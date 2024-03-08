Наружное ухо представляет собой цельный хрящ, покрытый перихондрием и кожей. Надхрящница поставляет кровь к хрящу ушной раковины. Тупая травма наружного уха может привести к субперихондральной гематоме; скопление большого количества крови между перихондрием и хрящом может привести к нарушению кровоснабжения хряща и превратить всю ушную раковину или ее часть в бесформенную красноватую массу. Может следовать асептический некроз хряща. В результате деструкции возникает характерная для борцов и боксеров деформация уха по типу "цветной капусты".

Лечение включает в себя быструю эвакуацию сгустка через разрез и предотвращение повторного накопления гематомы с помощью сквозных ушных швов поверх стоматологических марлевых валиков, марли, смоченной в мази (простой или антимикробной) или введения дренажа Пенроуза с вышеупомянутым давящим перевязочным материалом. Поскольку эти повреждения могут инфицироваться с формированием абсцесса, в течение 5 дней назначают пероральные антибиотики, эффективные против стафилококка (например, цефалексин 500 мг 3 раза в сутки).

Деформация уха по типу "цветной капусты" Изображение RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY