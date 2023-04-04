Гигантизм и акромегалия

При акромегалии гиперсекреция ГР обычно начинается в возрасте 20–40 лет. Если гиперсекреция ГР начинается после закрытия эпифизарных зон роста, она раньше всего проявляется клинически огрубением черт лица и гипертрофией мягких тканей кистей и стоп. Изменяется общий вид, больным приходится увеличивать размеры колец, перчаток и обуви. Следить за течением заболевания помогают фотографии пациента, сделанные в разное время.

Проявления акромегалии Акромегалия На этой фотографии изображен пациент с выступающими лобными буграми, прогнатизмом, гипертрофией носовой кости и утолщенной кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Акромегалия (изменение черт лица) На снимке слева изображена 64-летняя женщина с акромегалией из-за аденомы гипофиза. На правом снимке изображена та же пациентка на 11 лет раньше. Обратите внимание на изменившиеся черты лица по сравнению с левым изображением. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. Из Newman C. In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by SG Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000. Акромегалия (фронтальный и боковой вид изменений лица) Фронтальный и боковой снимок пациента с акромегалией. Бросаются в глаза грубые черты лица, в том числе прогнатия, выраженность скуловых бугров и надбровных дуг. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. Conrad C, Pro B, Prabhu S и др. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman and MR Gilbert. Philadelphia, Current Medicine, 2002. Акромегалия (увеличение рук) На данной фотографии показана нормальная рука (слева) по сравнению с увеличенной рукой (справа) у пациента с акромегалией. ... Прочитайте дополнительные сведения BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY Акромегалия На этой фотографии изображен пациент с выступающими лобными буграми, прогнатизмом, гипертрофией носовой кости и утолщенной кожей. ... Прочитайте дополнительные сведения © Springer Science+Business Media Акромегалия (изменение черт лица) На снимке слева изображена 64-летняя женщина с акромегалией из-за аденомы гипофиза. На правом снимке изображена та же пациентка на 11 лет раньше. Обратите внимание на изменившиеся черты лица по сравнению с левым изображением. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. Из Newman C. In Atlas of Clinical Endocrinology: Neuroendocrinology and Pituitary Disease. Edited by SG Korenman (series editor) and ME Molitch. Philadelphia, Current Medicine, 2000. Акромегалия (фронтальный и боковой вид изменений лица) Фронтальный и боковой снимок пациента с акромегалией. Бросаются в глаза грубые черты лица, в том числе прогнатия, выраженность скуловых бугров и надбровных дуг. ... Прочитайте дополнительные сведения By permission of the publisher. Conrad C, Pro B, Prabhu S и др. In Atlas of Cancer. Edited by M Markman and MR Gilbert. Philadelphia, Current Medicine, 2002. Акромегалия (увеличение рук) На данной фотографии показана нормальная рука (слева) по сравнению с увеличенной рукой (справа) у пациента с акромегалией. ... Прочитайте дополнительные сведения BIOPHOTO ASSOCIATES/SCIENCE PHOTO LIBRARY

У взрослых больных с акромегалией тело покрыто грубыми волосами, кожа утолщена и часто имеет темный цвет. Размеры и функции сальных и потовых желез повышены, отчего больные часто жалуются на чрезмерную потливость и неприятный запах тела. Разрастание нижней челюсти приводит к ее протрузии и расширению межзубных пространств. Из-за пролиферации хрящей гортани голос становится низким и хриплым. Язык часто увеличен, и его складчатость усилена. Со временем разрастаются хрящи ребер, что придает грудной клетке бочкообразный вид. Хрящевая ткань суставов довольно рано реагирует на избыток ГР пролиферацией с возможным некрозом и эрозиями. Больные часто жалуются на состояние суставов, и встречаются случаи дегенеративного артрита, ведущего к потере трудоспособности.

Из-за сдавления нервов прилежащей фиброзной тканью и пролиферации эндоневральных волокон часто развивается периферическая нейропатия. Опухоль гипофиза нередко вызывает головную боль. При супраселлярном росте опухоли и сдавливании перекреста зрительных нервов развивается битемпоральная гемианопсия. Сердце, печень, почки, селезенка, щитовидная железа, околощитовидные железы, толстая кишка и поджелудочная железа больше, чем обычно; увеличение щитовидной железы может быть генерализованным или многоузловым.

Заболевания сердца (например, ишемическая болезнь сердца, кардиомегалия, недостаточность клапана, иногда кардиомиопатия) встречаются примерно у одной трети пациентов, причем вдвое возрастает риск смерти вследствие этих заболеваний. Почти 30% больных страдают артериальной гипертонией.

Храп является распространенным симптомом, и обструктивное апноэ сна встречается у 40–50% пациентов.

Полипы толстой кишки разрастаются в результате избытка ГР. Риск злокачественных опухолей, особенно желудочно-кишечного тракта, увеличивается в 2–3 раза. ГР повышает реабсорбцию фосфата в почечных канальцах, и при гиперсекреции ГР возникает легкая гиперфосфатемия.

Почти у 50% больных с акромегалией и гигантизмом нарушена толерантность к глюкозе, но клинически явный сахарный диабет встречается примерно лишь в 10% случаев.

У некоторых женщин с акромегалией развивается галакторея, обычно в сочетании с гиперпролактинемией. Однако галакторея может возникать и при избытке одного только ГР, поскольку он стимулирует лактацию. У больных с ГР-секретирующими опухолями часто снижается секреция гонадотропинов. Примерно у 30% мужчин с акромегалией развивается эректильная дисфункция и почти у всех женщин – нарушения менструального цикла или аменорея.