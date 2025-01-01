Укусы микроскопических клещей

Существует много видов кусающих клещей. Наиболее часто встречаются клещи-тромбикулиды (Trombicula irritans). Личинки этого клеща распространены повсеместно в окружающей среде, кроме засушливых регионов; они кусают, питаются кожей, затем отпадают. За пределами Соединенных Штатов клещи могут быть переносчиками Orientia tsutsugamushi (см. Скрабной тиф). Они не вгрызаются в кожу, но, ввиду очень малых размеров, их нелегко увидеть на её поверхности.

Распространенные виды клещей, которые кусают и впиваются в кожу, включают Sarcoptes scabiei, вызывающих чесотку, и Demodex клещей, вызывающих чесоточный дерматит (иногда называемый демодикозом).

Дерматит могут вызывать клещи, которые иногда кусают людей, но обычно являются эктопаразитами птиц, грызунов, кошек или собак, а также клещи, загрязняющие растительные материалы, хранящиеся продукты питания или корм.

Птичьи клещи кусают людей при контакте с дичью или домашними птицами, или при наличии в доме птичьих гнезд.

Клещи грызунов, кошек, собак (особенно щенков) и кроликов могут кусать людей.

Клещи свиной чесотки ( S. scabiei var suis ) на свинофермах или у домашних свиней также могут кусать человека.

Соломенный чесоточный клещ (Pyemotes tritici) является паразитом мягкотелых насекомых, который может присутствовать или присутствует в таких материалах, как семена, солома, сено и другие растительные материалы. Эти клещи часто кусают людей, трогающих руками зараженный материал. Рабочие зернохранилищ, имеющие контакт с семенами травы или сеном и занимающиеся высушиванием растений, подвергаются риску быть укушенными.

Аллергический дерматит, или «чесотка бакалейщика», вызывается несколькими видами клещей, которые контаминируют хранящиеся крупы, сыры и другие пищевые продукты. Эти клещи не кусают, но вызывают аллергический дерматит, т.к. люди сенсибилизируются к аллергенам, содержащимся на клещах или их выделениях.

Домашние пылевые клещи не кусаются, а питаются слущенными клетками кожи в подушках и матрасах и на полу, особенно на коврах (см. также аллергический ринит и астму). Это имеет значение, т.к. у многих людей развивается повышенная легочная чувствительность к аллергенам, находящимся в останках и экскрементах этих клещей. Укусы, появившиеся после сна, могут быть вызваны постельными клопами.

Симптомы и признаки укусов микроскопических клещей Большинство укусов микроскопических клещей вызывает различные формы зудящего дерматита; зуд от укусов чиггеров особенно интенсивный.

Диагностика укусов микроскопических клещей Сбор анамнеза и физикальное обследование Диагностика укусов несвищевых микроскопических клещей основывается на анамнезе жизни пациента (например, условия жизни, работы и досуга) и результатах физикального обследования. Самих клещей редко можно обнаружить, т.к. они отваливаются после укуса, а кожная реакция часто развивается позже, и большинство пациентов обращаются к врачу только через несколько дней. Повреждения, нанесенные клещами, часто неразличимы и при осмотре могут напоминать другие поражения кожи (например, укусы других насекомых, контактный дерматит, фолликулит). Диагноз укусов буровых клещей часто может быть поставлен предварительно на основе анамнеза и паттерна кожных поражений, схожего с чесоточными (например, эритематозные папулы в промежутках между пальцами, на сгибательных поверхностях запястий и локтей, в подмышечных складках, вдоль линии пояса или на нижней части ягодиц). Если диагноз не ясен или лечение неэффективно, диагноз можно подтвердить кожной биопсией.

Лечение укусов микроскопических клещей Кортикостероиды местно или антигистаминные препараты перорально

Антибактериальная терапия, например, с помощью препарата перметрина при укусе земляного клеща

См. лечение чесотки Лечение укусов несвищевых микроскопических клещей симптоматическое. Местно применяются кортикостероиды или антигистаминные препараты перорально при необходимости облегчить зуд до окончания гиперчувствительной реакции. Обсудив возможные источники заражения, врач может помочь больному избежать повторного контакта с клещами.