Синдромы полигландулярной недостаточности характеризуются последовательными или одновременными нарушениями функции нескольких эндокринных желез, которые имеют общую причину. Этиология заболевания чаще всего аутоиммунной. Классификация зависит от сочетания недостаточности отдельных желез, которое объединяют в 1 из 3 типов. Диагноз требует определения уровней гормонов и аутоантител к пораженным эндокринным железам. Лечение сводится к замещению недостающих гормонов, а иногда и к применению иммуносупрессантов.
Этиология синдромов полигландулярной недостаточности
Чаще всего аутоиммунной этиологии. Факторы риска для развития аутоиммунных заболеваний включают:
Генетические факторы
Экологические триггеры
Медицинские препараты
Генетические факторы включают мутации гена AIRE, ответственного за развитие аутоиммунного полигландулярного синдрома 1-го типа, и некоторых подтипов человеческого лейкоцитарного антигена, имеющих важное значение в развитии типов 2 и 3.
Экологические триггеры включают вирусные инфекции, диетические факторы и другие, пока неизвестные, воздействия.
Триггером являются ингибиторы контрольных точек иммунного ответа, которые используются для лечения некоторых видов рака и связаны с аутоиммунным эндокринным заболеванием, включая гипофизит, заболевания щитовидной железы, первичную надпочечниковую недостаточность и сахарный диабет 1 типа.
Патофизиология синдромов полигландулярной недостаточности
Лежащая в основе синдромов аутоиммунная реакция опосредуется аутоантителами к эндокринным тканям, клетками иммунной системы или тем и другим вместе, приводя к воспалению, лимфоцитарной инфильтрации и частичной или полной деструкции железистой ткани. В процесс вовлекаются несколько эндокринных желез, хотя клинические проявления их патологии не всегда возникают одновременно. Дисфункция иммунной системы иногда обусловливает аутоиммунные реакции и в неэндокринных тканях.
Классификация синдромов полигландулярной недостаточности
При синдроме полигландулярной недостаточности (см. таблицу Характеристики синдрома полигландулярной недостаточности) описаны аутоиммунные нарушения трех типов, связанные, вероятно, с различными аутоиммунными патологиями. Некоторые эксперты объединяют заболевания 2 типа и 3 типа в одну группу. Распространенность 2-го типа составляет примерно 1 на 1000, тогда как 1-го типа встречается примерно 1 на 100 000 (1).
Полигландулярная недостаточность 1-го типа
Полигландулярная недостаточность 1 типа, также известная как аутоиммунная полиэндокринопатия-кандидоз-эктодермальная дистрофия (APECED), обычно начинается в детстве. Это вызвано мутациями в AIRE ген и наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Он определяется наличием ≥ 2 следующего:
надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона)
Первым обычно проявляется кандидоз, чаще всего обнаруживаемый у детей до 5-летнего возраста. В дальнейшем гипопаратиреоз обычно возникает у пациентов < 10 лет. И наконец, недостаточность коры надпочечников возникает у пациентов < 15 лет. Сопутствующая эндокринная и неэндокринная патология (см. таблицу Характеристики синдрома полигландулярной недостаточности) может возникать и позднее, у пациентов в возрасте до 40 лет.
Полигландулярная недостаточность 2-го типа
Полигландулярная недостаточность 2 типа, также известная как синдром Шмидта, обычно возникает у взрослых; пик заболеваемости приходится на 30 лет. Этот синдром втрое чаще встречается у женщин. Он ассоциирован с определенными генотипами лейкоцитарного антигена человека (HLA) и характеризируется полигенным наследованием. В типичных случаях он проявляется следующим образом:
сахарным диабетом 1 типа (аутоиммунной этиологии)
Также могут присутствовать более редкие признаки (см. таблицу Характеристика синдромов полигландулярной недостаточности [Characteristics of Polyglandular Deficiency Syndromes]).
Полигландулярная недостаточность 3-го типа
3 тип является эндокринной недостаточностью, которая обычно возникает в зрелом возрасте, особенно у женщин среднего возраста Он также связан с определенными генотипами человеческого лейкоцитарного антигена (ЧЛА или англ. HLA) и обладает полигенным наследованием. Он характеризуется
По меньшей мере одним из множества других расстройств (см. таблицу Характеристики синдрома полигландулярной недостаточности)
При синдроме 3 типа кора надпочечников остается интактной.
Характеристики синдрома полигландулярной недостаточности
Характеристика
Тип 1
Тип 2
Тип 3
Демография
Возраст манифестации
Дети (3–5 лет)
Зрелый возраст (пик 30 лет)
Зрелый возраст (женщины среднего возраста)
Женщина:мужчина
4:3
3:1
Данные отсутствуют
Генетика
Типы лейкоцитарных антигенов человека (ЛАЧ)
Может повлиять на развитие отдельных частей тела при патологии
Прежде всего B8, DW3, DR3, DR4
Другие специфические нарушения
DR3, DR4
Наследственность
Аутосомно-рецессивные мутациигена AIRE
Полигенный
Полигенный
Пораженные железы
Распространенные
Околощитовидные железы
Надпочечники
Половые железы
Надпочечники
Щитовидная железа
Поджелудочная железа
Щитовидная железа
Поджелудочная железа
Редко встречающиеся
Поджелудочная железа
Щитовидная железа
Половые железы
Различный
Клинические проявления
Надпочечниковая недостаточность (болезнь Аддисона)
73–100%
100%
Отсутствует
26–32%
Отсутствует
*
Редко
*
*
Хронический активный гепатит
20%
Отсутствует
Данные отсутствуют
73–97%
Отсутствует
Данные отсутствуют
Сахарный диабет 1 типа
2–30%
52%
*
Гонадная дисфункция
У мужчин, 15-25%
У женщин, 60%
3,5%
*
76–99%
Отсутствует
Отсутствует
22–24%
Отсутствует
Данные отсутствуют
Отсутствует
*
*
13–30%
< 1%
*
Отсутствует
Отсутствует
*
Заболевания щитовидной железы†
10–11%
69%
100%
4–30%
5–50%
Не используется
* Связанные; уровень заболеваемости неопределенный.
† Обычно хронический лимфоцитарный тиреоидит, но также включает в себя болезнь Грейвса.
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Справочные материалы по классификации
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Симптомы и признаки синдромов полигландулярной недостаточности
Клинические проявления синдрома полигландулярной недостаточности складываются из симптомов и признаков недостаточности отдельных эндокринных желез и сопутствующих неэндокринных расстройств, которые описаны в других разделах РУКОВОДСТВА. При этом сколько-нибудь определенная последовательность отдельных проявлений отсутствует. Симптомы и признаки не всегда появляются одновременно и часто разделены годами.
Диагностика синдромов полигландулярной недостаточности
Определение уровней гормонов
Иногда – определение аутоантител
Диагноз синдромов полигландулярной недостаточности предполагается на основании клинической картины и подтверждается выявлением дефицита гормонов. Другие причины множественной эндокринной недостаточности включают гипоталамо-гипофизарную дисфункцию и комбинированную эндокринную дисфункцию, вызванную разными причинами (например, туберкулезная гипофункция надпочечников и неаутоиммунный гипотиреоз у одного и того же пациента или саркоидоз с вовлечением нескольких эндокринных желез).
Полигландулярная недостаточность 1 типа связана с аутоантителами против интерферонов 1 типа, и наличие этих антител позволяет предположить диагноз, который может быть подтвержден анализом мутаций гена AIRE. Обнаружение аутоантител к ткани каждой пораженной железы помогает отличить синдром полигландулярной недостаточности от заболеваний, имеющих другие причины, при этом повышенные уровни тропных гормонов гипофиза (например, тиреотропного гормона), свидетельствует об интактности гипоталамо-гипофизарной системы (хотя у некоторых пациентов с синдромом полигландулярной недостаточности II типа имеет место недостаточность этой системы).
Поскольку отдельные проявления синдромов могут быть разделены десятилетиями, больных следует пожизненно оставлять под наблюдением; нераспознанные гипопаратиреоз или надпочечниковая недостаточность грозят гибелью пациентов.
Родственники должны быть осведомлены о диагнозе и при необходимости обследованы. Исследование, проведенное у родственников пациентов с сахарным диабетом 1-го типа для развития аутоиммунных заболеваний, выявило антитела, связанные с сахарным диабетом 1-го типа, целиакией и/или щитовидной железой, у 21,5% субъектов (1).
Справочные материалы по диагностике
1. Winkler C, Jolink M, Knopff A, et al: Age, HLA, and sex define a marked risk of organ-specific autoimmunity in first-degree relatives of patients with type 1 diabetes. Diabetes Care 42:1684–1691, 2019. doi: 10.2337/dc19-0315
Лечение синдромов полигландулярной недостаточности
Заместительная гормональная терапия
Терапия различных индивидуальных эндокринных дефицитов обсуждается в других разделах данного ПРАКТИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА; лечение множественного дефицита может оказаться более комплексным, чем лечение отдельной эндокринной недостаточности. Например, лечение гипотиреоза с заменой гормонов щитовидной железы у пациентов с не диагностированной недостаточностью коры надпочечников может спровоцировать кризис надпочечников.
Хронический кожно-слизистый кандидоз, связанный с полигландулярной недостаточностью 1 типа, обычно требует пожизненной противогрибковой терапии (например, пероральный флуконазол или кетоконазол).
Клинические испытания вмешательств для замедления аутоиммунного процесса при диабете 1 типа оказались достаточно обнадеживающими в отсрочке полного уничтожения бета-клеток, продуцирующихинсулин. Лечение, которое было оценено, включает иммунотерапию, в том числе с использованием анти-CD моноклональных антител, теплизумаба, и трансплантацию пуповинной крови. Тем не менее влияние этих мер на предотвращение других аутоиммунных эндокринных дефицитов у пациентов с СД 1 типа остается неизвестным (1, 2, 3, 4).
Справочные материалы по лечению
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2. Haller MJ, Gitelman SE, Gottlieb PA, et al: Anti-thymocyte globulin/G-CSF treatment preserves β cell function in patients with established type 1 diabetes. J Clin Invest 125(1):448–455, 2015.
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4. Nourelden AZ, Elshanbary AA, El-Sherif L, et al: Safety and efficacy of teplizumab for treatment of type one diabetes mellitus: a systemic review and meta-analysis. Endocr Metab Immune Disord Drug Targets 21(10):1895-1904, 2021.
Основные положения
Синдромы полигландулярной недостаточности связаны с недостаточностью функции нескольких эндокринных желез, которые могут происходить или одновременно, или последовательно.
Также могут быть затронуты неэндокринные органы.
Большинство случаев являются аутоиммунными; триггеры часто неизвестны, но могут включать вирусы, компоненты пищи или медикаменты.
Синдром полигландулярной недостаточности отличаются пораженными железами.
Лечение сводится к замещению недостающих гормонов.