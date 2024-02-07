Обычно – бета-блокатор

Заместительная терапия тиреоидными гормонами при гипотиреозе

Поскольку «молчащий» лимфоцитарный тиреоидит длится всего несколько месяцев, применяют консервативное лечение: обычно в гипертиреодной фазе достаточно использовать только бета-блокаторы (например, пропранолол). Антитиреоидные средства, хирургическая операция и радиойодтерапия противопоказаны.

В гипотиреоидной фазе может потребоваться заместительная терапия тиреоидными гормонами. В большинстве случаев восстанавливается нормальная функция щитовидной железы, хотя иногда развивается постоянный гипотиреоз. Поэтому через 9-12 месяцев после начала лечения тироксином следует повторно исследовать функцию щитовидной железы; лечение отменяют на 5 недель и определяют уровень ТТГ.

При последующих беременностях заболевание обычно рецидивирует.