POEMS-синдром (полинейропатия, органомегалия, эндокринопатия, моноклональная гаммапатия, поражения кожи) представляет собой синдром полигландулярной недостаточности неаутоиммунного генеза.
POEMS-синдром является редким паранеопластическим заболеванием и, вероятно, вызвано циркулирующими иммуноглобулинами, вызванными плазмоклеточным заболеванием. В крови повышено также содержание цитокинов (интерлейкин-1 бета, интерлейкин-6), фактора роста сосудистого эндотелия (ФРСЭ) и фактора некроза опухолей альфа.
Симптомы и признаки POEMS-синдрома
Возможны следующие проявления:
Надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона)
сахарный диабет 2 типа;
Гепатомегалия
Гипогонадизм
Моноклональная гамма-иммуноглобулинопатия
Остеокластические поражения костей
Полинейропатия (периферические двигательные и сенсорные проявления)
Первичный гипотиреоз
Кожные аномалии (например, гиперпигментация, подкожные утолщения, гирсутизм, ангиомы, гипертрихоз)
Другие симптомы и признаки POEMS-синдрома могут включать отеки, асцит, плевральный выпот, отек соска зрительного нерва и лихорадку. Примерно у 15% пациентов с POEMS-синдромом обнаруживается болезнь Кастлемана (лимфопролиферативное заболевание, некоторые формы которого связанны с инфекцией ВИЧ или вирусом герпеса человека 8).
Диагностика POEMS-синдрома
Подобно другим синдромам с неясной этиологией, POEMS-синдром диагностируют по сочетанию симптомов, признаков и данных лабораторной диагностики.
У пациентов должны наблюдаться обязательные критерии, а также как минимум один большой и как минимум один малый критерии.
Обязательные критерии (оба):
Полинейропатия
Признаки пролиферации моноклональных плазматических клеток
Основные критерии (≥ 1):
Болезнь Кастлмана
Повышенный уровень фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС)
Склеротические поражения костей
Дополнительные критерии (≥ 1):
Эндокринопатии (кроме диабета и гипотиреоза)
Экстраваскулярная перегрузка объемом (например, асцит, периферические отеки, плевральный выпот)
Органомегалия
Отек диска зрительного нерва
Изменения кожи
Тромбоцитоз или полицитемия
Лечение POEMS-синдрома
Лучевая терапия
Химиотерапия с или без трансплантации гемопоэтических стволовых клеток
Лечение POEMS-синдрома заключается в применении лучевой терапии или химиотерапии при костных поражениях или поражении костного мозга и иногда сопровождается пересадкой аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (1). Показатель относительной пятилетней выживаемости составляет около 60%.
Справочные материалы по лечению
1. Khouri J, Nakashima M, Wong S: Update on the diagnosis and treatment of POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy and skin changes) syndrome. JAMA Oncol 7(9):1383-1391, 2021. doi: 10.1001/jamaoncol.2021.0586