Подобно другим синдромам с неясной этиологией, POEMS-синдром диагностируют по сочетанию симптомов, признаков и данных лабораторной диагностики.

У пациентов должны наблюдаться обязательные критерии, а также как минимум один большой и как минимум один малый критерии.

Обязательные критерии (оба):

Полинейропатия

Признаки пролиферации моноклональных плазматических клеток

Основные критерии (≥ 1):

Болезнь Кастлмана

Повышенный уровень фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС)

Склеротические поражения костей

Дополнительные критерии (≥ 1):