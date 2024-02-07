Подострый тиреоидит представляет собой острое вирусное воспалительное заболевание щитовидной железы. Симптомы включают лихорадку и болезненность железы. Вначале обычно развивается гипертиреоз, сменяющийся кратковременным гипотиреозом. Диагноз основывается на клинических проявлениях и результатах лабораторной оценки функции щитовидной железы. В лечении используют нестероидные противовоспалительные препараты или кортикостероиды. Процесс обычно разрешается спонтанно через несколько месяцев.
(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).
У пациентов с подострым тиреоидитом в анамнезе часто встречается вирусная инфекция верхних дыхательных путей, предшествующая тиреоидиту. При гистологическом исследовании щитовидной железы обнаруживают лимфоцитарную инфильтрацию, выраженную слабее, чем при тиреоидите Хашимото или «молчащем» лифоцитарном тиреоидите, характерны гигантоклеточная инфильтрация, присутствие полиморфноядерных лейкоцитов и разрывы фолликулов.
Симптомы и признаки подострого тиреоидита
Больные ощущают боль по передней поверхности шеи и лихорадку. Боль в шее характерно смещается в ту или иную сторону, но может локализоваться в одном участке и часто иррадиирует в нижнюю челюсть или ухо. Ее нередко принимают за зубную боль, проявление фарингита или отита; при глотании или поворотах головы боль усиливается. Вначале обычно возникают симптомы гипертиреоза вследствие выхода гормонов из разорванных фолликулов в кровь. Утомляемость и слабость выражены сильнее, чем при других заболеваниях щитовидной железы.
При физикальном обследовании обнаруживается асимметричное увеличение плотной и болезненной железы.
Диагностика подострого тиреоидита
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Определение уровней свободного тироксина (T4) и тиреотропного гормона (ТТГ)
Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
Исследование захвата радиоактивного йода щитовидной железой
Диагноз базируется в основном на обнаружении увеличенной болезненной щитовидной железы у пациентов с соответствующим клиническим анамнезом. Обычно определяют также уровни ТТГ и как минимум свободного T4. Для подтверждения диагноза можно провести исследование поглощения щитовидной железой радиоактивного йода.
На ранних стадиях заболевания по результатам лабораторных исследований находят повышенные уровни свободных T4 и T3, явное снижение уровня ТТГ и поглощения радиоактивного йода щитовидной железой (которая часто вообще не поглощает йод), а также высокую СОЭ. Через несколько недель запасы T4 и T3 в железе истощаются и в ряде случаев развивается транзиторный гипотиреоз со снижением уровней свободного T4 и T3 и повышением содержания ТТГ в сыворотке; поглощение радиоактивного йода щитовидной железой восстанавливается. Могут присутствовать тиреоидные антитела в невысоких титрах.
Стадии заболевания выясняются путем определения уровней свободного T4, T3 и ТТГ с 2-4-недельными интервалами.
В неясных случаях проводят тонкоигольную аспирационную биопсию.
При ультразвуковом исследовании щитовидной железы с цветным допплеровским картированием выявляются множественные нерегулярные сонолюцентные участки и снижение кровотока, в отличие от болезни Грейвса, при которой кровоток усилен.
Лечение подострого тиреоидита
Нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП)
Иногда – кортикостероиды, бета-блокаторы или то и другое вместе
Небольшой дискомфорт (например, боль в горле, умеренная болезненность шеи и мышечные боли, субфебрилитет) лечится высокими дозами аспирина или НПВС. В случаях с умеренной или сильно выраженной симптоматикой (например, высокая температура, тахикардия, одышка) назначение кортикостероидов (например, преднизон 15–30 мг перорально 1 раз в день, постепенно снижая дозу в течение 3–4 недель) устраняет все симптомы в течение 48 часов.
Неприятные симптомы гипертиреоза можно лечить коротким курсом бета-блокаторов. При выраженном или сохраняющемся гипотиреозе может потребоваться заместительная терапия тиреоидными гормонами (в редких случаях ее приходится использовать постоянно).
Прогноз при подостром тиреоидите
Подострый тиреоидит продолжается несколько месяцев и, как правило, излечивается спонтанно; иногда он рецидивирует и при массивной деструкции фолликулов весьма редко может заканчиваться постоянным гипотиреозом.
Основные положения
Подострый тиреоидит обычно проявляется лихорадкой, болью в шее, а также увеличением и чувствительностью щитовидной железы.
Вначале у больных развивается гипертиреоз с низким уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и повышенным уровнем свободного тироксина (T4), а затем иногда – транзиторный гипотиреоз с высоким уровнем ТТГ и низким уровнем свободного T4.
Лечение сводится к применению нестероидных противовоспалительных препаратов, иногда с добавлением кортикостероидов и/или бета-блокаторов.