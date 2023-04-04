Вступление к теме "Гипофизарные заболевания"

Гипофиз контролирует функции периферических эндокринных желез (см. рисунок Гипофиз и его органы-мишени). Строение и функции гипофиза, а также взаимодействие между гипоталамусом и гипофизом рассматриваются в разделе Обзор эндокринной системы.
Гипофиз и его органы-мишени
К специфическим нарушениям функций гипофиза относятся:
Селективный дефицит гормонов гипофиза, в том числе, дефицит аргинин-вазопрессина (центральный несахарный диабет)
Избыточная продукция гормонов гипофиза, в том числе гигантизм, акромегалия, галакторея, синдром неадекватной секреции АДГ, а также болезнь Кушинга