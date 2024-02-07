Вторичный альдостеронизм обусловлен повышенной продукцией альдостерона надпочечниками в ответ на негипофизарные вненадпочечниковые стимулы, такие как недостаточное кровоснабжение почек. Симптомы сходны с таковыми при первичном альдостеронизме. Диагноз основывают на результатах определения уровня альдостерона в плазме и активности ренина плазмы. Лечение предполагает устранение причины.

(См. также Обзор функций надпочечников).

Альдостерон — наиболее мощный минералокортикоид, вырабатываемый корой надпочечников. Он вызывает задержку натрия и экскрецию калия. В почках альдостерон стимулирует перенос натрия из просвета дистальных канальцев в канальцевые клетки в обмен на калий и водород. Аналогичное действие он оказывает в слюнных и потовых железах, в клетках слизистой кишечника, а также в процессах обмена между внутриклеточной (ВКЖ) и внеклеточной (ВнеКЖ) жидкостями.

Секреция альдостерона регулируется ренин-ангиотензиновой системой и, в меньшей степени, адренокортикотропным гормоном (АКТГ). Ренин представляет собой протеолитический фермент, который образуется в юкстагломерулярных клетках почек. Снижение объема крови и скорости кровотока в афферентных почечных артериолах или гипонатриемия приводит к усилению секреции ренина, который превращает вырабатываемый печенью ангиотензиноген в ангиотензин I. Ренин превращает поступающий с печени ангиотензиноген в ангиотензин I, который под действием ангиотензинпревращающего фермента (АПФ) подвергается дальнейшему превращению в ангиотензин II, который, в свою очередь, вызывает секрецию альдостерона; ренин также обладает прессорным действием. Задержка натрия и воды, вызываемая повышенным альдостероном, приводит к увеличению ОЦК и торможению секреции ренина.

Причиной вторичного альдостеронизма является снижение почечного кровотока, которое стимулирует ренин-ангиотензиновую систему и в результате приводит к гиперсекреции альдостерона. Причины сокращения почечного кровотока включают:

Обструктивная болезнь почечной артерии (например, атерома, стеноз)

Почечная вазоконстрикция (как при злокачественной гипертензии)

Нарушения, сопровождающиеся отечностью (например, сердечная недостаточность, цирроз печени с асцитом, нефротический синдром)

При сердечной недостаточности секреция альдостерона может оставаться нормальной, но из-за снижения печеночного кровотока и замедления метаболизма альдостерона его уровень в плазме повышается.

Симптомы и признаки вторичного альдостеронизма Симптомы те же, что и при первичном альдостеронизме и включают гипокалиемический алкалоз, который вызывает эпизодические приступы слабости, парестезии, транзиторный паралич и тетанию. Во многих случаях единственным проявлением выступает артериальная гипертония. Может присутствовать периферическая отечность в зависимости от этиологии

Диагностика вторичного альдостеронизма Уровни электролитов в сыворотке крови

Определение уровня альдостерона в плазме

Определение активности ренина плазмы (АРП) Первичный альдостеронизм подозревают у пациентов с артериальной гипертонией и гипокалиемией. Начальные лабораторные исследования включают определение уровня альдостерона в плазме и активности ренина плазмы (АРП). В идеале больной не должен принимать никаких медикаментозных средств, влияющих на ренин-ангиотензиновую систему (таких, как тиазидные диуретики, ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента [АПФ], антагонисты ангиотензина, бета-блокаторы) за 4-6 недель до исследования. Повышенные уровни альдостерона и активность ренина плазмы указывают на вторичный альдостеронизм. Основные различия между первичным и вторичным альдостеронизмом показаны в таблице Различение первичного и вторичного альдостеронизма.

Лечение вторичного альдостеронизма Лечение причины

В некоторых случаях назначают антагонисты альдостерона Лечение предполагает устранение причины. Гипертензию обычно можно купировать с помощью селективных блокаторов альдостерона, таких как спиронолактон, начиная с 50 мг перорально 1 раз в день и, как правило, увеличивая поддерживающую дозу до примерно 100 мг 1 раз в день на протяжении 1–3 месяцев. Вместо спиронолактона можно использовать другой калийсберегающий диуретик. Можно использовать более специфичный препарат – эплеренон (от 50 мг перорально 1 раз в день до 200 мг перорально 2 раза в день), поскольку он, в отличие от спиронолактона, не блокирует андрогенные рецепторы (что может спровоцировать гинекомастию и сексуальную дисфункцию); этот препарат является препаратом выбора при долгосрочном лечении у мужчин в случае неэффективности низких доз спиронолактона.