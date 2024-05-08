Глюкагонома – опухоль поджелудочной железы, происходящая из альфа-клеток, секретирующая глюкагон, приводящая к развитию гипергликемии и характерной сыпи. Диагностика основана на выявлении повышенного содержания глюкагона в крови и данных методов визуализации. Локализацию опухоли устанавливают с помощью КТ и эндоскопического УЗИ. Лечение подразумевает проведение резекции.
(См. также Обзор нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы).
Глюкагон является гормоном, секретируемым поджелудочной железой в норме, когда понижается уровень глюкозы в крови. Он симулирует гликогенолиз в печени и, таким образом, повышает уровень глюкозы в крови.
Глюкагономы - это вид эндокринной опухоли поджелудочной железы, которая возникает из альфа-клеток поджелудочной железы. Они встречаются очень редко и схожи с другими опухолями островков в том, что первичный и метастатические очаги характеризуются медленным ростом: 15-летняя выживаемость достаточно высока. Большинство глюкагоном являются злокачественными.
Средний возраст, в котором проявляются симптомы, составляет 50 лет; 80% больных – женщины (1). Некоторые пациенты имеют множественную эндокринную неоплазию 1-го типа.
Общие справочные материалы
1. Song X, Zheng S, Yang G, et al: Glucagonoma and the glucagonoma syndrome. Oncol Lett 15(3):2749–2755, 2018. doi:10.3892/ol.2017.7703
Симптомы и признаки глюкагономы
Поскольку глюкагонома вырабатывает глюкагон, который повышает уровень глюкозы в крови, симптомы совпадают с симптомами диабета.
Часто наблюдаются потеря веса, нормохромная анемия, гипоаминоацидемия и гиполипидемия.
Наиболее характерной клинической особенностью является хроническая сыпь с поражением конечностей, часто ассоциированная с гладким блестящим ярко-красным языком и хейлитом. Отшелушивающее, эритематозное поражение с поверхностным некролизом называется некролитической мигрирующей эритемой.
Диагностика глюкагономы
Исследование уровня глюкагона в сыворотке крови
КТ и эндоскопическое УЗИ для выявления очага опухолевого роста
У большинства пациентов с глюкагономой содержание глюкагона> 1000 пг/мл (> 1000 нг/л; норма составляет < 200 пг/мл [< 200 нг/л]). Надо учитывать, что умеренное повышение глюкагона может наблюдаться при почечной недостаточности, остром панкреатите, тяжелом стрессе и на фоне голодания. Необходимо сопоставление с клиническими проявлениями.
Пациентам следует проводить КТ брюшной полости и вторым этапом – эндоскопическое УЗИ. Если КТ оказалась неинформативной, можно провести МРТ или позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ).
У пациентов с некролитической мигрирующей эритемой могут наблюдаться низкие уровни аминокислот, цинка и незаменимых жирных кислот.
Лечение глюкагономы
Хирургическая резекция локального поражения
Химиотерапия - при метастатическом поражении
Октреотид или ланреотид для подавления выработки глюкагона
Резекция опухоли способствует уменьшению всех симптомов.
При наличии неоперабельной, метастазирующей опухоли или рецидиве опухолевого роста проводится лечение стрептозоцином в комбинации с доксорубицином; при этом снижается уровень иммунореактивного глюкагона в крови, уменьшается выраженность симптомов, улучшается ответ на терапию (50%), однако повышение продолжительности жизни маловероятно. Проводимая химиотерапия глюкагономы включает схемы лечения на основе темозоломида, эверолимуса, сунитиниба и кабозантиниба (1).
Инъекции октреотида частично подавляют выработку глюкагона, уменьшают выраженность эритемы; однако при этом может наблюдаться снижение толерантности к глюкозе, т.к. октреотид угнетает секрецию инсулина. Октреотид способствует быстрой регрессии анорексии и потери массы тела, вызыванных катаболическим действием избыточных количеств глюкагона. При хорошем эффекте лечения пациентов можно переводить на лекарственную форму октреотида длительного действия и вводить его внутримышечно 20–30 мг 1 раз в месяц. На фоне применения пациентами октреотида может также возникать необходимость дополнительного приема панкреатических ферментов, т.к. октреотид подавляет их секрецию.
Препараты цинка (применяемые местно, перорально или парентерально) способствуют исчезновению эритемы, однако сыпь может разрешиться и после адекватной гидратации, внутривенного введения аминокислот или жирных кислот; это свидетельствует, что дефицит цинка – не единственная причина появления эритемы.
Справочные материалы по лечению
1. Chan J, Geyer S, Ou F-S, et al. LBA53 Alliance A021602: Phase III, double-blinded study of cabozantinib versus placebo for advanced neuroendocrine tumors (NET) after progression on prior therapy (CABINET). Ann Oncol 34 (Suppl 2): S1292, 2023.