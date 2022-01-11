Укусы аллигатора, крокодила, игуаны, и ядовитых ящериц

Укусы ядовитых ящериц, аллигаторов и крокодилов, и игуан могут быть клинически значимыми. Необходимо провести профилактику столбняка (см. таблицу Профилактика столбняка при стандартном ведении раны [Tetanus Prophylaxis in Routine Wound Management]).
Ядовитые ящерицы
К ядовитым ящерицам относятся следующие:
ящерица ядозуб (Heloderma suspectum), обитающих в юго-западной части США и Мексике;
Бородатая ящерица ядозуб, ядозубы тола-хини и эскорпион (H. horridum), встречающиеся в Мексике
Сложный яд этих ящериц содержит серотонин, аргининэстеразу, гиалуронидазу, фосфолипазу A2, и ≥ 1 слюнных калликреинов, но нейротоксичные компоненты и коагулопатические ферменты отсутствуют. Укусы редко бывают смертельными. Вараниды (например, комодский варан [Varanus komodoensis], крокодиловый варан [Varanus salvadorii]) также являются ядовитыми и представляют большую опасность для людей. Когда ядовитая ящерица кусает, она крепко держится и жевательными движениями вводит яд.
Симптомы и признаки укусов ядовитых ящериц включают интенсивную боль, отек, экхимоз, лимфангит и лимфаденопатию. Системные проявления, включая слабость, потоотделение, жажду, головную боль и шум в ушах могут развиться в случаях средней степени тяжести или тяжелых. Сердечно-сосудистый коллапс бывает редко. Клиническое течение такое же, как и при легком или среднетяжелом отравлении ядом большинства гремучих змей (см. Симптомы и признаки змеиных укусов).
При оказании помощи на месте происшествия необходимо удалить челюсти ящерицы, используя щипцы, поднося огонь к подбородку ящерицы или погружая животное полностью под воду. В больнице лечение симптоматическое, такое же, как и при укусах ямкоголовых гадюк; сыворотки-противоядия нет. Рану исследуют тонкой иглой на предмет оставленного сломанного или выпавшего зуба и затем очищают. Если рана глубокая, может быть проведено рентгеновское исследование для исключения инородного тела или осколка кости. Антибиотики с профилактической целью не рекомендуются.
Игуаны
Укусы и раны от когтей игуан стали происходить гораздо чаще, с тех пор как этих животных стали содержать в качестве домашних питомцев. Раны поверхностные, лечение местное. Инфекция мягких тканей развивается редко, но если происходит, то наиболее частым возбудителем является Salmonella; для лечения используются фторхинолоны. Вторичной, но растущей и вызывающей озабоченность, является инфекция Serratia marcescens, которая обычно чувствительна к препаратам триметоприм/сульфаметоксазол.
Аллигаторы и крокодилы
Укусы аллигатора и крокодила обычно происходят при обращении с животными в неволе. Однако, в редких случаях, это может произойти и при контакте на природе. Укусы не ядовиты, но часто происходит заражение мягких тканей микроорганизмами, относящимися к виду Aeromonas (обычно Aeromonas hydrophila), и обычно лечатся как обширная травма.
Раны следует промыть и очистить; затем может быть произведено отсроченное первичное закрытие раны или допускается заживление раны вторичным натяжением. Оптимальное лечение антибиотиками может включать прием триметоприма/сульфаметоксазола, фторхинолонов, цефалоспоринов 3-го поколения, аминогликозидов, или их комбинации. В качестве дополнительного лечения, пациентам превентивно дается клиндамицин и триметоприм/сульфаметоксазол (первая линия выбора) или тетрациклин.