Травма почки

Клиническое обследование включает повторные определения жызненно важных признаков

Анализ мочи и гематокрита (НСТ)

При подозрении на тяжелое повреждение почек, выполняется КТ с контрастным усилением с задержкой изображений (изображение получают приблизительно через 10–15 минут после начала обследования)

Пациенты с тупой травмой, которые гемодинамически стабильны и присутствует только микроскопическая гематурия, обычно имеют незначительное повреждение почки, которое не требует хирургического вмешательства; в этих случаях нет необходимости в КТ.

Лабораторные исследования должны включать гематокрит и анализ мочи.

Диагноз травмы почек высокой степени следует подозревать у любого пациента с тупой травмой, имеющего один или более из следующих признаков:

Микроскопическая гематурия с гипотензией (систолическое давление < 90 мм рт. ст.)

Макрогематурия

Выраженная травма ускорения (например, падение со значительной высоты, высокоскоростная автодорожная катастрофа)

Отметины ремня безопасности

Диффузная болезненность живота

Прямой удар в бок

Переломы нижнего ребра или поперечных отростков позвонков

У пациентов, которые принимают антикоагулянты или имеют врожденную аномалию почек, макрогематурия может развиться после относительно незначительной травмы.

При подозрении на почечную недостаточность высокой степени необходимо сделать КТ с контрастным усилением, способную оценить степень повреждения почки и идентифицировать сопутствующую внутрибрюшинную травму и осложнения, включая ретроперитонеальное кровоизлияние и затеки мочи. Отсроченные изображения должны быть сделаны примерно через 10-15 минут после первоначального исследования. Для характеристики и оценки степени повреждения почек, выявления поражения чашечно-лоханочной системы или разрушения мочеточнико-тазового сочленения, а также для выявления любых связанных с травмой абдоминальных повреждений необходимо провести КТ.

Здравый смысл и предостережения

КТ показана всем пациентам с микро- или макрогематурией при проникающей травме брюшной полости или нижнего отдела грудной клетки. Кроме того, ангиография может быть показана для оценки постоянного или позднего кровотечения, которое может произойти при травме сосуда, артериовенозной фистуле, или псевдоаневризме.

При повреждении почек у детей обследование проводится аналогичным образом. Исключение составляют дети с тупой травмой, у которых в анализе мочи > 50 эритроцитов в поле зрения при большом увеличении. Эти пациенты нуждаются в визуализационных обследованиях. Поскольку дети имеют более высокий тонус сосудов, чем взрослые, их давление может оставаться нормальным, несмотря на значительную кровопотерю.