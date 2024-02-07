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"Молчащий" лимфоцитарный тиреоидит

Авторы:Laura Boucai, MD, Weill Cornell Medical College
Проверено/пересмотрено февр. 2024

«Молчащий» лимфоцитарный тиреоидит представляет собой самолимитирующееся подострое расстройство, наиболее часто встречающееся у женщин в послеродовом периоде. Начальные симптомы характерны для гипертиреоза, затем – для гипотиреоза; в конечном счете, как правило, восстанавливается эутиреоидное состояние. Для лечения в гипертиреоидной фазе назначают бета-блокаторы. При стойком гипотиреозе необходима пожизненная терапия тироксином.

(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).

Термин «молчащий» подчеркивает отсутствие болезненности щитовидной железы в отличие от подострого тиреоидита, при котором при пальпации железы обычно ощущается боль.

«Молчащий» лимфоцитарный тиреоидит лежит в основе большинства случаев послеродовой дисфункции щитовидной железы. Им страдают примерно 5-10% женщин в послеродовом периоде.

При биопсии щитовидной железы обнаруживается лимфоцитарная инфильтрация, как при тиреоидите Хашимото, но без лимфоидных фолликулов и фиброза. Во время беременности и после родов в таких случаях почти всегда присутствуют антитела к тиреоидной пероксидазе и реже – к тиреоглобулину. Таким образом, это заболевание, по всей вероятности, является вариантом тиреоидита Хашимото.

Симптоматика бессимптомного лимфоцитарного тиреоидита

Состояние обычно начинается в течение 12–16 недель после родов. Безболезненная щитовидная железа в той или иной степени увеличена; гипертиреоидная фаза, продолжающаяся несколько недель, часто сменяется транзиторным гипотиреозом вследствие истощения запаса гормонов в железе, но обычно в конце концов восстанавливается эутиреоидное состояние (как и при подостром тиреоидите). Гипертиреоз сохраняется непродолжительное время, исчезает спонтанно, и эту фазу замечают не всегда. Во многих случаях диагностируют уже гипотиреоидную фазу; иногда гипотиреоз остается постоянным.

Глазные симптомы и претибиальная микседема отсутствуют.

Диагностика латентного лимфоцитарного тиреоидита

  • Сбор анамнеза и физикальное обследование

  • Определение уровней тироксина (T4), трийодтиронина T3 и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке

«Молчащий» лимфоцитарный тиреоидит часто не диагностируется. Подозрения обычно возникают лишь при появлении клинических признаков гипотиреоза.

Показатели функции щитовидной железы зависят от фазы заболевания. Изначально уровни T4 и T3 в сыворотке повышены, а уровень ТТГ снижен. В гипотиреоидной фазе наблюдаются противоположные сдвиги.

Количество лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в норме.

Биопсия с помощью иглы обеспечивает однозначный диагноз, однако не всегда является необходимой.

Здравый смысл и предостережения

  • Необходим скрининг для выявления "молчащего" лимфоцитарного тиреоидита у послеродовых пациенток, у которых отсутствуют симптомы, если у них был "молчащий" лимфоцитарный тиреоидит при предыдущих беременностях.

Лечение молчащего лимфоцитарного тиреоидита

  • Обычно – бета-блокатор

  • Заместительная терапия тиреоидными гормонами при гипотиреозе

Поскольку «молчащий» лимфоцитарный тиреоидит длится всего несколько месяцев, применяют консервативное лечение: обычно в гипертиреодной фазе достаточно использовать только бета-блокаторы (например, пропранолол). Антитиреоидные средства, хирургическая операция и радиойодтерапия противопоказаны.

В гипотиреоидной фазе может потребоваться заместительная терапия тиреоидными гормонами. В большинстве случаев восстанавливается нормальная функция щитовидной железы, хотя иногда развивается постоянный гипотиреоз. Поэтому через 9-12 месяцев после начала лечения тироксином следует повторно исследовать функцию щитовидной железы; лечение отменяют на 5 недель и определяют уровень ТТГ.

При последующих беременностях заболевание обычно рецидивирует.

Основные положения

  • "Тихий" лимфоцитарный тиреоидит встречается у большинства женщин в послеродовом периоде.

  • В большинстве случаев транзиторная гипертиреоидная фаза сменяется более длительной гипотиреоидной, и у большинства, но не у всех, больных происходит спонтанное восстановление эутиреоза.

  • Заболевание часто не диагностируется.

  • В гипертиреоидной фазе нередко требуется применение бета-блокаторов, а в гипотиреоидной – заместительная терапия тиреоидными гормонами.

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