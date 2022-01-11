Укусы змей

Наряду с интенсивной поддерживающей терапией противоядие остается главным при лечении пациентов с отравлением любой тяжести, кроме самой легкой степени.

При отравлении ядом ямкоголовой гадюки, основным методом лечения в США является произведенная из овечьего материала поливалентная антикроталидная иммунная FAb-сыворотка (очищенные FAb-фрагменты IgG овец, иммунизированных ядом ямкоголовых змей). Эффективность этого противоядия зависит от времени укуса и дозы; оно наиболее эффективно при раннем введении в предотвращении токсичности яда, вызывающего повреждения тканей. Оно менее эффективно при задержанном введении, но может предотвратить коагулопатию и быть эффективным, даже при введении по истечению 24 часов после укуса. Антикроталидная поливалентная иммунная FAb-сыворотка также безопасна, хотя все же может вызвать острую (аллергическую или анафилактическую) реакцию и отсроченные реакции, связанные с повышенной чувствительностью (сывороточная болезнь). Сывороточная болезнь развивается у 16% пациентов через 1–3 недели после введения FAb-сыворотки.

Ударную дозу в количестве 4–12 ампул суспензии антикроталидной поливалентной иммунной FAb-сыворотки, разведенной в 250 мл физиологического раствора, необходимо вводить медленно, со скоростью 20–50 мл в час в течение первых 10 минут; затем, если не произошло отрицательной реакции, остаток вводится в течение часа. Ту же дозу можно повторить 2 раза при необходимости поддерживать первоначальный контроль над симптомами, добиться обратного развития коагулопатии и нормализовать физиологические параметры. У детей доза не уменьшается (т.е., основывается на весе или росте). Измерение окружности пораженной конечности в 3 точках проксимальных к месту укуса и измерение расширяющейся границы отека каждые 15–30 минут может повлиять на решение о необходимости введения дополнительных доз. При прекращении расширения границы отека доза в количестве 2 ампул в 250 мл физиологического раствора вводится через 6, 12 и 18 часов для предотвращения возобновления нарастания отека конечности и других эффектов яда.

Кроталидный иммунный F(ab')2-антидот (лошадиный) представляет собой недавно разработанную антисыворотку, полученную из лошадей и состоящую из восстановленных иммунных Fab2-фрагментов ямкоголовых (гремучих) змей; он используется для лечения укусов североамериканских подвидов гремучей змеи у взрослых и детей. Рекомендуемая начальная доза составляет 10 флаконов, разведенных в 250 мл физиологического раствора и вводимых в объеме 25–50 мл/час в течение первых 10 минут, в этот период производится наблюдение за любыми признаками аллергических реакций. Если никаких реакций не происходит, инфузия может продолжаться с полной скоростью 250 мл/час до завершения. Данную начальную дозу можно повторять каждый час, если есть необходимость в остановке прогрессирования симптомов. Поздние или вновь возникающие симптомы можно лечить дополнительными 4 дозами во флаконах.

Здравый смысл и предостережения

Необходимая доза противоядия может различаться в зависимости от отдельных видов ямкоголовых змей. Токсичность яда водной мокасиновой змеи, мокассинового щитомордника, и карликовой гремучей змеи может потребовать меньших доз противоядия. Тем не менее, в противоядии не должно быть отказано на основе вида змеи; его следует давать на основании классификации укуса, независимо от вида. Особое внимание уделяется детям, пожилым людям и пациентам с различными заболеваниями (например, сахарным диабетом, ишемической болезни сердца), которые могут быть более восприимчивы к токсичным эффектам яда.

При укусах коралловой змеи лошадиная поливалентная сыворотка против ее яда вводится в дозе 5 ампул при подозрении на отравление и дополнительно от 10 до 15 флаконов при развитии симптомов отравления. Доза одинакова для взрослых и детей. Эта рекомендация по дозировке может быть снижена во время национальной нехватки противоядия против яда коралловой змеи.

Меры предосторожности при профилактическом введении противоядия должны быть рассмотрены для пациентов с известной гиперчувствительностью к конкретному рассматриваемому противоядию, или сыворотке на основе лошадиной или овечьей крови, а также для пациентов с астмой или множественными аллергиями в анамнезе. Таким пациентам, если интоксикация от укуса угрожает жизни или состоянию конечности, перед введением противоядия следует дать H1- и H2-блокаторы, имеющиеся в наборе для оказания экстренной помощи при анафилактическом шоке. Были замечены ранние анафилактоидные реакции на сыворотку и обычно они происходят от слишком быстрого вливания; для их купирования введение сыворотки временно прекращается и проводится терапия эпинефрином, H1- и H2-блокаторами и внутривенным введением жидкости, в зависимости от тяжести реакции. Обычно введение противоядия возобновляют после его разведения, а инфузию проводят с более медленной скоростью.

Может развиться сывороточная болезнь, проявляясь от 7 до 21 дней после лечения в качестве лихорадки, сыпи, дискомфорта, крапивницы, артралгии и лимфаденопатии. Лечение включает H1-блокаторы и курс кортикостекроидов перорально.