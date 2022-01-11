Укусы иксодовых клещей

Большинство укусов клещей в США совершают различные виды иксодовых, которые впиваются и кормятся несколько дней, если их не удалять. Перенос болезни является главной проблемой, и более вероятен, если клещ присосался на длительное время. (См. также Болезнь Лайма,Обзор риккетсиозов и связанных с ними инфекций, и Бабезиоз).
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Укусы клещей случаются преимущественно весной и летом, они безболезненны. Подавляющее большинство из них проходят без осложнений и не передают болезнь. Тем не менее, на месте укуса часто появляется красная папула и может развиться гиперчувствительность или гранулематоз как реакция на инородное тело. Укусы клещей Ornithodoros coriaceus (pajaroello) вызывают появление на этом месте везикул, пустул с последующим разрывом и изъязвлением, образованием струпа, а также воспаление и боль различной степени выраженности. Такие же реакции возникают от укусов других клещей.
Диагностика укусов клещей
Диагноз ставится по клинической оценке и определению вида клеща.
Черноногий клещ
Лечение укусов клещей
Клеща вынимают тупыми кривыми щипцами
Иногда профилактический прием доксициклина
Извлечение клеща следует выполнить как можно скорее для уменьшения воспаления кожи и вероятности передачи болезни. Если пациент пришел с присосавшимся клещом, лучший метод удаления его вместе с ротовой частью при помощи изогнутого пинцета среднего размера с затупленными браншами. Пинцет располагают параллельно коже и захватывают ротовую часть клеща крепко как можно ближе к коже. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не проколоть кожу больного и тело клеща. Пинцет надо тянуть медленно и непрерывно в прямом направлении от кожи, без выкручивания. Изогнутый пинцет лучше, т.к. его можно положить на кожу внешним изгибом, а рукоятка остается достаточно далеко от кожи и легко удерживается.
Ротовая часть клеща, которая остается в коже, хорошо заметна, и ее необходимо осторожно вынуть. Однако, если присутствие ротовой части вызывает сомнение, попытки хирургического удаления могут принести большее повреждение кожи, чем если бы эта часть в ней осталась; оставленные в коже ротовые части не влияют на перенос болезни, а только продлевают раздражение. Такие методы удаления клеща, как прижигание спичкой (что может повредить ткани пациента) или заливка вазелиновым маслом (что неэффективно), не рекомендуются.
После удаления клеща это место следует обработать антисептиком. При наличии отека и изменения цвета кожи может помочь пероральный прием антигистаминных препаратов. На практике редки случаи, когда клеща удается сохранить для лабораторного анализа с целью выявления этиологических агентов, вызывающих заболевания, переносимые клещами, эндемичные для географической области, где пациент получил клеща.
При укусе клеща Pajaroello пораженное место нужно очистить, смочить 1:20 раствором жидкости Бурова и провести туалет ранки, если необходимо. В тяжелых случаях, помогают кортикостероиды. Инфицирование происходит обычно в стадии язвы, но редко требуется что-либо дополнительно к местным антисептическим мерам.
Профилактика болезни Лайма
Введение одной дозы доксициклина (200 мг взрослому и 4 мг/кг, но не более 200 мг детям ≥ 8 лет) следует считать оправданным при наличии всех следующих критериев:
Клещ взрослый или окуклившийся (в стадии нимфы) Ixodes scapularis.
Рассчитано, что клещ присосался ≥ 36 часов назад на основании его раздувания или если время известно точно.
Профилактика может начинаться в течение 72 часов после удаления клеща.
если в месте обитания клеща вероятность наличия у него инфекции Borrelia burgdorferi составляет ≥20%;
При этих условиях лечение доксициклином не противопоказано.
Тем не менее спирохета Borrelia имеет более длительный, чем в среднем, репродуктивный цикл и восприимчива к антибиотикам только во время репродуктивной фазы. Некоторые специалисты рекомендуют принимать доксициклин более длительным курсом (100 мг перорально 2 раза в день длительностью до 4 недель), чтобы обеспечить полную эрадикацию. Прежде чем рассматривать этот более длительный курс, рекомендуется консультация инфекциониста.