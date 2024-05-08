Обзор нейроэндокринных опухолей (НЭО) желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы

Нейроэндокринные опухоли (НЭО) развиваются из клеток нервного гребня в

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ)

Поджелудочная железа

Бронхи легких

Мочеполовые пути

Более 90% НЭО развиваются в ЖКТ в 3 местах: аппендиксе, подвздошной кишке и прямой кишке (1). Около 7% НЭО возникают в поджелудочной железе. Остальные развиваются в легких и изредка в мочеполовом тракте или других местах организма.

Хотя НЭО обычно доброкачественны и инвазивны лишь местно, те из них, которые возникают в подвздошной кишке или бронхах, нередко оказываются злокачественными. По степени дифференцировки злокачественные опухоли варьируют от хорошо дифференцированных до низкодифференцированных, с разной степенью агрессивности соответственно. Они обычно распространяются на печень и/или региональные лимфатические узлы, хотя возможны и другие метастатические очаги.

НЭО могут быть

Эндокринологически инертными

Эндокринологически активными (продуцируют гормоны)

Вероятность того, что опухоль будет гормонально активной, различается в зависимости от места происхождения: самая высокая вероятность – для опухолей, возникающих в подвздошной кишке и проксимальном отделе толстой кишки (от 40 до 50%) (1). Вероятность ниже при опухолях бронхов, еще ниже при опухолях аппендикса и практически нулевая при НЭО прямой кишки.

Эндокринологически активные нейроэндокринные опухоли желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы секретируют ряд гормонов и других белков. Некоторые из этих опухолей названы по названиям преобладающих гормонов, которые они секретируют (см. таблицу Эндокринные опухоли поджелудочной железы). К ним относятся:

Гастриномы: гиперсекреция гастрина, стимулирующая секрецию желудочной кислоты и вызывающая развитие язв

ВИПомы: гиперсекреция вазоактивного кишечного пептида, вызывающего диарею

Глюкагономы: гиперсекреция глюкагона, приводящая к диабету

Инсулиномы: гиперсекреция инсулина, вызывающая гипогликемию

Другие редкие НЭО могут избыточно секретировать соматостатин, адренокортикотропный гормон (АКТГ) или рилизинг-фактор гормона роста (ГРФ). При эндокринной активности желудочно-кишечные НЭО выделяют серотонин, гистамин и другие гормоны. Гиперсекреция этих веществ может вызывать изменения вегетативного, нервно-мышечного и психического статусов, которые в совокупности составляют карциноидный синдром. Распространение опухоли за пределы портального кровообращения, например, при метастазах печени из желудочно-кишечной (преимущественно из среднего отдела) НЭО, является необходимым условием для карциноидного синдрома, поскольку печень инактивирует причинные пептиды, секретируемые первичными НЭО.

Некоторые из этих клинических синдромов могут также возникать при множественной эндокринной неоплазии (синдром МЭН), при которой опухоли или гиперплазия поражают ≥ 2 эндокринных желез, обычно околощитовидных желез, гипофизарных, щитовидных желез или надпочечников.

Таблица

Предположить наличие гормонально-неактивной НЭО можно на основании ряда симптомов и признаков (например, болей, кишечных кровотечений, непроходимости желудочно-кишечного тракта). Эти опухоли можно обнаружить с помощью ангиографии, КТ или МРТ. На рентгенограммах с барием НЭО тонкого кишечника могут быть видны дефекты наполнения или другие аномалии. Окончательный диагноз и стадию заболевания устанавливают гистологически после биопсии или резекции опухоли.

Оценка стадии обычно включает в себя МРТ-визуализацию (вероятно, предпочтительнее, чем КТ) и иногда визуализацию с использованием техник визуализации соматостатиновых рецепторов (например, ПЭТ/КТ с галлием Ga68-дотататом), которые также могут быть полезны для обнаружения гормон-нечувствительных опухолей (2, 3).

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