Расчет анионной щели

Исключение других причин

Диагностика требует высокого индекса подозрения; аналогичные симптомы у пациента с алкогольной зависимостью могут иметь причиной острый панкреатит, отравление метанолом или этиленгликолем (см. таблицу Симптомы и лечение отравлений специфическими веществами) или диабетическим кетоацидозом (ДКА). Часто у пациентов с алкогольным кетоацидозом уровень алкоголя в крови больше не повышается.

При подозрении на алкогольный кетоацидоз следует определить уровни электролитов крови (включая магнезию), азота мочевины в крови (АМК) и креатинина, глюкозы, кетоновых тел, амилазы и липазы в сыворотке, и осмолярность плазмы. Необходим также анализ мочи на кетоновые тела. При очень плохом состоянии пациента и выявлении кетонов необходимо исследование газового состава артериальной крови и определение содержания лактата в сыворотке крови.

Отсутствие гипергликемии делает диабетический кетоацидоз маловероятным. Пациенты с легкой гипергликемией могут оказаться больными СД, что можно подтвердить по повышенному уровню гликированного гемоглобина (HbA1C).

Типичные лабораторные показатели включают:

Выявлению ацидоза может препятствовать одновременно существующий метаболический алкалоз, обусловленный рвотой и приближающий рН к нормальным значениям; основной диагностический признак – увеличенная анионная щель. Если из анамнеза неясно, являлось ли отравление алкоголем причиной повышения анионного интервала, то нужно исследовать уровни метанола и этиленгликоля в сыворотке.

На отравление этиленгликолем указывает также присутствие кристаллов оксалата кальция в моче.

Недостаточное кровоснабжение печени и нарушение в ней баланса между восстановительными и окислительными реакциями может сопровождаться повышением уровня молочной кислоты.