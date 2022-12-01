Ограничение контакта с солнечными лучами путем использования защитной одежды и непрозрачных солнцезащитных очков

Афамеланотид для профилактики фототоксических явлений и смягчения фототоксических реакций

Симптоматическое лечение ожогов кожи холодными компрессами, нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП), местными и/или пероральными кортикостероидами

Лечение осложнений со стороны печени и желчных путей

Эритропоэтическая протопорфирия и связанная с Х-хромосомой протопорфирия лечатся одинаково Пациентам с эритропоэтической или Х-сцепленной протопорфирией следует избегать пребывания на солнце; следует использовать защитную одежду, головные уборы и легкие солнцезащитные кремы с диоксидом титана или оксидом цинка.

Афамеланотид, конгенер меланоцитстимулирующего гормона длительного действия, который приводит к увеличению выработки эумеланина, может вводиться один раз в 60 дней в виде подкожного импланта, уменьшает фотосенсибилизацию, позволяет дольше находиться на свету и улучшает качество жизни (1).

Прием внутрь антиоксиданта бета-каротина уменьшает светочувствительность. Тем не менее, пациенты часто не хотят принимать бета-каротин, поскольку он не очень эффективен в борьбе с симптомами, а также вызывает оранжевую пигментацию кожи; таким образом, его часто пробуют, но обычно не продолжают. Доза бета-каротина зависит от возраста пациента (см. таблицу Дозы бета-каротина при эритропоэтической протопорфирии).

Препараты, вызывающие острые порфирии, не следует избегать (см. Drug Database for Acute Porphyria или American Porphyria Foundation drug database).

У некоторых пациентов, острые кожные симптомы можно смягчить холодными ваннами или влажными обертываниями, приемом анальгетиков и местных и/или пероральных кортикостероидов. Тем не менее, многие пациенты не находят такие меры весьма эффективными. Разрешение симптомом может продолжаться до недели.

При неэффективности этих мер (при усилении светочувствительности, возрастании уровней порфиринов, прогрессировании желтухи) для снижения выработки порфиринов назначают гематин и/или проводят гиперперфузию эритроцитарной массы (до уровня гемоглобина, превышающего нормальный). Введение желчных кислот может облегчать экскрецию протопорфирина с желчью.

Для прерывания энтерогепатической циркуляции протопорфирина и увеличения его экскреции с калом используют холестирамин или древесный уголь внутрь.

Также назначается прием витамина Е в дозе 800 ед/день перорально, в надежде на то, что он будет оказывать антиоксидантное и гепатопротекторное действие, хотя объективных доказательств его эффективности недостаточно.

При развитии декомпенсированного терминального поражения печени требуется пересадка печени. Как при острой интермиттирующей порфирии, пациенты с ЕПП не имеют прав на исключения в стандартизированной Модели для конечной стадии заболевания печени (MELD). Тем не менее, пересадка печени не устраняет метаболический дефект, и в пересаженной печени часто развивается гепатопатия в рамках ЭПП.

Трансплантация гематопоэтических стволовых клеток позволяет излечить ЭПП, но обычно ее не проводят, поскольку риск, как правило, превышает пользу. Трансплантация гемопоэтических стволовых клеток после трансплантации печени позволяет излечить ЕПП и предотвращает повреждения аллотрансплантата при рецидиве ЕПП, но оптимальное время осуществления этой стратегии не было установлено. Во время пересадки печени или других длительных хирургических вмешательств следует избегать серьезных фототоксических травм внутренних органов, поэтому пациентов нужно укрыть от света, испускаемого лампами в операционной. Источники света должны быть покрыты коммерчески доступными фильтрами, блокирующими волны длиной от ~380 до 420 нм. Эндоскопия, лапароскопия и не длительная (< 1,5 часа) абдоминальная хирургия обычно не вызывают фототоксичных повреждений.

Здравый смысл и предостережения

Таблица Дозы бета-каротина при эритропоэтической протопорфирии и Х-сцепленной протопорфии Таблица

Следует регулярно проводить осмотр больного, снабжая его инструкциями, совместно обсуждая его состояние и необходимость генетического анализа. Функцию печени и уровни протопорфирина в эритроцитах и в плазме следует ежегодно проверять.

При нарушениях показателей функции печени необходима консультация гепатолога; может потребоваться биопсия печени, чтобы классифицировать степень фиброза. Пациентам с имеющимися хроническими заболеваниями печени каждые 6 месяцев необходимо проходить скрининговое ультразвуковое исследование печени, КТ или МРТ для исключения гепатоцеллюлярной карциномы.

Необходимо определить уровень витамина D, поскольку часто встречается его дефицит (пациенты, как правило, избегают пребывания на солнце); если уровень низкий, назначают пищевые добавки.

Всем пациентам с ЭПП и ХПП следует сделать прививку вакциной против гепатита А и вакциной против гепатита В и рекомендовать избегать употребления алкоголя.