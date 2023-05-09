Гиполипидемией называют сниженное содержание липопротеинов в плазме, Гиполипидемия бывает первичной (генетически обусловленной) и вторичной. Протекает обычно бессимптомно и диагностируется при случайном определении уровня липидов. Лечение вторичной гиполипидемии предполагает устранение исходных причин. При первичной гиполипидемии лечение часто необязательно, но при некоторых генетических нарушениях требуются высокие дозы витамина Е и обогащение диеты жирами и другими жирорастворимыми витаминами.

(См. также Обзор метаболизма липидов (Overview of Lipid Metabolism)).

Гиполипидемию диагностируют при уровне общего холестерина (ОХС) < 120 мг/дл (< 3,1 ммоль/л) или холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС-ЛПНП) < 50 мг/дл (< 1,3 ммоль/л).

Различают первичные (генетические) и вторичные дислипидемии. Вторичные гиполипидемии встречаются гораздо чаще первичных и могут быть связанными:

Хроническими инфекциями (в том числе гепатит С) и другие воспалительные заболевания

Гематологическими и другими злокачественными опухолями

Гипертиреоз

Мальабсорбция

Недоеданием (в том числе сопровождающим алкоголизм)

Неожиданное обнаружение у пациента, не принимающего гиполипидемических препаратов, низкого уровня ОХC или ХC-ЛПНП должно служить поводом для диагностических исследований, включая определение АСТ (аспартатаминотрансферазы), АЛТ (аланинаминотрансферазы) и тиреотропного гормона; отрицательные результаты этих исследований делают вероятной первичную гиполипидемию.

Известны 3 состояния, при которых мутации в одном или нескольких генах обусловливают недостаточную продукцию или ускоренный клиренс ЛПНП:

Абеталипопротеинемия

Болезнь задержки хиломикронов

Гипобеталипопротеинемия

Мутации потери функции PCSK9 (пропротеин конвертаза субтилизин/кексин типа 9) являются еще одной причиной низкого уровня ЛПНП. Они не несут неблагоприятных последствий и не требуют применения терапии,

Абеталипопротеинемия (синдром Бассена-Корнцвейга) Это состояние с аутосомным рецессивным типом наследования обусловлено мутациями в гене микросомного белка-транспортера триглицеридов (ТГ), который необходим для образования хиломикронов и липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП). В результате жиры пищи не всасываются и сыворотка практически не содержит хиломикронов и ЛПОНП. Уровень ОХ в типичных случаях < 45 мг/дл (< 1,16 ммоль/л), ТГ < 20 мг/дл (< 0,23 ммоль/л), а ЛПНП вообще не определяются. Абеталипопротеинемию часто впервые обнаруживают у младенцев с нарушением всасывания жиров, стеатореей и отставанием в физическом развитии. Возможна умственная отсталость. Поскольку витамин Е доставляется в периферические ткани ЛПОНП и ЛПНП, в большинстве случаев развивается тяжелый авитаминоз Е. Клинические проявления включают нарушение зрения, обусловленное медленно прогрессирующей дегенерацией сетчатки, сенсорную нейропатию, признаки поражения задних столбов спинного мозга (атаксия и парестезии), а также церебральные симптомы (дисметрию, атаксию и мышечную спастичность), могущие привести к смерти пациента. Диагноз ставится по отсутствию апопротеина В (апо В) в плазме. Образцы кишечной биопсии показывают отсутствие микросомального переносящего белка. Отличительной особенностью мазка крови является акантоцитоз эритроцитов. Генетическое исследование может подтвердить диагноз. Лечение дефицита витамина Е заключается в высоких дозах (от 100 до 300 мг/кг один раз в день перорально) витамина Е, с обогащением рациона пищевыми жирами и добавлением других жирорастворимых витаминов. Прогноз часто плохой.

Болезнь задержки хиломикронов (болезнь Андерсона) Болезнь задержки хиломикронов – крайне редкое состояние с аутосомным рецессивным типом наследования, вызванное недостаточной секрецией Апо В энтероцитами. При этом заболевании выявляются мутации в гене, кодирующем белок, который отвечает за транспорт хиломикронов из энтероцитов. У больных младенцев наблюдается нарушенная абсорбция жиров, стеаторея и задержка развития, могут развиваться неврологические расстройства, схожие с нарушениями при абеталипопротеинемии. Диагноз устанавливают по результатам исследования биоптатов кишечника у пациентов с низким уровнем холестерина и отсутствием в крови хиломикронов после приема пищи. Лечение - это добавление диетических жиров и жирорастворимых витаминов. Раннее лечение с высокой дозой витамина Е может улучшить прогноз.