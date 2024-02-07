«Молчащий» лимфоцитарный тиреоидит представляет собой самолимитирующееся подострое расстройство, наиболее часто встречающееся у женщин в послеродовом периоде. Начальные симптомы характерны для гипертиреоза, затем – для гипотиреоза; в конечном счете, как правило, восстанавливается эутиреоидное состояние. Для лечения в гипертиреоидной фазе назначают бета-блокаторы. При стойком гипотиреозе необходима пожизненная терапия тироксином.
(См. также Обзор функции щитовидной железы (Overview of Thyroid Function)).
Термин «молчащий» подчеркивает отсутствие болезненности щитовидной железы в отличие от подострого тиреоидита, при котором при пальпации железы обычно ощущается боль.
«Молчащий» лимфоцитарный тиреоидит лежит в основе большинства случаев послеродовой дисфункции щитовидной железы. Им страдают примерно 5-10% женщин в послеродовом периоде.
При биопсии щитовидной железы обнаруживается лимфоцитарная инфильтрация, как при тиреоидите Хашимото, но без лимфоидных фолликулов и фиброза. Во время беременности и после родов в таких случаях почти всегда присутствуют антитела к тиреоидной пероксидазе и реже – к тиреоглобулину. Таким образом, это заболевание, по всей вероятности, является вариантом тиреоидита Хашимото.
Симптоматика бессимптомного лимфоцитарного тиреоидита
Состояние обычно начинается в течение 12–16 недель после родов. Безболезненная щитовидная железа в той или иной степени увеличена; гипертиреоидная фаза, продолжающаяся несколько недель, часто сменяется транзиторным гипотиреозом вследствие истощения запаса гормонов в железе, но обычно в конце концов восстанавливается эутиреоидное состояние (как и при подостром тиреоидите). Гипертиреоз сохраняется непродолжительное время, исчезает спонтанно, и эту фазу замечают не всегда. Во многих случаях диагностируют уже гипотиреоидную фазу; иногда гипотиреоз остается постоянным.
Глазные симптомы и претибиальная микседема отсутствуют.
Диагностика латентного лимфоцитарного тиреоидита
Сбор анамнеза и физикальное обследование
Определение уровней тироксина (T4), трийодтиронина T3 и тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке
«Молчащий» лимфоцитарный тиреоидит часто не диагностируется. Подозрения обычно возникают лишь при появлении клинических признаков гипотиреоза.
Показатели функции щитовидной железы зависят от фазы заболевания. Изначально уровни T4 и T3 в сыворотке повышены, а уровень ТТГ снижен. В гипотиреоидной фазе наблюдаются противоположные сдвиги.
Количество лейкоцитов и скорость оседания эритроцитов (СОЭ) в норме.
Биопсия с помощью иглы обеспечивает однозначный диагноз, однако не всегда является необходимой.
Здравый смысл и предостережения
Лечение молчащего лимфоцитарного тиреоидита
Обычно – бета-блокатор
Заместительная терапия тиреоидными гормонами при гипотиреозе
Поскольку «молчащий» лимфоцитарный тиреоидит длится всего несколько месяцев, применяют консервативное лечение: обычно в гипертиреодной фазе достаточно использовать только бета-блокаторы (например, пропранолол). Антитиреоидные средства, хирургическая операция и радиойодтерапия противопоказаны.
В гипотиреоидной фазе может потребоваться заместительная терапия тиреоидными гормонами. В большинстве случаев восстанавливается нормальная функция щитовидной железы, хотя иногда развивается постоянный гипотиреоз. Поэтому через 9-12 месяцев после начала лечения тироксином следует повторно исследовать функцию щитовидной железы; лечение отменяют на 5 недель и определяют уровень ТТГ.
При последующих беременностях заболевание обычно рецидивирует.
Основные положения
"Тихий" лимфоцитарный тиреоидит встречается у большинства женщин в послеродовом периоде.
В большинстве случаев транзиторная гипертиреоидная фаза сменяется более длительной гипотиреоидной, и у большинства, но не у всех, больных происходит спонтанное восстановление эутиреоза.
Заболевание часто не диагностируется.
В гипертиреоидной фазе нередко требуется применение бета-блокаторов, а в гипотиреоидной – заместительная терапия тиреоидными гормонами.