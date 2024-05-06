Обзор нарушений объема жидкостей в организме (Overview of Disorders of Fluid Volume)

Поскольку натрий является наиболее осмотически активным катионом в экстрацеллюлярной жидкости (ЭЦЖ), его общее содержание в организме определяет объем ЭЦЖ. Дефицит или избыток натрия в организме сопровождается, соответственно, снижением его объема или возрастанием его объема во внеклеточной жидкости. Концентрация натрия в сыворотке крови не всегда отражает его общее содержание в организме. (См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance)).
Общее содержание натрия в организме регулируется поступлением в организм и выведением почками. В случае, когда общее содержание натрия и объем ЭЦЖ являются низкими, в почках увеличивается накопление натрия. При высоком общем содержании натрия и высоком объеме ЭЦЖ возрастает экскреция натрия (натрийурез), что приводит к снижению объема жидкости.
Выведение натрия с мочой может колебаться в широких пределах, в зависимости от количества потребленного натрия. Выведение натрия с мочой предполагает его доставку в почки и поэтому зависит от почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Таким образом, неадекватная экскреция натрия может быть вторичной по отношению к уменьшению почечного кровотока, как при сердечной недостаточности или хронической болезни почек (ХБП).
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система
Ренин-ангиотензин-альдостероновая система является главным регулятором почечной экскреции натрия. При дефиците объема жидкости уменьшаются СКФ и доставка хлорида натрия в дистальные отделы нефронов, что приводит к высвобождению ренина. Ренин расщепляет ангиотензиноген (субстрат ренина) с образованием ангиотензина I. Последний затем расщепляется ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) с образованием ангиотензина II. Ангиотензин II оказывает следующие влияния:
Увеличивает задержку натрия за счет снижения фильтрационной нагрузки и усиления его реабсорбции в проксимальных почечных канальцах
Повышает артериальное давление (путем прямого прессорного воздействия)
Усиливает жажду
Прямо нарушает экскрецию воды
Стимулирует секрецию корой надпочечников альдостерона, который различными путями усиливает реабсорбцию натрия
Ангиотензин I может превращаться и в ангиотензин III, который стимулирует секрецию альдостерона столь же эффективно, что и ангиотензин II, но обладает гораздо меньшей прессорной активностью. Секреция альдостерона стимулируется также гиперкалиемией.
Другие натрийуретические факторы
Известен и ряд других натрийуретических факторов: предсердный натрийуретический пептид (ПНП), мозговой натрийуретический пептид (МНП) и натрийуретический пептид С-типа (СНП).
ПНП секретируется тканью предсердий. Его концентрация увеличивается при возрастании объема ЭЦЖ (например, при сердечной недостаточности, хронической патологии почек, циррозе печени с асцитом), при первичном альдостеронизме, а также в некоторых случаях гипертонической болезни. Снижение уровня ПНП наблюдается и при предполагаемом уменьшении объема ЭЦЖ у больных с нефротическим синдромом. Высокие концентрации увеличивают экскрецию натрия и СКФ даже на фоне низкого артериального давления.
МНПсинтезируется главным образом в предсердиях и левом желудочке сердца; его секреция стимулируется теми же факторами, и он обладает теми же эффектами, что и ПНП. Существуют легкие возможности его определения. Высокие концентрации МНП указывают на перегрузку объемом.
СНП, в отличие от ПНП и МНП, оказывает в основном сосудорасширяющее действие.
Дефицит и избыток натрия
Общее содержание натрия снижается при недостаточном его потреблении в сочетании с аномально высокими потерями через кожу, желудочно-кишечный тракт или почки (при нарушении их способности задерживать натрий). Нарушение накопления натрия в почках может быть следствием первичной почечной патологии, надпочечниковой недостаточности или приема диуретиков.
Избыток натрия в организме создается при высоком его потреблении, превышающем возможности экскреции, однако здоровые почки способны выводить большие количества натрия, поэтому его избыток свидетельствует, как правило, о нарушении регуляции почечного кровотока и экскреции натрия (как это характерно для сердечной недостаточности, цирроза печени или хронической болезни почек).