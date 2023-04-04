Синдромы полигландулярной недостаточности

Определение уровней гормонов

Иногда – определение аутоантител

Диагноз синдромов полигландулярной недостаточности предполагается на основании клинической картины и подтверждается выявлением дефицита гормонов. Другие причины множественной эндокринной недостаточности включают гипоталамо-гипофизарную дисфункцию и комбинированную эндокринную дисфункцию, вызванную разными причинами (например, туберкулезная гипофункция надпочечников и неаутоиммунный гипотиреоз у одного и того же пациента или саркоидоз с вовлечением нескольких эндокринных желез).

Полигландулярная недостаточность 1 типа связана с аутоантителами против интерферонов 1 типа, и наличие этих антител позволяет предположить диагноз, который может быть подтвержден анализом мутаций гена AIRE. Обнаружение аутоантител к ткани каждой пораженной железы помогает отличить синдром полигландулярной недостаточности от заболеваний, имеющих другие причины, при этом повышенные уровни тропных гормонов гипофиза (например, тиреотропного гормона), свидетельствует об интактности гипоталамо-гипофизарной системы (хотя у некоторых пациентов с синдромом полигландулярной недостаточности II типа имеет место недостаточность этой системы).

Поскольку отдельные проявления синдромов могут быть разделены десятилетиями, больных следует пожизненно оставлять под наблюдением; нераспознанные гипопаратиреоз или надпочечниковая недостаточность грозят гибелью пациентов.

Родственники должны быть осведомлены о диагнозе и при необходимости обследованы. Исследование, проведенное у родственников пациентов с сахарным диабетом 1-го типа для развития аутоиммунных заболеваний, выявило антитела, связанные с сахарным диабетом 1-го типа, целиакией и/или щитовидной железой, у 21,5% субъектов (1).