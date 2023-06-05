Обзор множественных эндокринных неоплазий (МЭН) [Overview of Multiple Endocrine Neoplasias (MEN)]

Синдромы множественной эндокринной неоплазии (МЭН) включают 4 генетически различных семейных заболевания, характеризующихся аденоматозной гиперплазией и злокачественными опухолями нескольких эндокринных желез.

Клиническая картина зависит от конкретной пораженной железы. Фенотип МЭН 4 сходен с фенотипом МЭН 1, но не имеет кожных аномалий, наблюдаемых при последнем заболевании.

Таблица Состояния, ассоциированные с синдромами множественной эндокринной неоплазии Таблица

Каждый из этих синдромов наследуется как аутосомный доминантный признак с высокой пенетрантностью, разной экспрессивностью и внешне несвязанными последствиями мутаций одного гена. Конкретные мутации не всегда известны.

Симптомы и признаки могут появиться в любом возрасте. Необходимо как можно раньше выявлять носителей дефектных генов и по возможности удалять опухоли хирургическим путем. Хотя эти синдромы являются генетически и клинически различными, их проявления в значительной степени совпадают (см. таблицу Условия, связанные с синдромами MEN).