Гиповолемия

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Иногда – определение электролитов, азота мочевины и креатинина в сыворотке крови

В редких случаях – определение осмоляльности плазмы и биохимический анализ мочи

Гиповолемию подозревают у пациентов из группы риска, чаще всего у пациентов со следующими состояниями в анамнезе:

Недостаточное потребление жидкости (особенно у коматозных или дезориентированных пациентов)

Повышенные потери жидкости

Терапия диуретиками

Заболевания почек

Нарушения работы надпочечников

Диагноз обычно ставится на основе клинических данных. Если известны точные показания веса пациента непосредственно до и после потери жидкости, разница представляет собой точную оценку потери объема; например, показатели веса до и после тренировки иногда используются для мониторинга обезвоживания у спортсменов.

Если причина ясна и поддается коррекции (например, острый гастроэнтерит у здорового в других отношениях пациента), лабораторные исследования необязательны; в других случаях определяют содержание электролитов в сыворотке, азота мочевины и креатинина. При подозрении на клинически значимый дисбаланс электролитов, не выявляющийся по результатам анализа сыворотки крови, а также у пациентов с заболеваниями сердца или почек, измеряют осмоляльность плазмы и мочи и уровень натрия и креатинина в моче. При выявлении метаболического алкалоза определяют также уровень содержания хлоридов в моче.

Некоторые устройства могут помочь оценить состояние объема жидкости в организме, но они не получили широкого распространения. Ультрасонография "у постели больного", позволяющая оценить коллапс нижней полой вены, иногда используется для оценки состояния объема жидкости, когда тяжесть потери объема неясна. Инвазивные устройства, такие как центральный венозный катетер или катетер легочной артерии, редко используются для измерения центрального венозного давления и давления окклюзии легочной артерии, которые снижаются при истощении объема. Тем не менее, инвазивные измерения иногда необходимы пациентам, для которых даже небольшое количество добавленного объема может быть вредным, например, пациентам с нестабильной сердечной недостаточностью или прогрессирующей хронической болезнью почек.

При интерпретации уровней электролитов в моче и ее осмоляльности нужно помнить о следующем

При гиповолемии здоровые почки сохраняют способность задерживать натрий. Поэтому концентрация натрия в моче обычно низкая, < 15 мЭкв/л (< 15 ммоль/л); фракционная экскреция натрия (отношение натрия мочи/натрия сыворотки, деленное на отношение креатинин мочи/креатинин сыворотки), как правило, < 1%, а осмоляльность мочи часто высокая, > 450 мосмоль/кг (> 450 ммоль/кг).

При сочетании гиповолемии с метаболическим алкалозом концентрация натрия в моче может возрастать, поскольку в мочу попадает большое количество бикарбоната и экскреция натрия необходима для сохранения ее электрической нейтральности. В таких случаях более надежным показателем сокращения объема служит концентрация хлорида в моче < 10 мЭкв/л (< 10 ммоль/л).

Обманчиво высокое содержание натрия в моче (как правило, > 20 мЭкв/л [> 20 ммоль/л]) или низкая осмоляльность мочи регистрируются также при потерях натрия через мочу, обусловленных заболеванием почек, приемом диуретиков или надпочечниковой недостаточностью.

Гиповолемия нередко сопровождается повышением уровня азота мочевины крови и концентрации креатинина в сыворотке с отношением этих показателей > 20:1. Часто повышается и гематокрит, но это трудно оценить, если не знать исходного значения показателя.