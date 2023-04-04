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Вступление к теме "Гипофизарные заболевания"

Авторы:John D. Carmichael, MD, Keck School of Medicine of the University of Southern California
Проверено/пересмотрено апр. 2023

Гипофиз контролирует функции периферических эндокринных желез (см. рисунок Гипофиз и его органы-мишени). Строение и функции гипофиза, а также взаимодействие между гипоталамусом и гипофизом рассматриваются в разделе Обзор эндокринной системы.

Гипофиз и его органы-мишени

К специфическим нарушениям функций гипофиза относятся:

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