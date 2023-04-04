Генерализованный Гипопитуитаризм

Прежде всего следует проверить, имеется ли дефицит ТТГ и АКТГ, так как оба эти состояния могут угрожать жизни пациента. Тесты на определение дефицита других гормонов также рассматриваются в другом разделе. Динамическое или провокационное тестирование функции гипофиза проводится редко, за исключением случаев оценки надпочечниковой недостаточности с помощью короткого стимуляционного теста с АКТГ и тестирования для диагностики дефицита ГР. Агенты, используемые во многих тестах, включая тиреолиберин, соматолиберин, кортикотропин-релизинг-фактор и гонадолиберин отсутствуют, либо доступны в ограниченном количестве. Тест на толерантность к инсулину при оценке недостаточности надпочечников и дефиците ГР использовался реже из-за противопоказаний, потребности в тщательном наблюдении за пациентом и замены другими более благоприятными агентами. Анализы, использовавшиеся ранее включены сюда для справки.

Необходимо определять концентрации свободного T4 и ТТГ. Уровень ТТГ обычно неадекватно низкий или нормальный по сравнению с низким уровнем циркулирующего Т4. Наиболее распространенным проявлением центрального гипотиреоза является паттерн нормального уровня ТТГ с низким уровнем свободного T4. Повышенный же уровень ТТГ при сниженном содержании свободного T4 указывает на первичную патологию щитовидной железы.

Синтетический тиротропи рилизинг гормон (ТРГ), введенный внутривенно в дозе от 200 до 500 мкг в течение 15-30 сек, может быть полезен при дифференциации пациентов с гипоталамической и гипофизарной дисфункцией, хотя такое исследование проводится нечасто из-за отсутствия коммерческой доступности. Уровень ТТГ в сыворотке обычно определяют на 0, 20 и 60 минут после введения ТРГ. Если функция гипофиза не нарушена, содержание ТТГ должно превысить > 5 мМЕ/л, достигая пика через 30 минут после инъекции. Для патологии гипоталамуса характерен более поздний подъем уровня ТТГ. Однако, у некоторых пациентов с первичной патологией гипофиза также наблюдается поздний подъём.

Определение уровня АКТГ в сыворотке крови не помогает при постановке диагноза дефицита АКТГ. Аналогичным образом, уровень кортизола в сыворотке крови сам по себе не является надежным показателем функции гипофизарно-адреналовой оси, хотя очень низкий уровень кортизола в сыворотке крови утром (< 3,5 мкг/дл [96,6 нмоль/л] между 7:30 и 9:00 утра) убедительно свидетельствует о дефиците кортизола. Следует провести один из нескольких провокационных тестов, за исключением случаев, когда показатель утреннего уровня > 18 мкг/дл [500 нмоль/л], полученный с использованием поликлонального радиоиммуноанализа, или показатель утреннего уровня > 15 мкг/дл (415 нмоль/л), полученный с использованием анализа на моноклональные антитела или жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ-МС/МС), исключает надпочечниковую недостаточность.

Короткий стимуляционный тест с АКТГ, применяемый для выявления дефицита кортизола, безопасен и менее трудоемок, чем тест толерантности к инсулину. При проведении короткого теста стимуляции АКТГ синтетический АКТГ вводят внутривенно/внутримышечно в дозе 250 мкг (стандартная доза для теста) или внутривенно в дозе 1 мкг (низкодозовый тест), после чего измеряют уровень содержания кортизола в крови (сразу перед началом проведения теста, через 30 и 60 минут после приема синтетического АКТГ). Уровень кортизола должен значительно возрастать; пиковый показатель < 18 мкг/дл (500 нмоль/л), полученный с использованием поликлональных анализов, или < 15 мкг/дл (414 нмоль/л), полученный с помощью анализа на моноклональные антитела или ЖХ-МС/МС, является аномальным. Тем не менее, короткий тест стимуляции АКТГ является аномальным при вторичной недостаточности кортизола только тогда, когда тест проводится по крайней мере через 2-4 недели после начала дефицита; до этого времени надпочечники еще не атрофировались и остаются чувствительными к экзогенному АКТГ.

Инсулинотолерантный тест считается наиболее точным методом оценки резерва АКТГ (также как и ГР), но из-за ряда условий при его проведении данный тест следует назначать лишь тем пациентам, в крови которых уровень кортизола поднимается незначительно при проведении короткого теста стимуляции АКТГ (если требуется подтверждение) или при необходимости проведения теста в течение 2-4 недель после возможного повреждения гипофиза. Обычный инсулин в дозе 0,1 ЕД/кг массы тела вводится внутривенно в течение 15–30 секунд, после чего берутся образцы венозной крови для определения исходных уровней гормона роста, кортизола и глюкозы (до введения инсулина) и через 20, 30, 45, 60 и 90 минут после его введения. Если содержание глюкозы падает до < 40 мг/дл (< 2,22 ммоль/л) или возникают симптомы гипогликемии, то концентрация кортизола должна возрасти на > 7 мкг/дл (> 193 нмоль/л) или до > 18 мкг/дл (> 500 нмоль/л). (ВНИМАНИЕ: Этот тест опасен для больных с тяжелым доказанным пангипопитуитаризмом или сахарным диабетом, а также для пожилых людей, и противопоказан при поражении коронарных артерий или эпилепсии. Во время теста должен присутствовать медицинский работник. Обычно встречаются только преходящая потливость, тахикардия и нервозность. Если пациент жалуется на учащенное сердцебиение, потерю сознания или судороги, тест следует немедленно прекратить и предполагаемую гипогликемию следует лечить путем внутривенного введения глюкозы.

Ни короткий тест стимуляции АКТГ, ни тест на толерантность инсулина сами по себе не позволяют разграничить первичную (болезнь Аддисона) и вторичную (гипофизарную) надпочечниковую недостаточность. Способы разграничения этих состояний и оценки функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы рассматриваются в рубрике Аддисонова болезнь.

Тест на кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) проводится для выявления первичной, вторичной (гипофизарной) или третичной (гипоталамической) надпочечниковой недостаточности. КРГ 1 мкг/кг вводят внутривенно путем быстрой инъекции. 1 мкг/кг, а уровни АКТГ и кортизола в сыворотке определяют за 15 минут до этого, затем непосредственно перед введением КРГ и через 15, 30, 60, 90 и 120 минут после его введения. К побочным эффектам относятся временная гиперемию, металлический привкус во рту, а также незначительная кратковременная гипотония. Использование этого теста ограничено стоимостью и доступностью КРГ. Простота применения короткого теста стимуляции АКТГ в значительной степени заменила этот тест.

Регулярное измерение уровней пролактина. Уровень пролактина определяют обычным способом, а при больших опухолях гипофиза, даже если они не секретируют пролактин, уровень этого гормона часто в 5 раз превышает норму. Опухоль сдавливает ножку гипофиза, препятствуя поступлению в него дофамина, который ингибирует синтез и секрецию пролактина. У пациентов с такой гиперпролактинемией часто снижена секреция гонадотропных гормонов и имеет место вторичный гипогонадизм.

Уверенно судить о наличии гипопитуитаризма по базальным уровням ЛГ и ФСГ легче всего у женщин после наступления менопаузы (в отсутствие использования экзогенных эстрогенов), так как в норме концентрация гонадотропинов в крови у них должна быть повышенной (> 30 м единиц/мл [> 30 МЕ/л]). У женщин в пременопаузе, анамнез, касающийся информации о менструациях, имеет более важную роль в определении функции гипофиза, чем измерение уровня гонадотропинных гормонов. У других пациентов с пангипопитуитаризмом уровни гонадотропинов обычно снижены, но могут и не выходить за пределы нормальных колебаний. Уровни обоих гормонов должны увеличиваться в ответ на введение синтетического гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в дозе 100 мкг внутривенно, при этом уровень ЛГ достигает пика примерно через 30 минут, а ФСГ – через 40 минут после введения ГнРГ, но нормальное повышение уровня ЛГ и ФСГ в ответ на введение ГнРГ варьирует. Однако при дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы реакция на ГнВГ может быть не только сниженной или отсутствовать, но и нормальной. С помощью теста с экзогенным ГнВГ отличить первичную гипофизарную патологию от первичной гипоталамической невозможно. Динамическое тестирование гонадной оси редко показано взрослым и редко помогает выявить дефицит гормонов гонадной оси и задержку полового созревания у подростков. ГнВГ также не является широко доступным коммерчески.

Скрининг на дефицит ГР у взрослых не рекомендуется, если нет подозрений на повреждение гипофиза вследствие травмы, хирургического вмешательства или лучевой терапии и лечения ГР (например, для необъяснимой сниженной энергии и качества жизни у пациентов с гипопитуитаризмом, у которых другие гормоны были полностью заменены). При недостаточности ≥ 2 других гипофизарных гормонов следует заподозрить и дефицит ГР но может присутствовать изолированно у пациентов, получающих лечение от гипофизарных образований. Дефицит ГР, скорее всего, присутствует у пациентов с ≥ 3 другими гипофизарными недостаточностями и низким уровнем инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в сыворотке. Поскольку уровень ГР колеблется в зависимости от времени суток и других факторов и его показатели трудно интерпретировать, используются показатели ИФР-1, которые отображают содержание ГР: низкий уровень указывает на недостаточность ГР, хотя нормальный уровень ИФР-1 тоже этого не исключает. Может потребоваться провокационный тест на секрецию ГР.