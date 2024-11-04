Гипотермия замедляет все физиологические функции, включая функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем, проводимость нервов, снижает умственную активность, время нейромышечных реакций и уровень метаболизма. Терморегуляция прекращается при температуре около 30° С; после этого отогревание возможно только с использованием внешних источников тепла.

Нарушение функции клеток почек и снижение уровня вазопрессина (АДГ) приводят к продуцированию большого объема неконцентрированной мочи (холодовой диурез). Диурез совместно с истечением жидкости в интерстициальное пространство вызывают гиповолемию. Вазоконстрикция, которая развивается при гипотермии, может маскировать проявления гиповолемии, которая в этом случае проявляется как внезапный шок или остановка сердца в процесс отогревания (коллапс при согревании), когда периферические сосуды расширяются.

Погружение в холодную воду может вызвать рефлекс ныряльщика, который включает апноэ, брадикардию и повышение периферического сосудистого сопротивления; кровь оттекает к основным органам (например, к сердцу, к мозгу). Этот рефлекс особенно выражен у маленьких детей и может оказать защитное действие. Кроме того, полное погружение в воду с близкой к замерзанию температурой, может защитить головной мозг от гипоксии за счет снижения потребностей в метаболизме. Сниженная потребность в метаболизме может, вероятно, объяснить случаи выживания после длительной остановки сердца в результате критической гипотермии.