Дислипидемия

Для всех больных профилактика ASCVD требует придерживаться образа жизни, поддерживающего здоровье сердца, в частности диеты и физических упражнений. Другие варианты снижения ХС-ЛПНП во всех возрастных группах включают медикаменты, пищевые добавки и процедурные вмешательства. Многое из этого эффективно и при других нарушениях липидного обмена.

Изменения в питании помогают поддерживать идеальную массу тела и обеспечивают другие преимущества. Эти изменения включают:

Снижение потребления насыщенных жиров и холестерина

Увеличение доли клетчатки и сложных углеводов

Часто может быть полезным направление к диетологу.

Физические упражнения в ряде случаев приводят к снижению уровня Х-ЛПНП, а также способствуют поддержанию идеального веса тела.

Когда это возможно, следует применять изменения пищевого рациона и физические упражнения, однако рекомендации Американской ассоциации сердца (AHA)/Американской коллегии кардиологов (ACC) предлагают также для определенных групп пациентов после обсуждения рисков и преимуществ терапии статинами применение лекарственной терапии (1).

В качествелекарственной терапии у взрослых Руководство AHA/ACC рекомендует лечение статинами для 4 групп пациентов, включающих пациентов с любым из следующих состояний:

Клиническая АССЗ

ХС-ЛПНП ≥ 190 мг/дл (≥ 4,9 ммоль/л)

Возраст от 40 до 75, с сахарным диабетом и уровнем ХС-ЛПНП от 70 до 189 мг/дл (от 1,8 до 4,9 ммоль/л)

Возраст 40–75 лет, с уровнем ХС-ЛПНП 70–189 мг/дл (1,8–4,9 ммоль/л) и предполагаемым 10-летним риском АССЗ ≥ 7,5%

Риск АССЗ оценивается с использованием объединенных уравнений оценки когортного риска. Этот калькулятор риска основан на данных половой принадлежности, возраста, расы, общего и ХС-ЛПВП, систолического и диастолического артериального давления, наличия сахарного диабета и статуса курения, а также приема гипотензивных препаратов или статинов.

Повышенный пожизненный риск (определенный с помощью калькулятора риска AHA/ACC) является относительным, поскольку 10-летний риск может быть низким у молодых пациентов, для которых следует принимать во внимание более долгосрочный риск.

При рассмотрении вопроса о назначении статинов врачи также могут принимать во внимание другие факторы, включая:

ХС-ЛПНП ≥ 160 мг/дл (4,1 ммоль/л)

Семейный анамнез преждевременной АССЗ (т.е. возраст начала заболевания < 55 лет у родственника первой степени родства мужского пола или < 65 лет у родственника женского пола первой степени родства)

Уровень высокочувствительного С-реактивного белка ≥ 2 мг/л (≥ 19 нмоль/л)

Индекс кальция в коронарной артерии ≥ 300 единиц Агатстона (или ≥ 75-го процентиля для демографического показателя пациента)

Лодыжечно-плечевой индекс < 0,9

Увеличение пожизненного риска

Статины являются препаратами выбора для снижения уровня ХС-ЛПНП, поскольку доказано, что они снижают заболеваемость и сиертность от сердечно-сосудистых заболеваний (2). Другие классы гиполипидемических препаратов не являются препаратами первого выбора для лечения повышенного уровня ХС-ЛПНП, поскольку они не продемонстрировали эквивалентной эффективности в снижении заболеваемостью АСССЗ.

Статины ингибируют гидроксиметилглутарил-КоА-редуктазу – ключевой фермент синтеза холестерина, увеличивая число печеночных рецепторов ЛПНП («повышающая регуляция») и ускоряя клиренс этих частиц. Под влиянием статинов уровень ХС-ЛПНП может снижаться на целых 60%; кроме того, статины несколько повышают содержание ХС-ЛПВП и в умеренной степени снижают уровень ТГ. Стимулируя продукцию оксида азота эндотелием, они уменьшают также внутрисосудистое и системное воспаление и обладают рядом других положительных эффектов.

Терапия статинами классифицируется как интенсивная, умеренно-интенсивная или низкоинтенсивная и назначается в зависимости от группы лечения и возраста (см. таблицу Статины для профилактики АССЗ). Выбор статинов зависит от сопутствующих заболеваний пациента, приема других лекарственных препаратов, факторов риска побочных эффектов, непереносимости статинов, стоимости и предпочтений пациента.

К побочным, редко наблюдающимся, эффектам статинов относятся повышение уровня печеночных ферментов и миозит или рабдомиолиз. Повышение уровня ферментов печени наблюдается нечасто, а серьезная токсичность печени - исключительно редко. Симптомы или серьезные побочные эффекты, затрагивающие мышцы, возникают у 10% пациентов, принимающих статины, и могут зависеть от дозы. Мышечные симптомы могут развиваться без повышения уровня мышечных ферментов (например, креатинкиназы). Побочные эффекты чаще проявляются у пожилых лиц, пациентов с множественными расстройствами, а также у принимающих одновременно несколько медикаментозных средств. В ряде случаев достаточно просто поменять один статин на другой или снизить его дозу (после временного прекращения приема препарата). Мышечная токсичность, по-видимому, чаще всего проявляется при приеме некоторых статинов вместе с препаратами, ингибирующими цитохром Р3А4 (антибиотики-макролиды, азоловые противогрибковые средства, циклоспорин), а также с фибратами (особенно гемифиброзилом). Статины противопоказаны во время беременности и в период грудного вскармливания.

У пациентов с АССЗ снижение риска увеличивается с уменьшением уровней ЛПНП-Х. Таким образом, начальное лечение представляет собой прием статинов в максимально переносимой дозе с целью снижения уровня холестерина ЛПНП более чем на 50% (высокоинтенсивная терапия). Для пациентов с очень высоким риском АСССЗ (например, с недавно перенесенным инфарктом миокарда или нестабильной стенокардией или с сопутствующими заболеваниями высокого риска, такими как диабет) уровень ХС-ЛПНП > 70 мг/дл (> 1,2 ммоль/л), несмотря на терапию статинами в максимальной переносимой дозировке, требует добавления эзетимиба или ингибитора PCSK9 (например, эволокумаба, алирокумаба). Результаты крупных клинических исследований доказали, что данные методы лечения в сочетании с терапией статинами снижают риск возникновения серьезных сердечно-сосудистых осложнений (3, 4).

Нестатиновые препараты также имеют место в снижении уровня ЛПНП-Х (см. таблицу Нестатиновые гиполипидемические препараты). "Алгоритм принятия решений о целесообразности применения нестатиновой терапии, разработанный консенсусом экспертов ACC от 2022 года" (The 2022 ACC Expert Consensus Decision Pathway on the Role of Nonstatin Therapies) предоставляет руководство для клиницистов по роли терапии нестатинами в первичной и вторичной профилактике АССЗ (5). Статины, как правило, являются препаратами первой линии, но у пациентов с непереносимостью статинов или у тех, кто не в состоянии достичь целевых уровней ЛПНП-Х, несмотря на использование статинов, используются не статиновые препараты.

Таблица Статины для профилактики АССЗ Таблица

Таблица Гиполипидемические препараты, не содержащие статины* Таблица

Бемпедоевая кислота, ингибитор аденозинтрифосфат-цитратлиазы, препятствует синтезу холестерина в печени и увеличивает количество рецепторов ЛПНП. Она снижает ХС-ЛПНП на 15–17% (6, 7). Бемпедоевая кислота особенно эффективна у пациентов с ассоциированными со статинами побочными эффектами со стороны мышечной системы, поскольку она не вызывает мышечной боли или слабости. Она может применяться в качестве монотерапии или в качестве дополнения к другой гиполипидемической терапии. Риски включают гиперурикемию и разрыв сухожилий.

Секвестранты желчных кислот (холестирамин, колестипол, колесевелам) блокируют реабсорбцию желчных кислот в кишечнике, усиливая регуляцию печеночных рецепторов ЛПНП для привлечения циркулирующего холестерина для синтеза желчи. Было показано, что они снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Секвестранты желчных кислот обычно используют вместе со статинами или с никотиновой кислотой, чтобы стимулировать снижение уровня ХС-ЛПНП. Они являются препаратами выбора для беременных женщин или тех, которые планируют забеременеть. Статины противопоказаны при беременности, поскольку они могут быть тератогенными из-за прерывания синтеза холестерина, имеющего важное значение для развития плода. Секвестранты желчных кислот безопасны, но побочные эффекты (метеоризм, тошнота, спазмы и запор) ограничивают их применение. Они могут также повышать уровень ТГ и поэтому противопоказаны при гипертриглицеридемии. Холестирамин, колестипол и колесевелам (в меньшей степени) нарушают абсорбцию других лекарственных препаратов, в частности тиазидов, бета-блокаторов, варфарина, дигоксина и тироксина; этот эффект можно ослабить приемом их за 4 часа до или 1 час после приема других препаратов. Секвестранты желчных кислот следует принимать с пищей для увеличения их эффективности.

Ингибитор всасывания холестерина, эзетимиб, угнетает всасывание холестерина и фитостеролов в кишечнике. Эзетимиб обычно снижает ХС-ЛПНП на 15–20%, несколько повышает уровень ХС-ЛПВП и незначительно снижает содержание триглицеридов. При непереносимости статинов его можно применять в качестве монотерапии или добавлять к статинам у пациентов с постоянным повышением уровня Х-ЛПНП на фоне приема максимальных доз этих препаратов. Побочные эффекты отмечаются редко.

Моноклональные антитела PCSK9 (алирокумаб, эволокумаб) доступны в виде подкожных инъекций, которые вводят один или два раза в месяц. Эти препараты удерживают PCSK9 от прикрепления к рецепторам ЛПНП, что приводит к улучшению функции этих рецепторов. ХС-ЛПНП снижается на 40–70%. Результаты применения эволокумаба и алирокумаба при лечении сердечно-сосудистых заболеваний показали снижение сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с предшествующими атеросклеротическими сердечно-сосудистыми расстройствами (3).

МиРНК, нацеленная на PCSK9 вводится в виде подкожной инъекции каждые 6 месяцев. Инклисиран ингибирует продукцию PCSK9 в печени, тем самым продлевая активность рецепторов ЛПНП и снижая уровни Х-ЛПНП. Хотя уровень холестерина ЛПНП снижается, исследования инклисирана с сердечно-сосудистыми заболеваниями продолжаются. Инклисиран может быть использован в качестве дополнения к диете и максимально переносимой терапии статинами у пациентов с АССЗ или гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией.

К диетическим добавкам, снижающим уровень Х-ЛПНП, относятся пищевые волокна, маргарины и другие продукты, содержащие растительные стеролы (ситостерол, кампестерол) или станолы. Пищевые добавки с клетчаткой снижают уровень холестерина множественными путями, включая снижение уровня абсорбции и повышение экскреции. Пищевые добавки, содержащие волокна овсяной муки, могут снизить уровень общего холестерина на 18%. Растительные стеролы и станолы снижают абсорбцию холестерина за счет вытеснения холестерина из мицелл, в составе которых он содержится в кишечнике и могут снижать уровень ХС-ЛПНП до 10%, не влияя на ХС-ЛПВП или уровень триглицеридов в крови.

Ингибиторы белка-переносчика холестерина относятся к классу препаратов, которые в настоящее время исследуются и могут одновременно повышать уровень ЛПВП-Х и снижать уровень ЛПНП-Х. Холестериновый транспортный белок (ХТБ) - это гликопротеин плазмы, продуцируемый в печени и жировой ткани, который циркулирует в крови, связанной в первую очередь с ЛПВП, что обеспечивает перенос эфиров холестерина из ЛПВП в частицы, содержащие АроВ.

Препараты при семейной гомозиготной гиперхолестеринемии Препараты для лечения гомозиготной семейной гиперхолестеринемии включают ингибиторы PCSK9, ломитапид и эвинакумаб. Ломитапид является ингибитором микросомального белка-переносчика триглицеридов, который влияет на секрецию липопротеинов с высоким содержанием ТГ в печени и кишечнике. Терапию начинают с низких доз, постепенно увеличивая их каждые 2 недели. Пациенты должны соблюдать диету с менее 20% калорий, получаемых от жиров. Ломитапид может вызвать неблагоприятные эффекты на желудочно-кишечном тракте (например, диарею, повышение содержания жиров в печени, повышение активности ферментов печени). Эвинакумаб – это рекомбинантное человеческое моноклональное антитело, которое связывается с ангиопоэтинподобным белком 3 и ингибирует его, ингибитор липопротеинлипазы (LPL) и эндотелиальной липазы. Он может снизить уровень ХС-ЛПНП (на 47%), ТГ и ХС-ЛПВП. Эвинакумаб вводят внутривенно инфузионно один раз в месяц. Он может вызывать подагру, гриппоподобные заболевания и инфузионные реакции.