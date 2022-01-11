Укусы иксодовых клещей

Клеща вынимают тупыми кривыми щипцами

Иногда профилактический прием доксициклина

Извлечение клеща следует выполнить как можно скорее для уменьшения воспаления кожи и вероятности передачи болезни. Если пациент пришел с присосавшимся клещом, лучший метод удаления его вместе с ротовой частью при помощи изогнутого пинцета среднего размера с затупленными браншами. Пинцет располагают параллельно коже и захватывают ротовую часть клеща крепко как можно ближе к коже. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не проколоть кожу больного и тело клеща. Пинцет надо тянуть медленно и непрерывно в прямом направлении от кожи, без выкручивания. Изогнутый пинцет лучше, т.к. его можно положить на кожу внешним изгибом, а рукоятка остается достаточно далеко от кожи и легко удерживается.

Ротовая часть клеща, которая остается в коже, хорошо заметна, и ее необходимо осторожно вынуть. Однако, если присутствие ротовой части вызывает сомнение, попытки хирургического удаления могут принести большее повреждение кожи, чем если бы эта часть в ней осталась; оставленные в коже ротовые части не влияют на перенос болезни, а только продлевают раздражение. Такие методы удаления клеща, как прижигание спичкой (что может повредить ткани пациента) или заливка вазелиновым маслом (что неэффективно), не рекомендуются.

После удаления клеща это место следует обработать антисептиком. При наличии отека и изменения цвета кожи может помочь пероральный прием антигистаминных препаратов. На практике редки случаи, когда клеща удается сохранить для лабораторного анализа с целью выявления этиологических агентов, вызывающих заболевания, переносимые клещами, эндемичные для географической области, где пациент получил клеща.

При укусе клеща Pajaroello пораженное место нужно очистить, смочить 1:20 раствором жидкости Бурова и провести туалет ранки, если необходимо. В тяжелых случаях, помогают кортикостероиды. Инфицирование происходит обычно в стадии язвы, но редко требуется что-либо дополнительно к местным антисептическим мерам.