Укусы аллигатора, крокодила, игуаны, и ядовитых ящериц

К ядовитым ящерицам относятся следующие:

ящерица ядозуб ( Heloderma suspectum ), обитающих в юго-западной части США и Мексике;

Бородатая ящерица ядозуб, ядозубы тола-хини и эскорпион (H. horridum), встречающиеся в Мексике

Сложный яд этих ящериц содержит серотонин, аргининэстеразу, гиалуронидазу, фосфолипазу A2, и ≥ 1 слюнных калликреинов, но нейротоксичные компоненты и коагулопатические ферменты отсутствуют. Укусы редко бывают смертельными. Вараниды (например, комодский варан [Varanus komodoensis], крокодиловый варан [Varanus salvadorii]) также являются ядовитыми и представляют большую опасность для людей. Когда ядовитая ящерица кусает, она крепко держится и жевательными движениями вводит яд.

Симптомы и признаки укусов ядовитых ящериц включают интенсивную боль, отек, экхимоз, лимфангит и лимфаденопатию. Системные проявления, включая слабость, потоотделение, жажду, головную боль и шум в ушах могут развиться в случаях средней степени тяжести или тяжелых. Сердечно-сосудистый коллапс бывает редко. Клиническое течение такое же, как и при легком или среднетяжелом отравлении ядом большинства гремучих змей (см. Симптомы и признаки змеиных укусов).

При оказании помощи на месте происшествия необходимо удалить челюсти ящерицы, используя щипцы, поднося огонь к подбородку ящерицы или погружая животное полностью под воду. В больнице лечение симптоматическое, такое же, как и при укусах ямкоголовых гадюк; сыворотки-противоядия нет. Рану исследуют тонкой иглой на предмет оставленного сломанного или выпавшего зуба и затем очищают. Если рана глубокая, может быть проведено рентгеновское исследование для исключения инородного тела или осколка кости. Антибиотики с профилактической целью не рекомендуются.