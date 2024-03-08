Травма наружного уха (мочки или ушной раковины) может привести к гематоме, разрыву, отрыву или перелому.
Субперихондральная гематома (изуродованная ушная раковина)
Наружное ухо представляет собой цельный хрящ, покрытый перихондрием и кожей. Надхрящница поставляет кровь к хрящу ушной раковины. Тупая травма наружного уха может привести к субперихондральной гематоме; скопление большого количества крови между перихондрием и хрящом может привести к нарушению кровоснабжения хряща и превратить всю ушную раковину или ее часть в бесформенную красноватую массу. Может следовать асептический некроз хряща. В результате деструкции возникает характерная для борцов и боксеров деформация уха по типу "цветной капусты".
Лечение включает в себя быструю эвакуацию сгустка через разрез и предотвращение повторного накопления гематомы с помощью сквозных ушных швов поверх стоматологических марлевых валиков, марли, смоченной в мази (простой или антимикробной) или введения дренажа Пенроуза с вышеупомянутым давящим перевязочным материалом. Поскольку эти повреждения могут инфицироваться с формированием абсцесса, в течение 5 дней назначают пероральные антибиотики, эффективные против стафилококка (например, цефалексин 500 мг 3 раза в сутки).
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Здравый смысл и предостережения
Рваные раны
При рваных ран ушной раковины края кожи по возможности сшивают. Если поврежден хрящ, и кожи недостаточно, чтобы покрыть его, хрящ ушивают. Поврежденный хрящ, независимо от того, восстановлен он или нет, шинируется снаружи ватным тампоном (например, стоматологическим валиком) или марлей, пропитанной антибиотиком. Пероральные антибиотики назначаются так же, как при гематоме.
Укушенные человеком раны сопровождаются высоким риском инфицирования, в том числе потенциально серьезного осложнения - инфицирования хряща. Лечение включает в себя тщательную санацию нежизнеспособных тканей, профилактическое назначение антибиотиков (например, амоксициллина/клавуланата по 500-875 мг перорально два раза в день на 3 дня) и, возможно, противовирусных препаратов (см. таблицу Противомикробные препараты для ран от укусов). Раны давностью < 12 часов можно ушивать, но более давние раны необходимо лечить вторичным натяжением, и лечение косметической деформации проводить позже.
Отрывы
Полные или частичные отрывы восстанавливаются отоларингологом, лицевым пластическим хирургом или пластическим хирургом.
Травмы, вторичные к переломам нижней челюсти
Сильные удары в область нижней челюсти могут передаваться на переднюю стенку слухового прохода (заднюю стенку суставной ямки). При переломе передней стенки смещение фрагментов может привести к сужению слухового прохода, поэтому их необходимо репонировать или удалить хирургически под общей анестезией.