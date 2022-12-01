Обзор порфирий (Overview of Porphyrias)

Порфирии развиваются при недостаточности любого из последних 7 ферментов биосинтеза гема или из-за повышенной активности эритроидной формы первого фермента этого процесса – АЛК-синтазы-2 (АЛКС 2). (Дефицит ALAS 2 вызывает сидеробластную анемию, а не порфирию). Каждый фермент кодируется одним геном; изменить уровень и/или активность фермента может любая из огромного числа возможных мутаций. При недостаточности или дефектности фермента его субстрат и все другие предшественники накапливаются в костном мозге, печени, коже и других тканях, оказывая на них токсическое влияние. Избыток этих предшественников попадает в кровь и выводится с мочой, желчью или калом.

Хотя порфирии наиболее точно определяются в соответствии с дефицитом фермента, часто бывает полезна классификация по основному месту гиперпродукции предшественников гема (гепатоциты или эритроциты) или основным клиническим признакам (острым или кожным).

Острые порфирии проявляются в виде периодических приступов сильной боли. Обычно у больных отмечаются абдоминальные, психические и неврологические симптомы. Острые приступы, как правило, провоцируются медикаментами, сопутствующими заболеваниями, стрессовыми и другими экзогенными факторами. Циклическая гормональная активность у молодых женщин также является типичным триггером острых приступов.

Кожные порфирии обычно вызывают постоянные или периодические симптомы, включая светочувствительность кожи. При некоторых острых порфириях (наследственной копропорфирии, смешанной порфирии) также возможны кожные проявления. В силу вариабельной пенетрантности гетерозиготных порфирий их клиническая частота меньше генетической (см. таблицу Основные свойства двух наиболее частых порфирий).

В симптоматической фазе всех порфирий, за исключением эритропоэтической протопорфирии (ЭПП) и ДАЛК-дефицитной порфирии, наблюдается изменение цвета мочи, которая приобретает красный или красновато-коричневый оттенок Обесцвечивание является результатом окисления порфириногенов до соответствующих порфиринов, предшественника порфиринов - порфобилиногена (ПБГ) или обоих. Иногда патологическая окраска мочи развивается лишь после ее оставления на воздухе или свете в течение от нескольких минут до нескольких часов, что зависит от скорости неферментативного окисления. При острых порфириях, за исключением ALAD-дефицитной, примерно у 1 из 3 гетерозигот (у женщин чаще, чем у мужчин) экскреция ПБГ с мочой (с ее соответствующей окраской) повышена даже во время латентной фазы.