Множественная эндокринная неоплазия 2А типа (МЭН 2A)

В надпочечниках в основном образуется феохромоцитома. Феохромоцитома встречается у 40–50% людей в пределах родственной группы МЭН 2А. В отличие от спорадической феохромоцитомы, разнообразие опухолей при МЭН 2А среди членов семьи начинается с гиперплазии мозгового слоя надпочечников и характеризуется мультицентрическим ростом; в > 50% случаев опухоли развиваются с обеих сторон. Вненадпочечниковые феохромоцитомы наблюдаются редко. Феохромоцитомы почти всегда доброкачественны, но некоторые из них склонны к локальному рецидивированию, а также на них приходится значительная заболеваемость и смертность.

Феохромоцитомы при МЭН 2А (и МЭН 2В) обычно продуцируют адреналин непропорционально количеству норадреналина, что отличает их от спорадических опухолей.

Частым проявлением являются гипертензивные кризы. Артериальная гипертония у больных с феохромоцитомой в рамках синдрома МЭН 2А (снова в отличие от спорадических случаев) чаще бывает пароксизмальной, чем постоянной. У больных могут отмечаться приступы сердцебиений, тревожных состояний, головных болей или потливости, но во многих случаях симптомы отсутствуют.