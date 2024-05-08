Глюкагонома – опухоль поджелудочной железы, происходящая из альфа-клеток, секретирующая глюкагон, приводящая к развитию гипергликемии и характерной сыпи. Диагностика основана на выявлении повышенного содержания глюкагона в крови и данных методов визуализации. Локализацию опухоли устанавливают с помощью КТ и эндоскопического УЗИ. Лечение подразумевает проведение резекции.

(См. также Обзор нейроэндокринных опухолей желудочно-кишечного тракта и поджелудочной железы).

Глюкагон является гормоном, секретируемым поджелудочной железой в норме, когда понижается уровень глюкозы в крови. Он симулирует гликогенолиз в печени и, таким образом, повышает уровень глюкозы в крови.

Глюкагономы - это вид эндокринной опухоли поджелудочной железы, которая возникает из альфа-клеток поджелудочной железы. Они встречаются очень редко и схожи с другими опухолями островков в том, что первичный и метастатические очаги характеризуются медленным ростом: 15-летняя выживаемость достаточно высока. Большинство глюкагоном являются злокачественными.

Средний возраст, в котором проявляются симптомы, составляет 50 лет; 80% больных – женщины (1). Некоторые пациенты имеют множественную эндокринную неоплазию 1-го типа.

Общие справочные материалы 1. Song X, Zheng S, Yang G, et al: Glucagonoma and the glucagonoma syndrome. Oncol Lett 15(3):2749–2755, 2018. doi:10.3892/ol.2017.7703

Симптомы и признаки глюкагономы Поскольку глюкагонома вырабатывает глюкагон, который повышает уровень глюкозы в крови, симптомы совпадают с симптомами диабета. Часто наблюдаются потеря веса, нормохромная анемия, гипоаминоацидемия и гиполипидемия. Наиболее характерной клинической особенностью является хроническая сыпь с поражением конечностей, часто ассоциированная с гладким блестящим ярко-красным языком и хейлитом. Отшелушивающее, эритематозное поражение с поверхностным некролизом называется некролитической мигрирующей эритемой.

Диагностика глюкагономы Исследование уровня глюкагона в сыворотке крови

КТ и эндоскопическое УЗИ для выявления очага опухолевого роста У большинства пациентов с глюкагономой содержание глюкагона> 1000 пг/мл (> 1000 нг/л; норма составляет < 200 пг/мл [< 200 нг/л]). Надо учитывать, что умеренное повышение глюкагона может наблюдаться при почечной недостаточности, остром панкреатите, тяжелом стрессе и на фоне голодания. Необходимо сопоставление с клиническими проявлениями. Пациентам следует проводить КТ брюшной полости и вторым этапом – эндоскопическое УЗИ. Если КТ оказалась неинформативной, можно провести МРТ или позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ). У пациентов с некролитической мигрирующей эритемой могут наблюдаться низкие уровни аминокислот, цинка и незаменимых жирных кислот.