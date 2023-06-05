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Обзор множественных эндокринных неоплазий (МЭН) [Overview of Multiple Endocrine Neoplasias (MEN)]

(семейный эндокринный аденоматоз, множественный эндокринный аденоматоз)

Авторы:Lawrence S. Kirschner, MD, PhD, The Ohio State University;
Pamela Brock, MS, CGC, The Ohio State University
Проверено/пересмотрено июн. 2023

Синдромы множественной эндокринной неоплазии (МЭН) включают 4 генетически различных семейных заболевания, характеризующихся аденоматозной гиперплазией и злокачественными опухолями нескольких эндокринных желез.

Клиническая картина зависит от конкретной пораженной железы. Фенотип МЭН 4 сходен с фенотипом МЭН 1, но не имеет кожных аномалий, наблюдаемых при последнем заболевании.

Таблица
Таблица

Состояния, ассоциированные с синдромами множественной эндокринной неоплазии

Состояние

Гиперпаратиреоз

95%

10–20%

55-80%

Энтеропанкреатические опухоли

30–80%

15-25%

Аденомы гипофиза

15–42%

30-45%

Медуллярная карцинома щитовидной железы

> 95%

> 95%

Феохромоцитомы

40–50%

50%

Невриномы слизистых оболочек

≈ 100%

Марфаноидный внешний вид

≈ 100%

Карциноидные опухоли

10–15%

5%

Липома

до 35%

Ангиома или коллагеномы (особенно в области лица)

70–85%

МЭН = множественная эндокринная неоплазия.

Каждый из этих синдромов наследуется как аутосомный доминантный признак с высокой пенетрантностью, разной экспрессивностью и внешне несвязанными последствиями мутаций одного гена. Конкретные мутации не всегда известны.

Симптомы и признаки могут появиться в любом возрасте. Необходимо как можно раньше выявлять носителей дефектных генов и по возможности удалять опухоли хирургическим путем. Хотя эти синдромы являются генетически и клинически различными, их проявления в значительной степени совпадают (см. таблицу Условия, связанные с синдромами MEN).

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