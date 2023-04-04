Генерализованный Гипопитуитаризм

Пангипопитуитаризмом называют синдромы эндокринной недостаточности, обусловленные частичным или полным выпадением всех функций передней доли гипофиза. Клиническая картина зависит от преобладания дефицита конкретного гормона. Диагностика требует применения визуализирующих методов исследования и определения уровней гипофизарных гормонов, как базальных, так и стимулированных в ходе различных провоцирующих тестов. Лечение зависит от причины, но обычно сводится к удалению опухоли с последующим заместительным назначением гормонов.
(Строение и функции гипофиза, а также взаимодействие между гипоталамусом и гипофизом рассматриваются в разделе Обзор эндокринной системы.)
Гипопитуитаризм подразделяется на:
Первичный: Вызванный нарушениями, которые влияют на гипофиз
Вторичный: Обусловленный нарушениями гипоталамуса
Различные причины первичного и вторичного гипопитуитаризма наведены в таблице Причины гипопитуитаризма.
Причины Гипопитуитаризма
Причина
Примеры
Причины, в первую очередь приводящие к поражению гипофиза (первичный гипопитуитаризм)
Опухоли гипофиза
Аденома
Краниофарингиома
Аутоиммунные дисфункции
Лимфоцитарный гипофизит
Ятрогенная
Лекарственные препараты (например, гипофизит, вызванный ингибиторами контрольных точек иммунной системы, такими как ингибиторы CTLA-4 и PD-1/PDL-1)
Облучение
Хирургическая операция полного удаления
Идиопатический изолированный или множественный дефицит гормонов гипофиза
—
Инфаркт или ишемический некроз
Геморрагический инфаркт (кровоизлияние в гипофиз)
Шок, особенно в послеродовом периоде (синдром Шихана) либо при сахарном диабете или серповидно-клеточной болезни
Сосудистый тромбоз или аневризмы, особенно внутренней сонной артерии
Инфильтративные заболевания
Воспалительные процессы
Менингиты (туберкулезный, другие бактериальные, грибковые, малярийные)
Гипофизарный абсцесс
Причины, в первую очередь влияющие на гипоталамус (вторичный гипопитуитаризм)
Опухоли гипоталамуса
Краниофарингиома
Эпендимома
Менингиома
Метастатические опухоли
Пинеалома
Ятрогенная
Хирургическое рассечение стебля гипофиза
Воспалительные процессы
Дефицит нейрогормонов гипоталамуса
Изолированный
Множественный
Травма
Перелом основания черепа
CTLA-4 = cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4; PD-1 = programmed cell death protein 1 ; PDL-1 = programmed cell death ligand 1.
Симптомы и признаки генерализованного гипопитуитаризма
Симптомы и признаки связаны с причиной гипопитуитаризма и с преобладанием дефицита конкретного гормона. Пангипопитуитаризм обычно развивается исподволь и не всегда осознается больными; иногда он возникает внезапно и проявляется отчетливо.
Чаще всего первой выпадает секреция гормона роста (ГР), затем – гонадотропинов и, наконец, тиреотропного гормона (ТТГ) и АКТГ. Дефицит вазопрессина (вызывающий дефицит аргинин-вазопрессина) редко встречается при первичных заболеваниях гипофиза, но часто встречается при поражениях ножки гипофиза и гипоталамуса. При пангипопитуитаризме снижена функция всех желез-мишеней.
Дефицит лютеинизирующего (ЛГ) и фолликулостимулирующего гормонов (ФСГ) у детей приводит к задержке полового созревания. У женщин пременопаузального возраста развивается аменорея, снижается либидо, происходит регрессия вторичных половых признаков и возникает бесплодие. У мужчин развивается эректильная дисфункция и атрофия яичек, снижается либидо и наблюдается регрессия вторичных половых признаков; нарушается сперматогенез, что влечет за собой бесплодие.
Дефицит ГР может способствовать снижению энергии, аномальной конституции тела и дислипидемии, но обычно протекает бессимптомно и клинически не обнаруживается у взрослых. Результаты дефицита ГР у детей рассматриваются в другом разделе.
Дефицит ТТГ приводит к гипотиреозу, характеризующемуся одутловатостью лица, огрубением голоса, брадикардией и повышенной чувствительностью к холоду.
Дефицит АКТГ сопровождается надпочечниковой недостаточностью с сопутствующими ей слабостью, артериальной гипотензией и непереносимостью стресса и инфекций. Гиперпигментация, характерная для первичной надпочечниковой недостаточности, при дефиците АКТГ отсутствует. Дефицит АКТГ не приводит к гипонатриемии или гиперкалиемии, как это происходит при первичной надпочечниковой недостаточности, так как ренин-ангиотензин-альдостероновая система остается незатронутой.
Повреждения гипоталамуса, приводящие к пангипопитуитаризму, могут затрагивать и центры регуляции аппетита, вызывая синдром, напоминающий нервную анорексию, а иногда – гиперфагию с массивным ожирением.
Синдром Шиена, возникающий у женщин после родов, обусловлен некрозом гипофиза вследствие гиповолемии и шока, которые развиваются в ближайшем послеродовом периоде. В этих случаях лактация после родов отсутствует, и больные могут предъявлять жалобы на истощение и облысение лобка и подмышек.
Апоплексия гипофиза проявляется симптомокомплексом, обусловленным кровоизлиянием в гипофиз или (что чаще) гипофизарную опухоль. Острые симптомы включают резкую головную боль, одеревенелость шеи, лихорадку, нарушение полей зрения и паралич глазодвигательных нервов. Развивающийся отек может приводить к сдавливанию гипоталамуса, сонливости или коме. Гипопитуитаризм той или иной степени может проявляться внезапно и сопровождаться сосудистым коллапсом из-за дефицита АКТГ и кортизола. В ЦСЖ часто обнаруживают кровь; геморрагический инфаркт гипофиза подтверждается МРТ.
Диагностика генерализованного гипопитуитаризма
МРТ или КТ
Уровень гормонов гипофиза: ТТГ, пролактин, ЛГ, ФСГ,
Уровень гормонов поражаемого органа: уровни свободного тироксина (T4), тестостерона (у мужчин) или эстрадиола (у женщин) и кортизола плюс провокационное тестирование гипофизарно-надпочечниковой оси
Иногда другие провокационные тесты
Клинические проявления часто неспецифичны, и окончательный диагноз следует устанавливать до того, как обрекать больного на пожизненную заместительную гормональную терапию. Дисфункцию гипофиза следует отличать от нервной анорексии, хронической болезни печени, дистрофической миотонии, полигландулярной аутоиммунной патологии и поражения других эндокринных желез (см. таблицу Дифференцирование генерализованного гипопитуитаризма от других отдельных нарушений) . Одновременное снижение функции нескольких эндокринных желез придает клинической картине особенную сложность. Структурные аномалии гипофиза и дефицит гормонов должны выявляться с помощью визуализирующих методов и лабораторных исследований.
Дифференцирование генерализованного гипопитуитаризма от других отдельных нарушений
Заболевание
Дифференцирующие признаки
Преобладание женских гормонов; кахексия; аномальные представления по поводу питания и схемы тела; поддержание вторичных половых признаков без учета аменореи; увеличение базального уровня гормона роста и кортизола
Признаки заболевания печени; лабораторные исследования
Миотоническая дистрофия
Прогрессирующая слабость; преждевременное облысение, катаракта; ускоренное старение черт лица; лабораторные исследования
Полигландулярная аутоиммунная болезнь†
Уровни гормонов гипофиза
* Может наблюдаться гипогонадизм и общая слабость.
† Если пораженные железы являются железами-мишенями гипофиза.
Методы визуализации
Необходимо использовать КТ высокого разрешения или МРТ с контрастным веществом (для исключения таких структурных изменений, как аденомы гипофиза). Аппаратурой для позитронной эмиссионной томографии (ПЭТ) располагают лишь немногие специализированные центры и это исследование проводится редко. При отсутствии современного оборудования для нейробиологических исследований изображение турецкого седла можно получить с помощью простой конусной рентгенографии; такое исследование позволяет обнаружить макроаденомы гипофиза с диаметром >10 мм. Церебральная ангиография показана только в тех случаях, когда перечисленные выше методы позволяют предположить периселлярные сосудистые аномалии или аневризмы.
Лабораторные исследования
Прежде всего следует проверить, имеется ли дефицит ТТГ и АКТГ, так как оба эти состояния могут угрожать жизни пациента. Тесты на определение дефицита других гормонов также рассматриваются в другом разделе. Динамическое или провокационное тестирование функции гипофиза проводится редко, за исключением случаев оценки надпочечниковой недостаточности с помощью короткого стимуляционного теста с АКТГ и тестирования для диагностики дефицита ГР. Агенты, используемые во многих тестах, включая тиреолиберин, соматолиберин, кортикотропин-релизинг-фактор и гонадолиберин отсутствуют, либо доступны в ограниченном количестве. Тест на толерантность к инсулину при оценке недостаточности надпочечников и дефиците ГР использовался реже из-за противопоказаний, потребности в тщательном наблюдении за пациентом и замены другими более благоприятными агентами. Анализы, использовавшиеся ранее включены сюда для справки.
Необходимо определять концентрации свободного T4 и ТТГ. Уровень ТТГ обычно неадекватно низкий или нормальный по сравнению с низким уровнем циркулирующего Т4. Наиболее распространенным проявлением центрального гипотиреоза является паттерн нормального уровня ТТГ с низким уровнем свободного T4. Повышенный же уровень ТТГ при сниженном содержании свободного T4 указывает на первичную патологию щитовидной железы.
Синтетический тиротропи рилизинг гормон (ТРГ), введенный внутривенно в дозе от 200 до 500 мкг в течение 15-30 сек, может быть полезен при дифференциации пациентов с гипоталамической и гипофизарной дисфункцией, хотя такое исследование проводится нечасто из-за отсутствия коммерческой доступности. Уровень ТТГ в сыворотке обычно определяют на 0, 20 и 60 минут после введения ТРГ. Если функция гипофиза не нарушена, содержание ТТГ должно превысить > 5 мМЕ/л, достигая пика через 30 минут после инъекции. Для патологии гипоталамуса характерен более поздний подъем уровня ТТГ. Однако, у некоторых пациентов с первичной патологией гипофиза также наблюдается поздний подъём.
Определение уровня АКТГ в сыворотке крови не помогает при постановке диагноза дефицита АКТГ. Аналогичным образом, уровень кортизола в сыворотке крови сам по себе не является надежным показателем функции гипофизарно-адреналовой оси, хотя очень низкий уровень кортизола в сыворотке крови утром (< 3,5 мкг/дл [96,6 нмоль/л] между 7:30 и 9:00 утра) убедительно свидетельствует о дефиците кортизола. Следует провести один из нескольких провокационных тестов, за исключением случаев, когда показатель утреннего уровня > 18 мкг/дл [500 нмоль/л], полученный с использованием поликлонального радиоиммуноанализа, или показатель утреннего уровня > 15 мкг/дл (415 нмоль/л), полученный с использованием анализа на моноклональные антитела или жидкостной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией (ЖХ-МС/МС), исключает надпочечниковую недостаточность.
Короткий стимуляционный тест с АКТГ, применяемый для выявления дефицита кортизола, безопасен и менее трудоемок, чем тест толерантности к инсулину. При проведении короткого теста стимуляции АКТГ синтетический АКТГ вводят внутривенно/внутримышечно в дозе 250 мкг (стандартная доза для теста) или внутривенно в дозе 1 мкг (низкодозовый тест), после чего измеряют уровень содержания кортизола в крови (сразу перед началом проведения теста, через 30 и 60 минут после приема синтетического АКТГ). Уровень кортизола должен значительно возрастать; пиковый показатель < 18 мкг/дл (500 нмоль/л), полученный с использованием поликлональных анализов, или < 15 мкг/дл (414 нмоль/л), полученный с помощью анализа на моноклональные антитела или ЖХ-МС/МС, является аномальным. Тем не менее, короткий тест стимуляции АКТГ является аномальным при вторичной недостаточности кортизола только тогда, когда тест проводится по крайней мере через 2-4 недели после начала дефицита; до этого времени надпочечники еще не атрофировались и остаются чувствительными к экзогенному АКТГ.
Инсулинотолерантный тест считается наиболее точным методом оценки резерва АКТГ (также как и ГР), но из-за ряда условий при его проведении данный тест следует назначать лишь тем пациентам, в крови которых уровень кортизола поднимается незначительно при проведении короткого теста стимуляции АКТГ (если требуется подтверждение) или при необходимости проведения теста в течение 2-4 недель после возможного повреждения гипофиза. Обычный инсулин в дозе 0,1 ЕД/кг массы тела вводится внутривенно в течение 15–30 секунд, после чего берутся образцы венозной крови для определения исходных уровней гормона роста, кортизола и глюкозы (до введения инсулина) и через 20, 30, 45, 60 и 90 минут после его введения. Если содержание глюкозы падает до < 40 мг/дл (< 2,22 ммоль/л) или возникают симптомы гипогликемии, то концентрация кортизола должна возрасти на > 7 мкг/дл (> 193 нмоль/л) или до > 18 мкг/дл (> 500 нмоль/л). (ВНИМАНИЕ: Этот тест опасен для больных с тяжелым доказанным пангипопитуитаризмом или сахарным диабетом, а также для пожилых людей, и противопоказан при поражении коронарных артерий или эпилепсии. Во время теста должен присутствовать медицинский работник. Обычно встречаются только преходящая потливость, тахикардия и нервозность. Если пациент жалуется на учащенное сердцебиение, потерю сознания или судороги, тест следует немедленно прекратить и предполагаемую гипогликемию следует лечить путем внутривенного введения глюкозы.
Ни короткий тест стимуляции АКТГ, ни тест на толерантность инсулина сами по себе не позволяют разграничить первичную (болезнь Аддисона) и вторичную (гипофизарную) надпочечниковую недостаточность. Способы разграничения этих состояний и оценки функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы рассматриваются в рубрике Аддисонова болезнь.
Тест на кортикотропин-рилизинг-гормон (КРГ) проводится для выявления первичной, вторичной (гипофизарной) или третичной (гипоталамической) надпочечниковой недостаточности. КРГ 1 мкг/кг вводят внутривенно путем быстрой инъекции. 1 мкг/кг, а уровни АКТГ и кортизола в сыворотке определяют за 15 минут до этого, затем непосредственно перед введением КРГ и через 15, 30, 60, 90 и 120 минут после его введения. К побочным эффектам относятся временная гиперемию, металлический привкус во рту, а также незначительная кратковременная гипотония. Использование этого теста ограничено стоимостью и доступностью КРГ. Простота применения короткого теста стимуляции АКТГ в значительной степени заменила этот тест.
Регулярное измерение уровней пролактина. Уровень пролактина определяют обычным способом, а при больших опухолях гипофиза, даже если они не секретируют пролактин, уровень этого гормона часто в 5 раз превышает норму. Опухоль сдавливает ножку гипофиза, препятствуя поступлению в него дофамина, который ингибирует синтез и секрецию пролактина. У пациентов с такой гиперпролактинемией часто снижена секреция гонадотропных гормонов и имеет место вторичный гипогонадизм.
Уверенно судить о наличии гипопитуитаризма по базальным уровням ЛГ и ФСГ легче всего у женщин после наступления менопаузы (в отсутствие использования экзогенных эстрогенов), так как в норме концентрация гонадотропинов в крови у них должна быть повышенной (> 30 м единиц/мл [> 30 МЕ/л]). У женщин в пременопаузе, анамнез, касающийся информации о менструациях, имеет более важную роль в определении функции гипофиза, чем измерение уровня гонадотропинных гормонов. У других пациентов с пангипопитуитаризмом уровни гонадотропинов обычно снижены, но могут и не выходить за пределы нормальных колебаний. Уровни обоих гормонов должны увеличиваться в ответ на введение синтетического гонадотропин-рилизинг-гормона (ГнРГ) в дозе 100 мкг внутривенно, при этом уровень ЛГ достигает пика примерно через 30 минут, а ФСГ – через 40 минут после введения ГнРГ, но нормальное повышение уровня ЛГ и ФСГ в ответ на введение ГнРГ варьирует. Однако при дисфункции гипоталамо-гипофизарной системы реакция на ГнВГ может быть не только сниженной или отсутствовать, но и нормальной. С помощью теста с экзогенным ГнВГ отличить первичную гипофизарную патологию от первичной гипоталамической невозможно. Динамическое тестирование гонадной оси редко показано взрослым и редко помогает выявить дефицит гормонов гонадной оси и задержку полового созревания у подростков. ГнВГ также не является широко доступным коммерчески.
Скрининг на дефицит ГР у взрослых не рекомендуется, если нет подозрений на повреждение гипофиза вследствие травмы, хирургического вмешательства или лучевой терапии и лечения ГР (например, для необъяснимой сниженной энергии и качества жизни у пациентов с гипопитуитаризмом, у которых другие гормоны были полностью заменены). При недостаточности ≥ 2 других гипофизарных гормонов следует заподозрить и дефицит ГР но может присутствовать изолированно у пациентов, получающих лечение от гипофизарных образований. Дефицит ГР, скорее всего, присутствует у пациентов с ≥ 3 другими гипофизарными недостаточностями и низким уровнем инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1) в сыворотке. Поскольку уровень ГР колеблется в зависимости от времени суток и других факторов и его показатели трудно интерпретировать, используются показатели ИФР-1, которые отображают содержание ГР: низкий уровень указывает на недостаточность ГР, хотя нормальный уровень ИФР-1 тоже этого не исключает. Может потребоваться провокационный тест на секрецию ГР.
Лечение генерализованного гипопитуитаризма
Заместительная гормональная терапия
Устранение причины (например, удаление опухоли)
Для заместительной терапии применяют гормоны желез-мишеней, функция которых при гипопитуитаризме снижена (см. данный и другие разделы Руководства).
Лечение взрослых с дефицитом ГР начинают с низкой дозы ГР 1 раз в день (0,3 мг подкожно для женщин, 0,2 мг для мужчин и 0,1 мг для пожилых пациентов) и титруют для достижения среднего уровня ИФР-I в сыворотке. Преимущества лечения включают улучшение энергии и качества жизни, улучшение липидного профиля, снижение факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение мышечной массы тела и снижение жировой массы тела. У мужчин с пангипопитуитаризмом, которых лечили ГР, смертность снижается до уровня, сопоставимого с уровнем смертности лиц, не болеющих гипопитуитаризмом, а умерших в связи с возрастом. У женщин с пангипопитуитаризмом, получающих лечение гормоном роста, показатели смертности снижаются, но не достигают нормального уровня.
При апоплексии гипофиза, если из-за сдавливания гипоталамуса остро развивается нарушение полей зрения или паралич глазодвигательных мышц или если сонливость переходит в кому, показано немедленное хирургическое вмешательство. В отдельных случаях достаточно использовать высокие дозы кортикостероидов и проводить обычные поддерживающие мероприятия, но, как правило, требуется неотложная транссфеноидальная декомпрессия опухоли.
Хирургическое вмешательство и лучевая терапия может сопровождаться утратой функций другого гормона гипофиза. Пациенты, получавшие лучевую терапию, могут медленно терять эндокринную функцию в течение многих лет. Поэтому гормональный статус после лечения следует проверять достаточно часто, предпочтительно через 3 и 6 месяцев, а затем ежегодно, после чего как минимум через 10 лет и желательно через 15 лет после проведения лучевой терапии. Проверять следует по меньшей мере функцию щитовидной железы и надпочечников. В дальнейшем у больных могут развиться нарушения зрения, связанные с фиброзом в области перекреста зрительных нервов. Поэтому в первые 10 лет, особенно при сохранении остаточной опухолевой ткани, необходимо не реже 1 раза в 2 года оценивать состояние турецкого седла и проверять поля зрения.