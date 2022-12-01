Обзор порфирий (Overview of Porphyrias)

Порфирии - это редкие заболевания, при которых наблюдаются дефекты в пути синтеза гема из-за генетической или приобретенной недостаточности ферментов биосинтетического пути гема. Эти дефекты, в сочетании с другими факторами, особенно повышающей регуляцией первого и контролирующего нормальную скорость этапа пути синтеза, позволяют предшественникам гема накапливаться, вызывая токсичность. В основе разных порфирий лежит недостаточность разных ферментов. Двумя основными проявлениями порфирий являются нейровисцеральные симптомы (при острых порфириях) и светочувствительность кожи (при кожных порфириях).
Гем, железосодержащий пигмент, является важным кофактором многих гемопротеинов. Практически всем клеткам человеческого тела требуется синтеза гема. Гем в основном синтезируется (~ 85%) в костном мозге (эритробластами и ретикулоцитами) и включается в структуру гемоглобина. Печень является 2-м наиболее активным местом синтеза гема, который преимущественно включается в состав ферментов системы цитохрома Р-450. Для синтеза гема требуется 8 ферментов (см. таблицу Субстраты и ферменты биосинтеза гема [Substrates and Enzymes of the Heme Biosynthetic Pathway]). Эти ферменты образуют и модифицируют молекулы, называемые порфириногенами или порфиринами (и их предшественниками). Накапливаясь, эти вещества вызывают клинические проявления порфирий.
Этиология порфирий
За исключением спорадического вида поздней кожной порфирии (ПКП, которая также имеет наследственный тип), порфирии представляют собой наследственные заболевания. Чаще всего они наследуются по аутосомно-доминантному типу.
Гомозиготные или комбинированные гетерозиготные (т.е., 2 отдельные гетерозиготные мутации, по одной в каждом аллели одного и того же гена, у одного больного) аутосомно доминантной порфирии могут быть несовместимы с жизнью, как правило, приводя к смерти плода. Гетерозиготные порфирии имеют различную степень пенетрантности, поэтому не все генетические случаи порфирии проявляются клинически. Из 2-х наиболее распространенных порфирий, острая перемежающаяся порфирия (ОПП), является аутосомно-доминантной и около 20% случаев ПКП также являются аутосомно-доминантными. Распространенность ПКП составляет около 1 случая на 10000 человек населения (1/10000). Распространенность генетической мутации, вызывающей ОПП, составляет около 1/1500, потому ее пенетрантность низкая, и распространенность клинических проявлений заболевания составляет около 1/10 000. Распространенность ПКП и ОПП в различных регионах и этнических группах весьма различная.
При аутосомно-рецессивных порфириях заболевание вызывают только гомозиготные или комплексные гетерозиготные варианты. Третьей по распространенности порфирией является эритропоэтическая протопорфирия, относящаяся к аутосомно-рецессивному типу.
Одна из врожденных порфирий, Х-хромосомная протопорфирия, является результатом связывания с Х-хромосомой.
Субстраты и ферменты биосинтеза гема и заболевания, связанные с их дефицитом
Субстрат/Фермент*
Порфирия
Нервно-висцеральные симптомы
Кожные симптомы
Наследственность
Глицин+ сукцинил коэнзим А
Эритроид-специфичная синтаза-2 дельта-аминолевулиновой кислоты (ALAS 2)†
Х-сцепленная протопорфирия (из-за увеличения активности фермента)†
Нет
Фенотипически напоминает эритропоэтическую протопорфирию
Х-сцепленный
Дельта-аминолевулиновая кислота
Дегидратаза дельта-аминолевулиновой кислоты (ALAD)
ALAD-дефицитная порфирия
Да
Нет
Аутосомно-рецессивные
Порфобилиноген
Порфобилиногендеаминаза (также называемая гидроксиметилбилантазой)
Острая интермиттирующая порфирия
Да
Нет
Аутосомно-доминантное наследование
Гидроксиметилбилан
Уропорфириноген-III косинтаза
Врожденная эритропоэтическая порфирия
Нет
Серьёзное инвалидизирующее заболевание кожи
Аутосомно-рецессивные
Уропорфириноген III
Уропорфириногендекарбоксилаза
Поздняя кожная порфирия
Нет
Дряблость кожи, волдыри, буллезные высыпания
Два варианта:
Гепатоэритропоэтическая порфирия
Нет
Выраженное образование пузырей с младенчества; часто обезображивающий
Аутосомно-рецессивные
Копропорфириноген III
Копропорфириногеноксидаза
Наследственная копропорфирия
Да
Легко травмирующаяся кожа, волдыри
Аутосомно-доминантное наследование
Протопорфириноген IX
Протопорфириногеноксидаза
Смешанная порфирия
Да
Легко травмирующаяся кожа, волдыри
Аутосомно-доминантное наследование
Протопорфирин IX
Феррохелатаза
Эритропоэтическая протопорфирия
Нет, за исключением больных с тяжелой гепатобилиарной патологией
Боль, отек, покраснение кожи; лихенификация и другие незначительные изменения кожи, но без образования волдырей
Аутосомно-рецессивные
Гем (конечный продукт включается в состав различных гемсодержащих белков)
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* Перечислены последовательные промежуточные продукты биосинтеза гема, начиная с глицина и сукцинил-КоА и заканчивая гемом. Дефицит фермента вызывает накопление соединений-предшественников.
†Х-сцепленные протопорфирии обусловлены функционально усиливающимися мутациями, которые увеличивают активность ALAS 2, в результате чего происходит накопление протопорфирина. Снижение активности ALAS 2 вызывает сидеробластную анемию.
Патофизиология порфирий
Порфирии развиваются при недостаточности любого из последних 7 ферментов биосинтеза гема или из-за повышенной активности эритроидной формы первого фермента этого процесса – АЛК-синтазы-2 (АЛКС 2). (Дефицит ALAS 2 вызывает сидеробластную анемию, а не порфирию). Каждый фермент кодируется одним геном; изменить уровень и/или активность фермента может любая из огромного числа возможных мутаций. При недостаточности или дефектности фермента его субстрат и все другие предшественники накапливаются в костном мозге, печени, коже и других тканях, оказывая на них токсическое влияние. Избыток этих предшественников попадает в кровь и выводится с мочой, желчью или калом.
Хотя порфирии наиболее точно определяются в соответствии с дефицитом фермента, часто бывает полезна классификация по основному месту гиперпродукции предшественников гема (гепатоциты или эритроциты) или основным клиническим признакам (острым или кожным).
Острые порфирии проявляются в виде периодических приступов сильной боли. Обычно у больных отмечаются абдоминальные, психические и неврологические симптомы. Острые приступы, как правило, провоцируются медикаментами, сопутствующими заболеваниями, стрессовыми и другими экзогенными факторами. Циклическая гормональная активность у молодых женщин также является типичным триггером острых приступов.
Кожные порфирии обычно вызывают постоянные или периодические симптомы, включая светочувствительность кожи. При некоторых острых порфириях (наследственной копропорфирии, смешанной порфирии) также возможны кожные проявления. В силу вариабельной пенетрантности гетерозиготных порфирий их клиническая частота меньше генетической (см. таблицу Основные свойства двух наиболее частых порфирий).
В симптоматической фазе всех порфирий, за исключением эритропоэтической протопорфирии (ЭПП) и ДАЛК-дефицитной порфирии, наблюдается изменение цвета мочи, которая приобретает красный или красновато-коричневый оттенок Обесцвечивание является результатом окисления порфириногенов до соответствующих порфиринов, предшественника порфиринов - порфобилиногена (ПБГ) или обоих. Иногда патологическая окраска мочи развивается лишь после ее оставления на воздухе или свете в течение от нескольких минут до нескольких часов, что зависит от скорости неферментативного окисления. При острых порфириях, за исключением ALAD-дефицитной, примерно у 1 из 3 гетерозигот (у женщин чаще, чем у мужчин) экскреция ПБГ с мочой (с ее соответствующей окраской) повышена даже во время латентной фазы.
Основные свойства двух наиболее частых порфирий
Порфирия
Имеющиеся симптомы
Факторы, провоцирующие обострение
Важнейшие скрининговые тесты*
Лечение
Острая интермиттирующая порфирия
Нейровисцеральная (перемежающаяся, острая)
Употребление алкоголя
Лекарства (в основном индукторы цитохрома Р-450)
Голодание
Инфекции
Органические растворители
Прогестерон/прогестогены
Стресс/интеркуррентная болезнь
ПБГ в моче
Givosiran
Глюкоза
Гем
Поздняя кожная порфирия
Поражения кожи с образованием волдырей (хронические)
Употребление алкоголя
Эстрогены
Галогенированные углеводороды
Вирус гепатита С
Железо
Курение
Порфирины в моче или плазме
Противовирусные препараты прямого действия для лечения инфекции вирусного гепатита С
Низкие дозы хлорохина или гидроксихлорохина
Флеботомия
* На стадии клинических проявлений.
ПБГ = порфобилиноген.
Диагностика порфирий
Исследование крови или мочи
При подозрении на порфирию определяют содержание предшественников порфиринов –порфобилиногена (ПБГ) и дельта-аминолевулиновой кислоты (АЛК) - в крови и моче (см. Скрининг на порфирии [Screening for Porphyrias]). Аномальные результаты таких определений служат поводом для дальнейших исследований.
Подобным же образом обследуют и возможных носителей генетического дефекта, а также пациентов в период между приступами, т.е. в отсутствие симптомов заболевания. Однако в этих случаях содержание АЛК и ПБГ – гораздо менее чувствительный показатель, чем ферментативная активность эритроцитов и лейкоцитов. Тем не менее, тесты для определения многих ферментов пути (например, уропорфириноген-III-косинтазы [уроген-3-синтазы], копропорфириногеноксидазы [КПО], протопорфириногеноксидазы [ППО], феррохелатазы [ФХ]), как правило, не обще или коммерчески доступны.
Если мутация известна, то самые точные результаты при обследовании членов семьи больного дает генетический анализ. Генетическое тестирование выявит известные связанные с болезнью мутации у большинства пациентов с наследственными формами порфирии; тем не менее, у небольшого процента (~ 1%) пациентов с клиническими и биохимическими нарушениями генетическое тестирование не сможет выявить причинную мутацию. Таким образом, для постановки правильного диагноза все ещё требуется глубокая интеграция результатов клинических, биохимических и генетических исследований. Пренатальная диагностика (с помощью амниоцентеза или исследования ворсин хориона) возможна, но показана лишь в редких случаях.
Скрининг на порфирии
Обследование
У пациентов с острыми нейровисцеральными симптомами
У пациентов с фоточувствительностью
Скрининг
Содержание АЛК и ПБГ, креатинина в моче (произвольный анализ мочи)‡
Порфирины в плазме*
Подтверждение (когда результаты скрининговых тестов значительно отклонены от нормы)
АЛК, ПБГ и креатинин в моче (количественное определение)‡
Порфирины в кале и моче †
ПБГ-деаминаза эритроцитов
Порфирины в плазме*
Эритроцитарные порфирины
АЛК, ПБГ, порфирины и креатинин в моче (количественный)‡
Порфирины в кале†
Порфирины в плазме*
* Предпочтительный метод - прямая флуоресцентная спектрофотометрия.
† В моче и кале порфирины разделяются на фракции только при увеличении их общего уровня.
‡ Результаты корректируют по уровню креатинина мочи.
АЛК = дельта-аминолевулиновая кислота; ПБГ = порфобилиноген.
Вторичная порфиринурия
Повышенной экскрецией с мочой порфиринов могут сопровождаться некоторые заболевания, не связанные с порфириями; это явление называют вторичной порфиринурией.
К повышенной экскреции копропорфирина с мочой могут привести гематологические заболевания, заболевания гепатобилиарной системы, токсины (например, алкоголь, бензол, свинец). Повышенное выделение копропорфирина с мочой может наблюдаться при любом гепатобилиарном заболевании, поскольку желчь является одним из путей выведения порфирина. Большое количество лекарств и химических веществ ингибируют транспортеры органических анионов, которые обычно транспортируют порфирины, особенно копропорфирины, в желчь; распространенные примеры включают артесунат, балсалазид, беназеприл, хлорпропамид, кортизол, демеклоциклин, дифлунизал, флавоноиды, ирбесартан, мефенамовую кислоту, нитазоксанид, пенцикловир, пробенецид, рифампицин, розувастатин, стирипентол, телмисартан и валсартан, а также другие (1, 2). Прием препаратов из этой группы также может увеличить экскрецию порфирина с мочой. При гепатобилиарных заболеваниях также может быть повышен уровень уропорфирина. Протопорфирин не выводится с мочой, поскольку нерастворим в воде.
Заболевания, которые являются причиной вторичной порфиринурии (а также заболевания, при которых возникают клинические синдромы, имитирующие острую порфирию),обычно не повышают уровни АЛК и ПБГ в моче, поэтому нормальные уровни АЛК и ПБГ помогают отличить вторичную порфиринурию от острых порфирий. Тем не менее, в некоторых случаях отравления свинцом уровни АЛК в моче могут быть повышены. В таких случаях следует определить уровень свинца в сыворотке. Если уровни АЛК и ПБГ в моче нормальные или только немного увеличены, для дифференциальной диагностики острых порфировых синдромов целесообразно измерить общее количество порфиринов в моче и определить профили этих порфиринов методом высокоэффективной жидкостной хроматографии.
Копропорфирин I и III и другие биомаркеры могут быть информативны в качестве селективных и чувствительных биомаркеров при определенных межлекарственных взаимодействиях (3–6). Кроме того, КП I и III являются потенциальными биомаркерами, которые могут отслеживать прогрессирование неалкогольного стеатогепатита (НАСГ) (7).
Справочные материалы касающиеся вторичной порфиринурии
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