипергликемия усугубляет потерю воды из внутриклеточного пространства (ВКП). Степень гиперосмоляльности при гипергликемии может оставаться скрытой, поскольку поступление воды из клеток в ЭЦЖ снижает уровень натрия в сыворотке (трансляционная гипонатриемия). Почечная патология, если она сопровождается нарушением способности максимально концентрировать мочу, также предрасполагает к развитию гипернатриемии.

Эуволемическая гипернатриемия Гипернатриемия с эуволемией обусловлена уменьшением ОКВ при близком к норме общем содержании натрия в организме (дефицит чистой воды). Экстраренальные причины потери воды, такие как чрезмерное потоотделение, приводят к некоторой потере натрия, но поскольку пот гипотоничен (особенно при акклиматизации к жаре), гипернатриемия может возникать еще до развития выраженной гиповолемии. Дефицит практически чистой воды также возникает при дефиците аргинина-вазопрессина (ранее центральный несахарный диабет) и устойчивости к аргинину-вазопрессину (ранее нефрогенный несахарный диабет). Эссенциальная гипернатриемия (первичная гиподипсия) иногда встречается у детей со структурными аномалиями средней линии мозга вследствие врожденных дефектов или приобретенных состояний и у хронически больных пожилых людей. Для нее характерно нарушение механизма жажды (например, вызванное повреждением центра жажды в головном мозге). Еще одной возможной причиной эуволемической гипернатриемии является нарушение осмотической регуляции секреции вазопрессина; некоторые поражения вызывают как нарушение механизма жажды, так и нарушение осмотической регуляции. Неосмотическая регуляция секреции вазопрессина, по-видимому, сохраняется, что и обусловливает эуволемию в большинстве таких случаев.

Гиперволемическая гипернатриемия При перегрузке объемом гипернатриемия встречается редко. В этом случае гипернатриемия является результатом чрезмерно повышенного потребления натрия на фоне ограниченного доступа к воде. Одним из примеров может служить введение больших объемов гипертонического раствора бикарбоната натрия при лечении лактацидоза. Гипернатриемия может быть следствием введения и гипертонического солевого раствора, а также диеты неправильного состава.