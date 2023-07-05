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Дыхательный алкалоз

Авторы:James L. Lewis III, MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent’s Ascension Health, Birmingham
Проверено/пересмотрено июл. 2023

Дыхательный алкалоз – это первичное снижение парциального давления углекислого газа (PСО2) с компенсаторным снижением уровня бикарбонат-ионов (HCO3) или без него; рН может быть высоким или почти нормальным. Причиной является учащение дыхания, увеличение дыхательного объема (гипервентиляция) или то и другое вместе. Дыхательный алкалоз бывает острым и хроническим. Хроническая форма протекает бессимптомно, но острая вызывает головокружение, обморок, спутанность сознания, парестезии и судороги. Объективные признаки включают гиперпноэ или тахипноэ и карпопедальные спазмы. Диагноз устанавливается клинически, а также на основании результатов определения газового состава артериальной крови (ГАК) и электролитов сыворотки. Лечение ориентировано на устранение причины заболевания.

(См. также Регуляция кислотно-щелочного обмена (Acid-Base Regulation) и Нарушения кислотно-основного обмена (Acid-Base Disorders) и Синдром гипервентиляции (Hyperventilation Syndrome)).

Этиология респираторного алкалоза

Дыхательный алкалоз характеризуется первичным снижением Pco2 (гипокапнией) вследствие увеличения частоты дыхания и/или объема вдыхаемого воздуха (гипервентиляции). Гипервентиляция обычно является физиологической реакцией на гипоксию (например, в высокогорье), метаболический ацидоз или повышенные метаболические потребности (например, при лихорадке) и, как таковая, наблюдается при многих тяжелых заболеваниях. Помимо этого учащение дыхания может иметь место и при отсутствии физиологической потребности, как реакция на боль и тревогу, а также при некоторых нарушениях центральной нервной системы (ЦНС) (например, инсульт, судороги [после эпиприступа]).

Патофизиология респираторного алкалоза

Дыхательный алкалоз бывает:

  • Острым

  • Хроническим

Они различаются степенью метаболической компенсации. Избыток HCO3 буферизуется ионом водорода (Н+) внеклеточной среды в течение минут (острый вид), но более надежная компенсация осуществляется в течение 2-3 суток (хронический вид) по мере того, как снижается экскреция Н+ почками.

Псевдодыхательный алкалоз

Псевдореспираторный алкалоз - низкий артериальный Рco2 и высокий рН у пациентов, получающих механическую вентиляцию метаболический ацидоз из-за плохой системной перфузии (например, кардиогенный шок, во время СЛР [сердечно-легочной реанимации]). Это состояние обусловлено выведением большего, чем в норме, количества углекислого газа (CO2) из альвеолярного воздуха при искусственной вентиляции (часто гипервентиляции). Выдыхание больших количеств CO2 приводит к дыхательному алкалозу в артериальной крови (по данным измерения газового состава артериальной крови), но недостаточная системная перфузия и ишемия клеток обусловливают клеточный ацидоз, ведущий к ацидозу в венозной крови.

Диагностика заключается в демонстрации выраженных различий в артериальном и венозном Pco2 и рН, а также по повышенному уровню лактата у пациентов, у которых при измерении ГАК обнаруживается алкалоз дыхательных путей.

Лечение заключается в улучшении системной гемодинамики.

Симптомы и признаки респираторного алкалоза

Симптомы и признаки зависят от скорости и степени падения Pco2. Острый дыхательный алкалоз сопровождается головокружением, спутанностью сознания, потерей ориентации, периферическими парестезиями (особенно околоротовой области), спазмами и обмороками. Их причиной считается нарушение мозгового кровообращения и изменения рН. Нередко единственным признаком является учащенное или глубокое дыхание; в тяжелых случаях возникает карпопедальный спазм вследствие повышения уровней ионизированного кальция в крови (вводимого в клетки в ответ на выведение иона водорода [H+]).

Хронический дыхательный алкалоз обычно протекает бессимптомно и не имеет четких объективных признаков.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Диагностика респираторного алкалоза

  • Определения газов артериальной крови (ГАК) и электролитов в сыворотке

  • При наличии гипоксии – тщательное исследование причины

Распознавание дыхательного алкалоза и соответствующей почечной компенсации (см. Диагностика Нарушения кислотно-основного баланса) требует определения газового состава артериальной крови и уровней электролитов в сыворотке. Могут иметь место легкая гипофосфатемия и гипокалиемия вследствие внутриклеточного перемещения и снижение уровня ионизированного кальция (Са++) из-за повышения его связывания с белками сыворотки.

При гипоксии или увеличенном альвеоло-артериальном (А-а) градиенте O2o2 во вдыхаемом воздухе [артериальный Po2 + 5/4 артериального Рco2]) необходимо выяснить причину этого состояния.

Причины часто проявляются на основании анамнеза и результатов исследования. Однако поскольку при легочной тромбоэмболии гипоксия зачастую отсутствует, прежде чем относить гипервентиляцию у пациента только на счет его тревожного состояния, необходимо вначале исключить тромбоэмболию.

Клинический калькулятор
Клинический калькулятор

Лечение респираторного алкалоза

  • Лечение основного заболевания

Лечение направлено на выявление и лечение основного заболевания. Дыхательный алкалоз сам по себе не является состоянием, угрожающим жизни, поэтому нет необходимости в каких-либо мероприятиях для снижения рН. Для повышения уровня диоксида углерода во вдыхаемом воздухе часто используют возвратное дыхание (например, с помощью бумажного пакета), но у некоторых пациентов с нарушениями ЦНС (у которых рН спинномозговой жидкости может быть ниже нормы) это может быть опасным.

Основные положения

  • Респираторный алкалоз включает учащение дыхания, увеличение дыхательного объема (гипервентиляция) или то и другое вместе.

  • Гипервентиляция чаще всего является физиологической реакцией на гипоксию, метаболический ацидоз, повышенные метаболические потребности (например, при лихорадке), боль, тревогу.

  • Тревогу как причину гипервентиляции диагностируют только после исключения более серьезных нарушений.

  • Лечат причину; дыхательный алкалоз не является состоянием, угрожающим жизни, поэтому мероприятия для снижения рН проводить не обязательно.

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