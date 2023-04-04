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POEMS-синдром

(Синдром Кроу-Фукаса; Болезнь Такатсуки; POEMS-синдром)

Авторы:Jennifer M. Barker, MD, Children's Hospital Colorado, Division of Pediatric Endocrinology
Проверено/пересмотрено апр. 2023

POEMS-синдром (полинейропатия, органомегалия, эндокринопатия, моноклональная гаммапатия, поражения кожи) представляет собой синдром полигландулярной недостаточности неаутоиммунного генеза.

POEMS-синдром является редким паранеопластическим заболеванием и, вероятно, вызвано циркулирующими иммуноглобулинами, вызванными плазмоклеточным заболеванием. В крови повышено также содержание цитокинов (интерлейкин-1 бета, интерлейкин-6), фактора роста сосудистого эндотелия (ФРСЭ) и фактора некроза опухолей альфа.

Симптомы и признаки POEMS-синдрома

Возможны следующие проявления:

  • Надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона)

  • сахарный диабет 2 типа;

  • Гепатомегалия

  • Гиперпаратиреоз

  • Гипогонадизм

  • Лимфаденопатия

  • Моноклональная гамма-иммуноглобулинопатия

  • Остеокластические поражения костей

  • Полинейропатия (периферические двигательные и сенсорные проявления)

  • Первичный гипотиреоз

  • Кожные аномалии (например, гиперпигментация, подкожные утолщения, гирсутизм, ангиомы, гипертрихоз)

Другие симптомы и признаки POEMS-синдрома могут включать отеки, асцит, плевральный выпот, отек соска зрительного нерва и лихорадку. Примерно у 15% пациентов с POEMS-синдромом обнаруживается болезнь Кастлемана (лимфопролиферативное заболевание, некоторые формы которого связанны с инфекцией ВИЧ или вирусом герпеса человека 8).

Диагностика POEMS-синдрома

Подобно другим синдромам с неясной этиологией, POEMS-синдром диагностируют по сочетанию симптомов, признаков и данных лабораторной диагностики.

У пациентов должны наблюдаться обязательные критерии, а также как минимум один большой и как минимум один малый критерии.

Обязательные критерии (оба):

  • Полинейропатия

  • Признаки пролиферации моноклональных плазматических клеток

Основные критерии (≥ 1):

  • Болезнь Кастлмана

  • Повышенный уровень фактора роста эндотелия сосудов (ФРЭС)

  • Склеротические поражения костей

Дополнительные критерии (≥ 1):

  • Эндокринопатии (кроме диабета и гипотиреоза)

  • Экстраваскулярная перегрузка объемом (например, асцит, периферические отеки, плевральный выпот)

  • Органомегалия

  • Отек диска зрительного нерва

  • Изменения кожи

  • Тромбоцитоз или полицитемия

Лечение POEMS-синдрома

  • Лучевая терапия

  • Химиотерапия с или без трансплантации гемопоэтических стволовых клеток

Лечение POEMS-синдрома заключается в применении лучевой терапии или химиотерапии при костных поражениях или поражении костного мозга и иногда сопровождается пересадкой аутологичных гемопоэтических стволовых клеток (1). Показатель относительной пятилетней выживаемости составляет около 60%.

Справочные материалы по лечению

  1. 1. Khouri J, Nakashima M, Wong S: Update on the diagnosis and treatment of POEMS (polyneuropathy, organomegaly, endocrinopathy, monoclonal gammopathy and skin changes) syndrome. JAMA Oncol 7(9):1383-1391, 2021. doi: 10.1001/jamaoncol.2021.0586

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