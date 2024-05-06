Обзор нарушений объема жидкостей в организме (Overview of Disorders of Fluid Volume)

Поскольку натрий является наиболее осмотически активным катионом в экстрацеллюлярной жидкости (ЭЦЖ), его общее содержание в организме определяет объем ЭЦЖ. Дефицит или избыток натрия в организме сопровождается, соответственно, снижением его объема или возрастанием его объема во внеклеточной жидкости. Концентрация натрия в сыворотке крови не всегда отражает его общее содержание в организме. (См. также Баланс воды и натрия (Water and Sodium Balance)).

Общее содержание натрия в организме регулируется поступлением в организм и выведением почками. В случае, когда общее содержание натрия и объем ЭЦЖ являются низкими, в почках увеличивается накопление натрия. При высоком общем содержании натрия и высоком объеме ЭЦЖ возрастает экскреция натрия (натрийурез), что приводит к снижению объема жидкости.

Выведение натрия с мочой может колебаться в широких пределах, в зависимости от количества потребленного натрия. Выведение натрия с мочой предполагает его доставку в почки и поэтому зависит от почечного кровотока и скорости клубочковой фильтрации (СКФ). Таким образом, неадекватная экскреция натрия может быть вторичной по отношению к уменьшению почечного кровотока, как при сердечной недостаточности или хронической болезни почек (ХБП).

Клинический калькулятор Измерение скорости клубочковой фильтрации по формуле CKD-EPI

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система Ренин-ангиотензин-альдостероновая система является главным регулятором почечной экскреции натрия. При дефиците объема жидкости уменьшаются СКФ и доставка хлорида натрия в дистальные отделы нефронов, что приводит к высвобождению ренина. Ренин расщепляет ангиотензиноген (субстрат ренина) с образованием ангиотензина I. Последний затем расщепляется ангиотензин-превращающий фермент (АПФ) с образованием ангиотензина II. Ангиотензин II оказывает следующие влияния: Увеличивает задержку натрия за счет снижения фильтрационной нагрузки и усиления его реабсорбции в проксимальных почечных канальцах

Повышает артериальное давление (путем прямого прессорного воздействия)

Усиливает жажду

Прямо нарушает экскрецию воды

Стимулирует секрецию корой надпочечников альдостерона, который различными путями усиливает реабсорбцию натрия Ангиотензин I может превращаться и в ангиотензин III, который стимулирует секрецию альдостерона столь же эффективно, что и ангиотензин II, но обладает гораздо меньшей прессорной активностью. Секреция альдостерона стимулируется также гиперкалиемией.

Другие натрийуретические факторы Известен и ряд других натрийуретических факторов: предсердный натрийуретический пептид (ПНП), мозговой натрийуретический пептид (МНП) и натрийуретический пептид С-типа (СНП). ПНП секретируется тканью предсердий. Его концентрация увеличивается при возрастании объема ЭЦЖ (например, при сердечной недостаточности, хронической патологии почек, циррозе печени с асцитом), при первичном альдостеронизме, а также в некоторых случаях гипертонической болезни. Снижение уровня ПНП наблюдается и при предполагаемом уменьшении объема ЭЦЖ у больных с нефротическим синдромом. Высокие концентрации увеличивают экскрецию натрия и СКФ даже на фоне низкого артериального давления. МНПсинтезируется главным образом в предсердиях и левом желудочке сердца; его секреция стимулируется теми же факторами, и он обладает теми же эффектами, что и ПНП. Существуют легкие возможности его определения. Высокие концентрации МНП указывают на перегрузку объемом. СНП, в отличие от ПНП и МНП, оказывает в основном сосудорасширяющее действие.