Подострый тиреоидит

Сбор анамнеза и физикальное обследование

Определение уровней свободного тироксина (T4) и тиреотропного гормона (ТТГ)

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)

Исследование захвата радиоактивного йода щитовидной железой

Диагноз базируется в основном на обнаружении увеличенной болезненной щитовидной железы у пациентов с соответствующим клиническим анамнезом. Обычно определяют также уровни ТТГ и как минимум свободного T4. Для подтверждения диагноза можно провести исследование поглощения щитовидной железой радиоактивного йода.

На ранних стадиях заболевания по результатам лабораторных исследований находят повышенные уровни свободных T4 и T3, явное снижение уровня ТТГ и поглощения радиоактивного йода щитовидной железой (которая часто вообще не поглощает йод), а также высокую СОЭ. Через несколько недель запасы T4 и T3 в железе истощаются и в ряде случаев развивается транзиторный гипотиреоз со снижением уровней свободного T4 и T3 и повышением содержания ТТГ в сыворотке; поглощение радиоактивного йода щитовидной железой восстанавливается. Могут присутствовать тиреоидные антитела в невысоких титрах.

Стадии заболевания выясняются путем определения уровней свободного T4, T3 и ТТГ с 2-4-недельными интервалами.

В неясных случаях проводят тонкоигольную аспирационную биопсию.

При ультразвуковом исследовании щитовидной железы с цветным допплеровским картированием выявляются множественные нерегулярные сонолюцентные участки и снижение кровотока, в отличие от болезни Грейвса, при которой кровоток усилен.