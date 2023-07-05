Дыхательный алкалоз

Псевдореспираторный алкалоз - низкий артериальный Рco 2 и высокий рН у пациентов, получающих механическую вентиляцию метаболический ацидоз из-за плохой системной перфузии (например, кардиогенный шок, во время СЛР [сердечно-легочной реанимации]). Это состояние обусловлено выведением большего, чем в норме, количества углекислого газа (CO 2 ) из альвеолярного воздуха при искусственной вентиляции (часто гипервентиляции). Выдыхание больших количеств CO 2 приводит к дыхательному алкалозу в артериальной крови (по данным измерения газового состава артериальной крови), но недостаточная системная перфузия и ишемия клеток обусловливают клеточный ацидоз, ведущий к ацидозу в венозной крови.

Диагностика заключается в демонстрации выраженных различий в артериальном и венозном Pco 2 и рН, а также по повышенному уровню лактата у пациентов, у которых при измерении ГАК обнаруживается алкалоз дыхательных путей.

Лечение заключается в улучшении системной гемодинамики.